 ألمانيا: انخفاض عدد الجرائم وتعاظم الإحساس بعدم الأمن | سياسة واقتصاد | DW | 08.05.2018
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سياسة واقتصاد

ألمانيا: انخفاض عدد الجرائم وتعاظم الإحساس بعدم الأمن

ألمانيا هي واحدة من أكثر البلدان أمناً في العالم. هذا ما أكدته آخر الإحصاءات المتعلقة الجريمة. بالرغم من ذلك، يشعر العديد من المواطنين في هذا البلد بانعدام الشعور بالأمان أكثر من أي وقت مضى. فما هو السبب؟

Deutschland Bundesweite Razzia gegen Organisierte Kriminalität (picture-alliance/dpa/A. Vogel)

في السابق عندما قدم وزير الداخلية الإحصاءات المتعلقة بالجريمة، لم يثر هذا الأمر كل هذا الاهتمام، الذي أثاره هذه المرة، والسبب هذه المرة يعود إلى أزمة اللاجئين. اليوم الثلاثاء (الثامن من أيار/مايو 2018) قدم وزير الداخلية هورست زيهوفر الإحصاءات المتعلقة بالجريمة في برلين. وتعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها زيهوفر الإحصاءات المتعلقة بالجريمة على مستوى ألمانيا. ألمانيا في العام 2018 هي بلد آخر،لأن العواطف في هذا البلد أكثر أهمية من الحقائق، ولأن الأخبار السيئة فقط هي ذات قيمة إخبارية.

مختارات

بعد تدفق اللاجئين على ألمانيا واستقبال أكثر من مليون لاجئ عام 2015، تم تشديد قانون اللجوء وترحيل من ترفض طلبات لجوئهم ومن يرتكبون جرائم. لكن أي جريمة وعقوبة تؤثر على طلب اللجوء وإقامة اللاجئ؟ (21.05.2017)

أطلق مدرب الملاكمة كريستيان غوريش حملة تهدف لادماج اللاجئين المغاربيين، الذين رفضت طلبات لجوئهم وأغلقت أبواب العمل والدراسة أمامهم، مما يسهل إمكانية وقوعهم في براثن الجريمة والتطرف. فما هي تفاصيل هذه الحملة الرياضية؟ (09.05.2017)

كريستيان بفايفر، الخبير في تقييم الإحصاءات المتعلقة بالجريمة، وهو أشهر متخصص في علم الجريمة الألمانية، وكان مديراً لمعهد أبحاث علم الجريمة في ولاية ساكسونيا السفلى ووزير العدل للحزب الاشتراكي الاجتماعي في برلمان ولاية سكسونيا السفلى، هل لديه إجابة عن السؤال المطروح وفحواه لماذا شعير كثير من الألمان اليوم بعدم الأمان، على الرغم من أن الجريمة في عام 2017  انخفضت مقارنة بالعام الماضي بنسبة كبيرة من 10 في المئة لتصل اعدادها إلى 5.76 مليون جريمة؟

"الإعلام يعزز الشعور بعدم الأمان"

يعزو بفايفر سبب تزايد الشعور بعدم الأمان لدى المواطنين إلى الأخبار السيئة ويقول:" الأخبار السيئة هي أخبار جيدة، هذه الفكرة تحولت إلى ظاهرة إعلامية"، ويوصي الخبير إلى الاطلاع على  البرنامج التلفزيوني اليومي لفهم الظاهرة أكثر."إنه أمر جنوني، لا يمكن أن تمر على المرء أمسية واحدة،  من دون وجود المسلسلات البوليسية المليئة بالقتل والعنف المؤدي إلى القتل". لذلك لا عجب في في زيادة الأشخاص الذين ضعف لديهم الإحساس بالأمان، رغم تراجع معدلات الجريمة وأعمال العنف بشكل حاد عن العام الماضي.

