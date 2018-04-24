 ألمانيا تتعهد بالتبرع بمليار يورو إضافية لسوريا | أخبار | DW | 25.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا تتعهد بالتبرع بمليار يورو إضافية لسوريا

تعهدت ألمانيا بالتبرع بمليار يورو إضافية من أجل شعب سوريا واللاجئين في الأراضي المجاورة. وأعلن وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس عن هذا التعهد لدى وصوله مؤتمر المانحين لسوريا المنظم في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

10 BG Das erwartet uns im August (picture-alliance/dpa/B. Settnik)

تعهدت ألمانيا اليوم (الأربعاء 25 أبريل / نيسان 2018) بتخصيص ما قدره مليار يورو إضافية لمساعدة الشعب السوري وذلك في سياق مشاركتها في مؤتمر الدول المانحة في بروكسيل والذي تنظمه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية في برلين إنه يمكن إضافة 300 مليون يورو للتعهد السابق خلال النصف الثاني من العام، وذلك بمجرد أن تنتهى الحكومة الألمانية من وضع ميزانيتها المقبلة في الصيف. ويذكر أن ألمانيا قدمت بالفعل مساعدات بقيمة 4,5 مليار يورو لسوريا منذ عام 2012.

و يهدف مؤتمر للمانحين يضم وفودا رفيعة المستوى من عشرات الدول والمنظمات الدولية، اليوم الأربعاء، إلى حشد الدعم المالي لسوريا والمنطقة، حيث يسعى المنظمون إلى إحياء محادثات السلام السياسية. ومن المقرر أن يشارك أكثر من 80 وفداً في الحدث الرئيسي للمؤتمر الذي يستمر يومين ويستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأصدر مديرو وكالات وهيئات الأمم المتحدة نداء أمس الثلاثاء يحث الدول المانحة على زيادة مساهماتها في النداء الإنساني السنوي للأمم المتحدة الذي تبلغ قيمته 9,1 مليار دولار لسوريا والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين، محذرة من أن 2,3 مليار دولار فقط تم تلقيها حتى الآن.
مشاهدة الفيديو 01:21

مؤتمر جديد لدعم ضحايا الحرب السورية..ما الجديد؟

ويأمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن تتخطى تعهدات هذا العام مبلغ 6 مليارات دولار التي تم التعهد بها في المؤتمر نفسه العام الماضي. والاتحاد الأوروبي ككل والدول الأعضاء فيه هم أهم المانحين لسوريا والمنطقة. ومنذ اندلاع النزاع في عام 2011 ، قدموا أكثر من عشرة مليار ونصف يورو (13 مليار دولار) من المساعدات الإنسانية. وفي غضون ذلك، قالت منسقة شؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إنها تريد استخدام المؤتمر كفرصة لبناء دعم سياسي لإحياء محادثات جنيف المتوقفة لإنهاء الأزمة.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

  • Putin besucht russische Luftwaffenbasis in Syrien (picture-alliance/dpa/M.Klimentyev)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    روسيا

    يعتبر النظام السوري حليفا تقليديا لروسيا، وقد حال التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015 دون سقوط نظام الأسد، كما أن كفة القتال أصبحت منذ ذلك الوقت تميل لصالح القوات الحكومية وحلفائها. بتدخلها في سوريا ضمنت روسيا لنفسها قاعدتها البحرية الوحيدة في البحر المتوسط وتمكنت من إنشاء قاعدة جوية جديدة في اللاذقية.

  • Iran Syrien - Treffen in Teheran (AP)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    إيران

    منذ الثمانينيات تحظى سوريا بأهمية استراتيجية لدى نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فدمشق هي الحليف الأهم لطهران في العالم العربي، وهي الجسر إلى ميلشيات حزب الله اللبناني، لذلك أرسل الحرس الثوري الإيراني "مستشارين عسكريين" إلى سوريا لدعم الأسد كما جندت إيران مقاتلين من العراق وأفغانستان للقتال إلى جانب النظام السوري. ويقول مراقبون إن ايران تسعى إلى تأمين ممر يربط طهران ببيروت عبر العراق وسوريا.

  • Saudi-Arabien Treffen Kooperationsrat der Arabischen Staaten des Golfes in Riad (AFP/Getty Images/F. Nureldine)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    دول الخليج

    السعودية والإمارات وقطر كانوا منذ بداية الأزمة السورية بالإضافة إلى تركيا، أهم الداعمين للقوات المعارضة في سوريا، خاصة الإسلامية منها. فيما توجه أصابع الاتهام إلى قطر بدعم التنظيمات الجهادية في سوريا. واليوم أصبح الدعم الخليجي يأخذ طابعا سياسيا أكثر، وتتولى الرياض مهمة التقريب بين أطياف المعارضة، لكن هدفها الأساسي يبقى هو الحد من نفوذ غريمتها إيران في سوريا.

