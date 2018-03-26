 ألمانيا تبحث عن دور أكبر من خلال مقعد بمجلس الأمن | أخبار | DW | 28.03.2018
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أخبار

ألمانيا تبحث عن دور أكبر من خلال مقعد بمجلس الأمن

من خلال سعي ألمانيا للحصول على مقعد في مجلس الأمن، زار وزير الخارجية الجديد هايكس ماس مقر المنظمة الدولية واجتمع بالأمين العام غوتيريش. ماس دعا إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في فترات تنامي الاتجاهات الوطنية.

Bundesaußenminister Maas bei den Vereinten Nationen (picture alliance/dpa/K. Nietfeld)

دعا وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في فترات تنامي الاتجاهات الوطنية الفردية. وتعليقا على انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، قال ماس، خلال زيارته الرسمية للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء : "إننا نعيش في وقت نحتاج فيه للأمم المتحدة بشكل أكبر، وليس أقل مثلما يعتقد البعض".

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يشار إلى أن الهدف الرئيس لزيارة ماس للأمم المتحدة هو الترويج لحصول ألمانيا على عضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين. وقال ماس: "إننا نتولى المسؤولية، ونعتزم توليها في المستقبل أيضا"، لافتا إلى أن ألمانيا تسعى لممارسة التعقل في مجلس الأمن "في ظل أوقات الأخبار الكاذبة أيضا"، وكذلك لإضفاء العقلانية على النقاش بالتعاون مع كثيرين آخرين.

وأكد وزير الخارجية الألماني أن الحكومة الاتحادية تعتزم المضي قدما في منع وقوع الأزمات، وقال: "نعتزم ألا نهتم فقط بموضوعات عندما يكون الوقت متأخرا للغاية وعندما لا يمكن التعاطي مع الأشياء سوى على نحو قمعي. إننا نسعى للتفكير في الطريقة التي يمكن من خلالها ألا تنشأ نزاعات من الأساس".

يشار إلى أن انتخاب الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن سيجري في الثامن من حزيران/ يونيو القادم. وإلى جانب ألمانيا، تسعى بلجيكا وإسرائيل للحصول على كلا المقعدين المخصصين لمجموعة الدول الغربية في مجلس الأمن. ولا يرى ماس مشكلة في المنافسة مع إسرائيل بصفتها دولة شريكة مهمة لبلاده، وقال: "إننا لا نتقدم ضد أحد، وإنما نرشح أنفسنا للحصول على مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي الذي يعد أهم هيئة بالأمم المتحدة يضم 15 دولة، منهم خمسة أعضاء دائمين يمتلكون حق الفيتو وهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، وعشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة كل سنتين.

ع.خ / أ.ح (د ب أ)

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel Kabinettssitzung (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

    رئاسة الحكومة: أنغيلا ميركل

    ستبقى أنغيلا ميركل، 63 عاماً، على رأس الحكومة للمرة الرابعة على التوالي. استغرقت محادثات تشكيل الحكومة الجديدة الماراثونية شهوراً، وانتهت بائتلاف كبير بين حزبها - الاتحاد المسيحي الديمقراطي - وأخيه الأصغر الاتحاد المسيحي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويُنتظر انتخاب ميركل لمنصب المستشارة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) يوم الرابع عشر من مارس/ آذار الجاري.

  • Heiko Maas (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

    وزارة الخارجية: هايكو ماس

    هايكو ماس، البالغ من العمر 51 عاماً والمنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيتخلى عن حقيبة العدل ويتولى حقيبة الخارجية الهامة. وكان ماس قد أثار حفيظة العديدين بعد إقراره قانوناً لمحاربة الكراهية على شبكات الإنترنت. لكن منصب الخارجية قد يحسّن من سمعته، وربما يقرّبه من الترشح لمنصب المستشار في الدورة الانتخابية المقبلة.

  • Horst Seehofer bei Sitzung des CSU-Präsidiums (picture alliance/dpa/M. Balk)

    من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

    وزارة الداخلية: هورست زيهوفر

    أكبر وزراء الحكومة المقبلة، هورست زيهوفر، 68 عاماً، وزعيم حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، والذي شغل منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا منذ عام 2008 حتى الآن، سيتولى منصب وزارة الداخلية خلفاً لتوماس دي ميزيير. زيهوفر معروف بمواقفه الصارمة تجاه سياسة اللجوء؛ فهو الذي كان وراء وضع سقف أعلى لاستقبال اللاجئين. وبالإضافة إلى الداخلية، أضاف السياسي البافاري المخضرم إلى وزارته شؤون الوطن والبناء.

