ألمانيا.. تراجع عدد الجرائم المعادية للإسلام منذ بداية العام

ذكرت صحيفة "راين-نيكار تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 157 جريمة في الربع الأول من العام الجاري، بتراجع طفيف مقارنة بالربع الأخير من عام 2017.

وأشارت الصحيفة استناداً إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أن معظم الوقائع التي تم تسجيلها منذ بداية هذا العام تدور حول التحريض على الكراهية.



ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، تم مهاجمة عشرة مساجد في ألمانيا في الربع الأول من هذا العام وإصابة 15 مسلماً، في حين بلغ عدد الهجمات التي استهدفت مسلمين أو مؤسسات إسلامية 950 هجوماً على الأقل، في عام 2017.



واعتبرت أولا يلبكه، خبيرة الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، هذا التراجع أمراً "يبعث على السرور"، مضيفة في الوقت نفسه أنه لا يدعو إلى وقف التحذير من هذا النوع من الجرائم.



م.ح/ م.س (د ب أ)