ألمانيا تتسلح بالشباب والخبرة للحفاظ على اللقب العالمي

أعلن مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف اليوم الثلاثاء ( 15 مايو/ أيار 2018)، التشكيلة الأولية المكونة من 27 لاعبا تحضيرا لبطولة كأس العالم، التي ستحتضنها روسيا الشهر المقبل. ومن المتوقع أن يُعلن قائد سفينة "المانشافات" عن التشكيلة النهائية ( 23 لاعبا)، المشاركة في هذا العرس الكروي العالمي بحلول (الرابع من يونيو/حزيران).

وشهدت تشكيلة المنتخب الألماني الأولية، غياب وجوه بارزة تألقت بشدة برفقة "المانشافات" على غرار صاحب هدف الفوز بكأس العالم سنة 2014 ماريو غوتزه، فيما يُشارك العديد من النجوم للمرة الأولى في هذه التظاهرة الكروية العالمية، بعدما قدموا اعتمادهم طيلة الموسم الكروي كنجوم يمكن التعويل عليهم، للحفاظ على أغلى الألقاب في عالم الساحرة المستديرة.

خبرة وشباب

وضمت التشكيلة الأولية مجموعة من المخضرمين والوجوه الشابة، حيث مزج لوف بين لاعبين يحملون قميص المنتخب الألماني منذ عدة سنوات، ويمتلكون خبرة كبيرة فوق المستطيل الأخضر. ففي حراسة المرمى تشبث لوف بالحارس العملاق مانويل نوير، رغم ابتعاده عن الميادين فترة طويلة بسبب إصابة في مشط القدم. وأكد المدرب الألماني أنه كان على اتصال دائم مع حارس عرين الفريق البافاري، من أجل معرفة إمكانية تمثيله ألمانيا في كأس العالم الشهر المقبل.

وفي بقية الخطوط استدعى لوف جيروم بواتينغ برغم معاناته من الإصابة، فضلا عن زميله في بايرن ميونيخ ماتس هوملز. أما في الوسط فقد شهدت التشكيلة تواجد لاعب خط وسط ريال مدريد توني كروس ومسعود أوزيل وغوندوغان، فيما سيتولى توماس مولر وماريو غوميز قيادة هجوم المانشافات.

هل ينجح لوف في قيادة ألمانيا إلى منصة التتويج مرة ثانية؟

وبخصوص الوجوه الشابة، طعّم لوف تشكيلة المنتخب بالكثير منها، مثل مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر وليروي سانيه وغوريتسكا ونيكلاس زوله...، حيث يأمل المدرب الألماني في الاستفادة من تعطش الشباب للألقاب، من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في بطولة كأس العالم. كما سيحاول الشباب أيضا إثبات أحقيتهم في ارتداء قميص المنتخب الألماني، وضمان تواجدهم بشكل مستمر في قادم البطولات القارية والعالمية.

حظوظ وافرة

ويرى العديد من المراقبين أن المنتخب الألماني، قادر بهذه التشكيلة على الحفاظ على لقبه العالمي، خاصة وأن العديد من اللاعبين الألمان يُمارسون في أقوى البطولات الأوروبية، وهو ما سينعكس بالإيجاب على المنتخب، علاوة على ذلك، فإن المدرب يواخيم لوف أثبت في أكثر من مرة أنه قادر على قيادة ألمانيا إلى منصات التتويج، إذ يملك خططا تكتيكية تُناسب حيثيات كل مباراة، وكذلك قراءة جيدة لخطط الفرق المنافسة، التي ستحاول تجريد ألمانيا من لقبها العالمي.