السبب الأول هو وسائل الإعلام، والسبب الآخر بحسب بفايفر هو العواطف. ويقول الخبير: "لدينا شعور بعدم الأمان في ألمانيا لأن لدينا كثير من الغرباء في البلاد، الشعور بفقدان الوطن، و فقدان الإحساس بالأمان". ألمانيا لا تمر حاليا إلا بما مر به كل بلد هجرة، وصل إليها العديد من المهاجرين في آن واحد، ويوضح بفايفر ميزة هذه المرحلة التي تعيشها ألمانيا بالقول : "إنها فترة من انعدام الأمان لأن الناس تعلموا منذ آلاف السنين أن الغرباء قد يشكلون خطراً عليهم". ويضيف الخبير:"خاصة في المدن الكبرى، حيث ارتفعت نسبة المهاجرين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ، مما أدى إلى ارتفاع الشعور بعدم الأمان، وذلك ليس بسبب ارتفاع الجريمة، ولكن بسبب  الشعور المتولد لدى المواطنين بـ"خسارة الوطن".

Deutschland Christian Pfeiffer (picture alliance/dpa/O. Spata)

كريستيان بفايفر، الخبير في تقييم الإحصاءات المتعلقة بالجريمة، وهو أشهر متخصص في علم الجريمة في ألمانيا

اللاجئون المعترف بهم ضمن الاحصاءات

ينظر لهؤلاء الغرباء، والمقصود بهم المهاجرون بعناية فائقة في الاحصاءات المتعلقة بالجريمة. المقارنة مع السنوات السابقة صعبة للغاية، وذلك لأن اللاجئين المعترف بهم هم الآن ضمن السجلات أيضاً، ويمثلون فئة المتابعين سياسياً. ويشمل مفهوم المهاجرين طالبي اللجوء، وأولئك الذين يسمح لهم بالإقامة المؤقتة، والذين يحملون صفة "مقيم غير مصرح به"، والأشخاص الحاصلين على الحماية الجزئية وهم لاجئون بسبب الحرب الأهلية، بالإضافة إلى عدد قليل من اللاجئين الذين تم قبولهم في ألمانيا من خلال برامج المساعدات الدولية.

في الواقع هناك عدد أكبر من حالات الاشتباه بين صفوف المهاجرين أكثر من حالات الاشتباه  بين مجموع السكان مثل جرائم السرقة، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، والاعتداء الجسدي العنيف وعمليات السطو على المنازل. ولكن هناك أسباب وراء بروز المهاجرين في هذه الجرائم أكثر من المواطنين الألمان، كما يرى بفايفر: "خطر التعرض للتبليغ عنهم ترتفع بمعدل مرتين أكثر عند الأجانب من الألمان".

Polizei Symbolbild (picture alliance/dpa/P. Seeger)

الشباب.. الفئة المثيرة للمشاكل

يمثل عمر وجنس المشتبه بهم عاملاً بالغ الأهمية. "الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 30 عاماً كانوا يمثلون الفئة المثيرة للمشاكل في عام 2014، أي قبل أزمة اللاجئين. إذ شكلت هذه الفئة في السابق نصف المشتبه بهم، مقابل تسعة في المائة فقط من مجموع السكان." في فئة اللاجئين، هناك شاب واحد من كل أربعة أشخاص، واثنان في فئة المهاجرون من شمال إفريقيا. ويتعلق الأمر بالشباب الذين لا يملكون في الغالب أي إمكانيات للبقاء في ألمانيا والذين بقيت زوجاتهم في وطنهم. وعن هذه الفئة يقول خبير علم الجريمة: "غياب المرأة عامل ملحوظ بشكل كبير في صفوف المهاجرين، إذ  في وجودها، يحرصون على التصرف بشكل حضاري وفي غيابها ، تطغى عليهم الثقافة الذكورية بشكل كبير".

لكن ألا يكون لم شمل الأسرة هو الحل للحد من انتشار الجريمة؟ من جهة، نعم  يقول بفايفر، ولكن من جهة أخرى، يتفهم موقف الحكومة الألمانية والتي تدرك مدى حدود قدرتها على تقديم  المساعادة".

