 ألمانيا ترحّل جزائريا رغم تبرئته من اتهامات تتعلق بالإرهاب | أخبار | DW | 16.04.2018
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أخبار

ألمانيا ترحّل جزائريا رغم تبرئته من اتهامات تتعلق بالإرهاب

رحّلت السلطات الألمانية الجزائري حمزة س. الذي حكمت محكمة ألمانية ببراءته من اتهامات تتعلق بالإرهاب، كما كشفت السلطات الألمانية، مؤكدة وصول المتهم إلى بلده الجمعة الماضية بعد إجراءات مطولة ومكلفة.

Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber Polizei (picture-alliance/dpa/S.Willnow)

صورة رمزية من الأرشيف لترحيل طالب لجوء

تعاملت السلطات المختصة بشؤون الأجانب في ولاية شمال الراين ويستفاليا مع الجزائري الذي رحّلته السلطات الألمانية الجمعة الماضية، ولمدة طويلة، باعتباره طالب لجوء سوري. وقد قضت محكمة ألمانية بتبرئته من تُهم العمل لصالح الدولة الإسلامية" داعش" والتخطيط لتنفيذ هجوم في مدينة دوسلدورف عاصمة الولاية.

ولكن رغم تبرئته، بقي حمزة س، البالغ من العمر 29 عاماً، مصنفاً باعتباره تهديداً محتملاً، وأمضى عاماً ونصف موقوفاً رهن التحقيق، واستحق عن هذه المدة تعويضات. ثم تم توقيفه منذ ديسمبر/ كانون الأول المنصرم في سجن الترحيل.

وفي هذا السياق نقل موقع شبيغل أونلاين عن الوزير يواخيم شتامب قوله " تظهر هذه القضية إمكانية ترحيل المتهمين في حالات فردية، لكن ذلك يتطلب جهداً بالغاً وعدداً كبيراً من العاملين".

يشار إلى أنّ استخراج جواز سفر بديل، وأوراق ثبوتية للمشتبه به تطلبت نفقات باهظة، كما أن العملية برمتها أبرزت الحاجة إلى تحسين اتفاقيات الترحيل برمتها.

م.م/ ف.ي ( د ب أ)

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    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.

  • Deutschland Algerien Sellal bei Merkel PK

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".

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    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.

  • Türkei Konflikt und Gewalt in Diyarbakir

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.

  • Balkan Flüchtlinge

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.

  • Bildergalerie Flüchtlingsunterbringung in Deutschland

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.

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    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.

    الكاتب: هـ.د


مختارات

صحيفة: تفاوت في تسامح الولايات مع الأجانب المرفوضة إقامتهم في ألمانيا

يبدو أن الولايات الألمانية تتبع أساليب مختلفة في التسامح تجاه الأجانب الذين تتوجب مغادرتهم للبلاد. وهناك مجموعة من العوائق التي تمنع أحيانا تنفيذ الإبعاد، ما يدفع السلطات لتعليق عملية الترحيل مؤقتا. (10.02.2017)  

عوائق قانونية حالت دون توقيف أنيس عامري أو ترحيله إلى تونس

رغم بحث قضية ترحيل أنيس عامري المتهم بتنفيذ اعتداء برلين عدة مرات في المركز المشترك لمكافحة الإرهاب والمراقبة الشديدة المستمرة له من قبل الأجهزة الأمنية، لم تتمكن السلطات من ترحيله أو توقيفه ومنعه من ارتكاب جريمته. (05.01.2017)  

الشرطة الألمانية تعيد تونسيا متهم بالإرهاب من داخل طائرة الترحيل

قبيل إقلاع الطائرة، قامت الشرطة الألمانية بدخول الطائرة، التي كانت تستعد للإقلاع من مطار فرانكفورت، حيث أعادت رجلا تونسيا متهما بالإرهاب من على متن الطائرة، لتوقف بذلك إجراءات ترحيله إلى بلاده، حيث صدر أمرا بالقبض عليه. (29.03.2017)  

تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة. (29.02.2016)  

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