ألمانيا - تخصص جامعي جديد في "مساعدة اللاجئين"

منذ الفصل الدراسي الشتوي للسنة الدراسية 2014/2015 فتحت جامعة العلوم التطبيقية والآداب في مدينة دورتموند في ألمانيا المجال للطلاب لدراسة تخصص "العمل الاجتماعي مع التركيز على الفقر والهجرة (اللاجئين)" في قسم العلوم الاجتماعية التطبيقية في الجامعة. مهاجر نيوز تحدّث مع منسق برنامج الدراسة المزدوجة في الجامعة ميشيل بوسه حول هذا الاختصاص الجديد.

دراسة مزدوجة

يعتبر هذا الاختصاص من نموذج ما يسمى بـ"الدراسة المزدوجة" التي تجمع ما بين الدراسة النظرية والخبرة العملية، إذ يعمل الطلاب نصف عدد ساعات العمل الأسبوعية في مؤسسة للعمل الاجتماعي، بينما يقضون النصف الآخر في الدراسة في الجامعة.

وبحسب بوسه فإن الطلاب الذين يدرسون هذا الفرع يقضون يومين ونصف في الدراسة في الجامعة ويعملون يومين ونصف مع مؤسستهم (أيام العمل من الاثنين إلى الأربعاء، وأيام الدراسة بعد ظهر يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة).

ما هي مدة الدراسة؟

يقول بوسه إن الدراسة في هذا الاختصاص تستغرق ثمانية فصول دراسية (أربع سنوات)، ويتكّون برنامج الدراسة من 180 وحدة دراسية، ما يعادل بالإجمال 5400 ساعة دراسية. وبعد إتمام جميع الوحدات الدراسية يحصل الطالب على درجة بكالوريوس في الآداب (B.A.)، وسيتمّ تخريج الدفعة الأولى في صيف هذا العام.

ما هي شروط التقديم؟

على من يرغب بدراسة هذا الفرع في جامعة دورتموند أن يجد بنفسه عملاً جزئياً لدى مؤسسة أو منظمة اجتماعية تربوية، تدفع له 900 يورو في الشهر كحدّ أدنى مقابل 20 ساعة عمل.

وتشترط الجامعة على الطلاب أن تكون المنظمة أو المؤسسة التي يجب أن يعملوا فيها خلال مدة الدراسة مهتمة بقضايا الفقر والهجرة واللجوء بشكل خاص.

وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تتوافر لدى المتقدّم المهارات اللغوية التي تمكّنه من متابعة الدروس والمحاضرات. وبحسب بوسه فإن إثبات المهارات اللغوية الكافية يشمل إحدى الشهادات التالية:

1- شهادة اجتياز امتحان اللغة الألمانية للدخول الجامعي: الدرجة الثانية على الأقل (DSH2)

2- شهادة اجتياز امتحان اللغة الألمانية كلغة أجنبية ((TestDaf: وأن يكون حاصلا على 16 درجة على الأقل في جميع أجزاء الامتحان.

3- شهادة اجتياز امتحان "تيلك" Telc Deutsch C1 Hochschule

ما الذي يتعلّمه الطلاب؟

بحسب الموقع الرسمي لجامعة دورتموند فإن الطلاب يكتسبون الكفاءة المهنية للعمل كمساعدين للاجئين إذ يتضمن برنامج الدراسة:

1- حركات الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

2- الإجراءات القانونية المتعلقة بالهجرة (مثل كيفية الوصول إلى سوق العمل، حق الإقامة، قانون الاتحاد الأوروبي، إجراءات الطعن ضد القرارات.

3- القضايا السياسية الاجتماعية.

4- نظريات وطرق حلّ التمييز الاجتماعي والعنصرية المتعلقة بالأعراق.

5- اكتساب المعرفة الثقافية للبلدان التي يأتي منها اللاجئون بشكل أكبر.

6- ثقافة الترحيب في المجتمع المستقبل.

7- التوعية بالأحكام المسبقة.

8- مزايا وإضافات العمل الاجتماعي.

9- التنسيق بين التخصصات المختلفة.

إقبال من الطلاب

وبالرغم من أن هذا الاختصاص حديث نسبياً، إلا أنه أصبح يشهد إقبالاً متزايداً من قبل الطلاب بعد موجة اللجوء إلى أوروبا، ففي أول عامين كان عدد المتقدّمين مساوياً تقريباً لعدد المقاعد الدراسية، إلا أنه ازداد في العامين التاليين حيث تقدّم أكثر من 80 شخص للمقاعد الـ35 المتوفرة. ويوجد حالياً 135 طالب يدرسون هذا الاختصاص في الدفعات الأربع التي تم قبولها حتى الآن، كما أفاد منسّق برنامج الدراسة المزدوجة ميشيل بوسه لمهاجر نيوز.

"بناء الجسور"

وبالرغم من أن البدء بالتدريس في اختصاص "العمل الاجتماعي مع التركيز على الفقر والهجرة (اللاجئين)"، لم يبدأ إلا قبل موجة اللجوء بعام تقريباً، إلا أن جامعة دورتموند كانت تخطط لذلك من قبل، حسبما قال ميشيل بوسه، مؤكّداً على أهمّية أن يساهم مساعدو اللاجئين والمهاجرين الذين يتم تأهيلهم في بناء الجسور لإيصال الخدمات المتوفرة لمن يحتاجها من اللاجئين والمهاجرين.

محي الدين حسين - مهاجر نيوز 2018