 ألمانيا بتت في طلبات لجوء أكثر من دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة | أخبار | DW | 18.03.2018
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أخبار

ألمانيا بتت في طلبات لجوء أكثر من دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن عدد القرارات التي أصدرتها السلطات الألمانية للبت في طلبات لجوء في 2017، فاق مجموع القرارات التي صدرت في سائر دول الاتحاد الأوروبي في نفس العام.

Deutschland BAMF-Außenstelle in Bingen am Rhein (picture-alliance/dpa/F. von Erichsen)

قالت صحيفة "فيلت" الألمانية، في عددها الذي سيصدر غدا الاثنين (19 مارس/آذار) استنادا إلى أعداد المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، أن عدد القرارات التي أصدرتها السلطات الألمانية للبت في طلبات لجوء بلغ 524 ألف و185 قرارا، فيما بلغ عدد هذه القرارات في بقية الدول السبع والعشرين التابعة للاتحاد الأوروبي 435 ألف و70 قرارا.

وعلى الرغم من أن الإحصاءات الخاصة بالتشيك وإسبانيا لم ترد بعد، إلا أن عدد الطلبات التي تم البت فيها من قبل سلطات الدولتين لم يزد مجموعه خلال السنوات الماضية عن 12 ألف طلب.
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أما في إيطاليا واليونان، وهما أهم الدول الأوروبية التي تصل إليها موجات الهجرة غير الشرعية، فقد بلغ عدد القرارات التي صدرت بشكل أولي للبت في طلبات اللجوء في إيطاليا 78 ألف و235 قرارا، وفي اليونان 24 ألف و510 قرار.

وتعكس المقارنة بين قرارات البت في طلبات اللجوء مدى تأثر دولة ما بالهجرة، بصورة أفضل من المقارنة بين عدد طلبات اللجوء، لأن الكثير من مقدمي الطلبات يواصلون السفر من بلد إلى آخر بشكل غير مسموح به لاسيما وأنه نادرا ما تنجح عمليات الإعادة إلى البلد الأول الذي كان طالب اللجوء قد وصل إليه.

يذكر أن 186 ألف و644 طالب لجوء كانوا قد قدموا إلى إلى ألمانيا عبر دول أوروبية أخرى في 2017، وجرى إعادة 7102 أشخاص فقط من هؤلاء. 

ع.ج.م (د ب أ، إي بي دي)

 

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