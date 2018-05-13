 ألمانيا تتهم فنزويلا بترهيب المعارضة و14 دولة تسحب سفراءها | أخبار | DW | 21.05.2018
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أخبار

ألمانيا تتهم فنزويلا بترهيب المعارضة و14 دولة تسحب سفراءها

انضمت ألمانيا إلى الدول المنددة بنتائج الانتخابات الفنزويلية متهمة الرئيس مادورو بـ "ترهيب المعارضة". كذلك استدعت 14 دولة سفراءها من فنزويلا بعد إعلان فوز مادورو بولاية جديدة وسط اتهامات بتزوير الانتخابات.

Venezuela Wahl Präsident Nicolas Maduro (Reuters/C.G. Rawlins)

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشدة النصر الانتخابي الذي حققه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فضلاً عن ترهيب المعارضة في بلاده. وقال ماس الاثنين (21 أيار/ مايو 2018) على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس: "إننا ندين ترهيب المعارضة الذي بدأ بالفعل بنزع السلطة من البرلمان".

يذكر أن الهيئة الانتخابية في فنزويلا أعلنت مساء أمس الأحد أن الرئيس الاشتراكي مادورو حصل على 68 بالمئة من الأصوات، فيما حصل مرشح المعارضة هنري فالكون على 21 بالمئة فقط من الأصوات. وأعلن فالكون أنه لا يعتزم الاعتراف بالنتيجة. واتهمت المعارضة مادورو بالتلاعب في الانتخابات.

14 دولة تستدعي سفرائها من فنزويلا احتجاجاً

مختارات

وقفت دول أمريكا اللاتينية بقوة في مواجهة التهديدات الأمريكية باتخاذ إجراء عسكري ضد فنزويلا الدولة العضو في منظمة أوبك والتي تشهد احتجاجات منذ فترة طويلة. (13.08.2017)

بعد يومين على تصريحات ترامب بشأن "خيار عسكري" في فنزويلا، أبدى نائب الرئيس الأميركي تأييده لكلام ترامب إلا أنه شدد على المسار السلمي لتسوية الأزمة. ومن جانبها رفضت المعارضة الفنزويلية "التهديد العسكري من أي قوة أجنبية". (14.08.2017)

في غضون ذلك استدعت 14 دولة سفرائها من فنزويلا للتشاور بعد إعادة انتخاب مادورو لفترة ولاية جديدة، وسط اتهامات بتزوير الانتخابات. وذكرت الدول الأعضاء في مجموعة ليما أنها "لا تعترف بشرعية العملية الانتخابية" في فنزويلا لأنها "لم تلتزم بالمعايير الدولية للديمقراطية والحرية والنزاهة والشفافية".

وتتألف مجموعة ليما من الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وجويانا وهندوراس والمكسيك وباناما وباراغواي وبيرو وسانتا لوشيا.

وتعاني فنزويلا من ركود اقتصادي حاد وارتفاع بالغ في معدلات التضخم، مما أدى إلى نقص كبير في المواد الغذائية والأدوية، وهجرة مئات الآلاف من المواطنين الفنزويليين إلى الدول المجاورة.

أ.ح/ ع.غ (د ب أ)

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الانتخابات الفنزويلية في ظل الأزمة الاقتصادية

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