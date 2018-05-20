ألمانيا: تراجع نسبة الاعتراف بحق الحماية للاجئين العام الجاري

ذكرت صحيفة "فيلت" في عددها الصادر اليوم الأربعاء (23 أيار/ مايو 2018) أن اللاجئين الباحثين عن الحماية لا يحصلون على حق الحماية من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بشكل واسع، كما كان الحال عليها في العامين الماضيين. وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة الاعتراف بحق الحماية للاجئين قد تراجعت بشكل ملحوظ في العام الجاري.

وقالت الصحيفة إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أقر بحق الحماية لواحد من بين ثلاثة طلبات للحصول على حق الحماية من قبل اللاجئين. وأشارت إلى أن المكتب الاتحادي قد اعترف بحق الحماية في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير ونهاية نيسان/ أبريل الماضي بنسبة 32.5%، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة لنيل واحد من الدرجات الأربع من الحماية القانونية في الفترة نفسها 93.381 طلبا.

فيما كانت هذه النسبة في العام الماضي 2017 بحدود 43.4% من عدد طلبات بلغ 603.000 طلبا. وكانت النسبة الأعلى لنيل حق الحماية في عام ذروة موجة اللاجئين 2016، حيث تقدم 696.000 شخصا طلب لجوء لنيل حق الحماية، إذ تم الاعتراف بحق الحماية بنسبة 62.4%.

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.ا/أ.ف.ب/رويترز)