  • Syrischer Präsident Abahar Assad mit türkischem Premier Recep Erdogan (picture-alliance/AP Photo/SANA)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    من الصداقة إلى العداوة

    تحولت الصداقة التي كانت تجمع عائلة اردوغان بعائلة الأسد إلى عداوة، فقد دعمت تركيا الفصائل السورية المسلحة مثل الجيش الحر، كما تحالفت أنقرة مع قوى إسلامية متشددة أيضا وهو ما جلب إليها الكثير من النقد من طرف حلفائها في الناتو. وحتى اليوم يدعو الرئيس التركي للإطاحة بالأسد. لكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة له هو الحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحزب العمال الكردستاني.

  • Israel fliegt schwere Luftangriffe auf Militärstellungen in Syrien | Eizenkot, Netanjahu und Lieberman (Reuters/Handout Israel Defence Ministry)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    اسرائيل

    القلق الأكبر بالنسبة لإسرائيل من الأزمة السورية هو تمركز جماعة حزب الله والحرس الثوري الإيراني على حدودها. وتسعى إسرائيل إلى منع إيران من النجاح في إنشاء قواعد عسكرية وقاعدة بحرية في البحر المتوسط. ومنذ تردد أنباء عن إطلاق طائرة إيرانية بدون طيار فوق إسرائيل في أوائل فبراير ورد إسرائيل بقصف قواعد إيرانية في سوريا ازدادت حدة التوتر.

  • Luftangriffe der USA gegen IS (picture-alliance/AP Photo/U.S. Navy/Brian Stephens)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    الولايات المتحدة الأمريكية

    منذ 2014 تقود الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا. ورغم التحفظ التركي قامت الولايات المتحدة بتسليح وتدريب قوات سوريا الديموقراطية لمواجهة التنظيم المتطرف في شمال سوريا. وحتى بعد القضاء على "داعش" ترغب الولايات المتحدة في الإبقاء على قواتها الخاصة في سوريا لاحتواء إيران ومراقبة الوضع في المنطقة. إعداد: هشام دريوش/ مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

دي ميستورا يحذر من "حلب جديدة" في إدلب

قالت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن سوريا ليست رقعة شطرنج، مذكرة أن "قوى أستانة" لديها مصلحة في وقف إطلاق النار. بينما حذر دي ميستورا من أن تتحول إدلب لحلب جديدة أو غوطة جديدة. (24.04.2018)  

بروكسيل: مانحون دوليون يسعون لجمع ست مليارات دولار دعما للسوريين

افتتح مؤتمر دولي في بروكسل لدعم ضحايا الحرب السورية. فيما حذر وزير التنمية الألماني غيرد مولر من تخفيض حجم المساعدات المقدمة للاجئين السوريين في مخيمات دول الشرق الأوسط، كالعراق والأردن ولبنان. (24.04.2018)  

وزيرة الدفاع الألمانية: السلام في سوريا يستلزم مفاوضات مع الأسد أيضاً

كشفت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بأن هناك فرص متزايدة لتحقيق هدنة في الحرب الأهلية في سوريا بعد الضربات الجوية، معتبرة أن تحقيق السلام يتطلب إجراء مفاوضات مع جميع الأطراف بما فيهم نظام الأسد أيضاً. (22.04.2018)  

صراع النفوذ في الأزمة السورية

منذ أن بدأت الاحتجاجات السلمية في سوريا يوم 15 مارس/آذار 2011، والكثير من الجهات تتدخل لإخماد نيران الأزمة التي صارت حربا فيما بعد. وقد شكل التدخل الأجنبي بداية لصراع حول النفوذ في هذا البلد. (15.03.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مؤتمر جديد لدعم ضحايا الحرب السورية..ما الجديد؟  

مواضيع ذات صلة

Syrien Aga Khan Development Network

بروكسيل: مانحون دوليون يسعون لجمع ست مليارات دولار دعما للسوريين 24.04.2018

افتتح مؤتمر دولي في بروكسل لدعم ضحايا الحرب السورية. فيما حذر وزير التنمية الألماني غيرد مولر من تخفيض حجم المساعدات المقدمة للاجئين السوريين في مخيمات دول الشرق الأوسط، كالعراق والأردن ولبنان.

Arbeitskreis Muslimische Flüchtlingsarbeit in Köln

منظمات الإغاثة الإسلامية في مؤتمر المانحين لسوريا 24.04.2018

سوريا واليمن والعراق، نظراً للنزاعات في العالم العربي تزداد أهمية منظمات الإغاثة الإسلامية التي تبقى مساهمتها مطلوبة أثناء مؤتمر المانحين لسوريا. ومنذ عام 2014 هناك تعاون إسلامي مسيحي في مجال الإغاثة الإنسانية.

Deutschland Irak Flüchtlinge Ankunft in Hannover

برنامج إعادة التوطين الأوروبي يبعث الأمل في قلوب لاجئين 22.04.2018

بعد أن أعلنت ألمانيا استعدادها لاستقبال عشرة آلاف لاجئ من مناطق الأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار برنامج أوروبي خاص لإعادة التوطين، يأمل لاجئون أن يستطيع ذلك البرنامج إبعاد عائلاتهم عن أجواء القتل والحروب.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  