  • Jordanien Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen besucht Bundeswehr (picture-alliance/AP Images/J. Macdougall)

    من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

    وزارة الدفاع: أورسولا فون دير لاين

    ستبقى أورسولا فون دير لاين، 59 عاماً، وزيرة للدفاع في الحكومة الجديدة، كما كانت في الحكومة السابقة. عانت فون دير لاين من الكثير من الضغوطات بسبب الانتقادات لجاهزية الجيش الألماني وتسليح قواته. قبل وزارة الدفاع، كانت فون دير لاين وزيرة لشؤون الأسرة، وهي الآن مرشحة لتولي منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو). لكن هذا الانتقال ما يزال بحاجة إلى عامين، وإلى حين ذلك تبقى فون دير لاين وزيرة للدفاع.

  • Olaf Scholz (picture-alliance/dpa/C. Sabrowsky)

    من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

    وزارة المالية: أولاف شولتس

    لم يتردد زميل هايكو ماس في الحزب، أولاف شولتس (59 عاماً)، في قبول ترشيحه لشغل منصب وزير المالية. سيسعى شولتس، الذي يشغل حتى الآن منصب عمدة مدينة هامبورغ، للحفاظ على إرث سلفه فولفغانغ شويبله، وهو الإبقاء على العجز المالي الألماني عند مستوى الصفر، ما يعني عدم الاستدانة، وهذا ما يرسخه اتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم لهذه الدورة البرلمانية. كما سيكون شولتس نائب المستشارة ميركل.

  • Deutschland Beginn der Sondierungen von Union und SPD (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

    وزارة الاقتصاد والطاقة: بيتر ألتماير

    بقي بيتر ألتماير، 59 عاماً، لسنوات طويلة إلى جانب المستشارة ميركل، إذ شغل منصب وزير شؤون المستشارية، ودعمها في كثير من القرارات، حتى فيما يتعلق بسياستها المثيرة للجدل حيال اللاجئين. الآن سيتولى ألتماير حقيبة الاقتصاد والطاقة، والتي باتت من أهم الوزارات لحزبه - الاتحاد المسيحي الديمقراطي - بعد التنازل عن وزارة المالية لصالح شريك الائتلاف الاشتراكي الديمقراطي.

  • Gerd Müller in Afrika (picture alliance/dpa/H. Hans)

    من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

    وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية: غيرد مولر

    لا ينافس وزير الخارجية في التنقل حول العالم سوى وزير التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يشغله غيرد مولر، 62 عاماً، من الاتحاد المسيحي الديمقراطي. مولر سيستمر على رأس هذه الوزارة في الحكومة المقبلة. من بين أهم المواضيع التي يركز عليها الوزير محاربة أسباب الهجرة واللجوء من خلال التنمية.

  • Hubertus Heil (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

    وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: هوبرتوس هايل

    الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي هوبرتوس هايل (45 عاماً) سيشغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وهي تعتبر من أضخم الوزارات الألمانية، إذ تبلغ الميزانية المرصودة لها نحو مائة مليار يورو، وهي بذلك أكثر الوزارات الألمانية إنفاقاً.

  • Helge Braun (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

    رئيس مكتب المستشارية: هيلغه براون

    كان هيلغه براون، 45 عاماً، مقرباً دوماً من ميركل، بحسب ما تتناقل الدوائر السياسية في برلين. فقد شغل حتى الآن منصب وزير دولة لدى المستشارة، وفي الحكومة الجديدة سيخلف زميله في الاتحاد المسيحي الديمقراطي بيتر ألتماير كوزير لشؤون المستشارية. قبل دخوله معترك السياسة، كان براون طبيباً في قسم الطوارئ.

  • SPD-Ministerin Franziska Giffey (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

    من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

    وزارة شؤون الأسرة: فرانسيسكا غيفي

    تم اختيار فرانسيسكا غيفي (39 عاماً)، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعد مطالبات بأن تضم الحكومة وجهاً من ألمانيا الشرقية السابقة. شغلت غيفي حتى الآن منصب عمدة حي نويكولن في العاصمة برلين، ذي الغالبية المهاجرة والعربية منها خصوصاً. تعتبر غيفي من مشجعي القانون والنظام، ووجودها على رأس منطقة مليئة بالمشاكل مثل نويكولن جعل اسمها معروفاً في الدوائر السياسية، لاسيما وأنها تعتبر محافظة.

