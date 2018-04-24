ألمانيا تتعهد بالتبرع بمليار يورو إضافية لسوريا

تعهدت ألمانيا بالتبرع بمليار يورو إضافية من أجل شعب سوريا واللاجئين في الأراضي المجاورة. وأعلن وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس عن هذا التعهد لدى وصوله مؤتمر المانحين لسوريا المنظم في العاصمة البلجيكية بروكسيل.
تعهدت ألمانيا اليوم (الأربعاء 25 أبريل / نيسان 2018) بتخصيص ما قدره مليار يورو إضافية لمساعدة الشعب السوري وذلك في سياق مشاركتها في مؤتمر الدول المانحة في بروكسيل والذي تنظمه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية في برلين إنه يمكن إضافة 300 مليون يورو للتعهد السابق خلال النصف الثاني من العام، وذلك بمجرد أن تنتهى الحكومة الألمانية من وضع ميزانيتها المقبلة في الصيف. ويذكر أن ألمانيا قدمت بالفعل مساعدات بقيمة 4,5 مليار يورو لسوريا منذ عام 2012.
و يهدف مؤتمر للمانحين يضم وفودا رفيعة المستوى من عشرات الدول والمنظمات الدولية، اليوم الأربعاء، إلى حشد الدعم المالي لسوريا والمنطقة، حيث يسعى المنظمون إلى إحياء محادثات السلام السياسية. ومن المقرر أن يشارك أكثر من 80 وفداً في الحدث الرئيسي للمؤتمر الذي يستمر يومين ويستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأصدر مديرو وكالات وهيئات الأمم المتحدة نداء أمس الثلاثاء يحث الدول المانحة على زيادة مساهماتها في النداء الإنساني السنوي للأمم المتحدة الذي تبلغ قيمته 9,1 مليار دولار لسوريا والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين، محذرة من أن 2,3 مليار دولار فقط تم تلقيها حتى الآن.
ويأمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن تتخطى تعهدات هذا العام مبلغ 6 مليارات دولار التي تم التعهد بها في المؤتمر نفسه العام الماضي. والاتحاد الأوروبي ككل والدول الأعضاء فيه هم أهم المانحين لسوريا والمنطقة. ومنذ اندلاع النزاع في عام 2011 ، قدموا أكثر من عشرة مليار ونصف يورو (13 مليار دولار) من المساعدات الإنسانية. وفي غضون ذلك، قالت منسقة شؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إنها تريد استخدام المؤتمر كفرصة لبناء دعم سياسي لإحياء محادثات جنيف المتوقفة لإنهاء الأزمة.
ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)
قالت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن سوريا ليست رقعة شطرنج، مذكرة أن "قوى أستانة" لديها مصلحة في وقف إطلاق النار. بينما حذر دي ميستورا من أن تتحول إدلب لحلب جديدة أو غوطة جديدة. (24.04.2018)
افتتح مؤتمر دولي في بروكسل لدعم ضحايا الحرب السورية. فيما حذر وزير التنمية الألماني غيرد مولر من تخفيض حجم المساعدات المقدمة للاجئين السوريين في مخيمات دول الشرق الأوسط، كالعراق والأردن ولبنان. (24.04.2018)