  • Bundesfamilienministerin Katarina Barley (picture alliance/dpa/K. Nietfeld)

    من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

    وزارة العدل: كاتارينا بارلي

    تخلف كاتارينا بارلي، 49 عاماً، زميلها في الحزب الاشتراكي الديمقراطي هايكو ماس في وزارة العدل. بارلي تشغل حالياً منصب وزيرة شؤون الأسرة، وهناك ناضلت من أجل ترسيخ حقوق المرأة وإحلال المساواة في المناصب الوزارية. فهل تحقق ذلك عندما ترأس وزارة العدل؟

  • Deutschland | MdB Anja Karliczek, CDU (imago/M. Popow)

    من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

    وزارة التعليم: أنيا كارليتشيك

    رشحت ميركل أنيا كارليتشيك، 46 عاماً، لتولي حقيبة التعليم في الحكومة الجديدة. هذا القرار شكل مفاجأة للكثيرين لأنها ليست بارزة على الساحة السياسية. لكن نجاحاتها الانتخابية تشهد لها، فقد نجحت في الفوز بالانتخابات التشريعية في دائرتها للمرة الثانية على التوالي، وتشغل منذ يناير/ كانون الثاني عام 2017 منصب رئيسة الكتلة البرلمانية للاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي.

  • Jens Spahn (picture alliance/dpa/M. Kappeler)

    من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

    وزارة الصحة: ينس شبان

    كان خبر ترشيح ينس شبان، 37 عاماً، لمنصب في الحكومة الجديدة مفاجئاً، ذلك أنه يعتبر من أهم منتقدي ميركل داخل حزبها. كما أن وسائل إعلام أجنبية تحدثت عنه كخليفة محتمل لها على رأس الحزب. سيشغل شبان منصب وزير الصحة في الحكومة القادمة، وهو من أصغر وزراء الحكومة.

  • Tokio Doshisha Universität NRW-Wissenschaftsministerin Svenja Schulze (BMwF/Ina Fassbender)

    من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

    وزارة شؤون البيئة: سفنيا شولتسه

    لدى سفنيا شولتسه، 49 عاماً، خبرة في تولي الحقائب الوزارية، ولكن ليس على المستوى الاتحادي، فقد شغلت منصب وزيرة شؤون البحث العلمي في ولاية شمال الراين وستفاليا حتى عام 2017، عندما خسر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الانتخابات هناك. ستخلف شولتسه زميلتها في الحزب، باربارا هندريكس، على رأس وزارة شؤون البيئة في الحكومة الجديدة.

  • Koalitionsverhandlungen von Union und SPD (picture-alliance/dpa/G.Fischer)

    من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

    وزارة الزراعة: يوليا كلوكنر

    تنحدر يوليا كلوكنر، 45 عاماً، من ولاية راينلاند بفالز الزراعية، ولكنها تقيم في برلين منذ وقت طويل، حيث تشغل منصب نائبة الأمين العام للاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه ميركل. في الحكومة المقبلة ستتولى كلوكنر منصب وزيرة الزراعة، وهي وزارة تألفها لأنها قضت فيها عامين كمساعدة وزير برلمانية.

  • Deutschland Koalitionsverhandlungen von Union und SPD Monika Grütter (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

    وزيرة الدولة لشؤون الثقافة: مونيكا غروترز

    لا توجد في ألمانيا وزارة مخصصة للثقافة، بل هناك وزير دولة لشؤون الثقافة يعمل من مكتب المستشارية. حتى الآن، شغلت مونيكا غروترز، 56 عاماً، منصب مفوضة الحكومة لشؤون الثقافة والإعلام، وستبقى في هذا المنصب أيضاً. الائتلاف برر ذلك بأن غروترز ستدعم الثقافة في ألمانيا، وأنها ترى "الثقافة جسراً يربط مجتمعاً تعددياً".

  • Andreas Scheuer (picture-alliance/ZUMA Wire/S. Babbar)

    من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

    وزارة المواصلات: أندرياس شوير

    حتى الآن شغل أندرياس شوير، 43 عاماً، دوماً منصب الأمين العام لحزبه الاتحاد المسيحي الاجتماعي. لكن له أيضاً خبرة في السياسة على المستوى الاتحادي، فقد شغل حتى عام 2013 منصب مساعد وزير برلماني في وزارة المواصلات والإسكان وتطوير المدن. الآن سيدير شوير هذه الوزارة، والتي ستضيف إلى اختصاصاتها الشؤون الرقمية. أندريا غروناو/ بيتر هيله/ ي.أ


مختارات

من بينهم سبع نساء .. أعضاء حكومة ميركل الجديدة

الائتلاف الحكومي بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي أبصر النور بعد مخاض دام نحو نصف عام. ملف الصور التالي يعرف بوزراء الحكومة الألمانية الجديدة. (08.03.2018)  

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