الاستثمار بدل المساعدات التنموية

من جهة أخرى لم يظهر كريستيان بفايفر تعاطفاً كبيراً مع الإجراءات التقشفية الصارمة التي اتبعها وزير المالية الفيدرالي أولاف شولتس، لا سيما في مجال المساعدات التنموية. وقال إنه "بدلاً عن ذلك، كان على شولتس الاستفادة من فكرة غيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية" ومضى الى القول: "إنها خطة ذكية للغاية من قبل مولر في استثمار الشركات الألمانية في الأموال العامة وخلق فرص عمل في البلدان التي يأتي منها اللاجئون" وهذا من شأنه أن يفتح آفاقاً لهؤلاء في بلدانهم الأصلية" مضيفاً أن هذا ربما ينعكس بالإيجاب على إحصاءات الجريمة.

أوليفر بيبر/ إ.م

  • Deutschland Melt-Festival - Auftritt Bilderbuch

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    نسبة الأمن وقلة معدلات الجريمة لا ترتبط دائما بالمستوى الاقتصادي، إذ وصلت معدلات الجريمة في المدينة الأخطر في ألمانيا وهي فرانكفورت إلى 16550 حالة لكل 100 ألف شخص، وهي النسبة المعتمدة لتقييم أمن المدن في الإحصائيات. أما أكثر مدينة أمانا في ألمانيا فوصلت فيها هذه النسبة إلى اقل من النصف.

  • Deutschland Fastnacht Mainz

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    مدينة ماينتس هي عاصمة ولاية راينلاند بفالتس، احتلت المركز العاشر في قائمة المدن الأكثر أمانا في ألمانيا حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة. وتضم القائمة المدن التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة. وتشتهر ماينتس بالكرنفال الذي يقام سنويا فيها.

  • Deutschland Ostseestrand von Rostock-Warnemünde

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    المركز التاسع كان من نصيب مدينة روستوك الواقعة في شرق ألمانيا على بحر البلطيق. ووصل معدل الجريمة فيها إلى 9858 حالة لكل 100 ألف شخص. وتشتهر المدينة بجامعتها العريقة وشواطئها ومينائها الكبير.

  • Deutschland Wuppertal Schwebebahn

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    تشتهر مدينة فوبرتال بقطارها المعلق الفريد في ألمانيا الذي يمر بالمدينة متبعا نهر "فوبر". وكانت نسبة الجريمة في المدينة في عام 2015 قد وصلت إلى 9793 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Nürnberg, Deutschland

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    أما مدينة نورنبرغ الواقعة في جنوب ألمانيا فكانت في المركز السابع. ويبلغ عدد سكان المدينة نصف مليون نسمة وهي من المدن التجارية المهمة في ولاية بافاريا.

  • Deutschland Schloss Oberhausen am Kaisergarten

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    المركز السادس كان من نصيب مدينة أوبرهاوزن الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وتشتهر المدينة بمناجم الفحم القديمة وتعد مركزا ناشئا للسياحة والتسوق. نسبة الجريمة في المدينةوصلت إلى 9057 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Mönchengladbach Altstadt

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    تشتهر مدينة مونشنغلادباخ بفريقها الكروي الشهير الذي ينافس باستمرار على بطولة الدوري الألماني، بالإضافة إلى كونها مدينة هادئة وآمنة. وصلت نسبة الجريمة فيها العام الماضي إلى 8773 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Zur Studie - Top Städte in Deutschland

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    مدينة فيسبادن الساحرة احتلت المركز الرابع في قائمة المدن الآمنة في ألمانيا، وهي عاصمة ولاية هيسن وتقع على ضفاف نهر الراين. وتعد المدينة مركزا سياحيا ومقرا لسكن الكثير من الأغنياء في ألمانيا.

  • Burg Sparrenberg in Bielefeld

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    ثالث أكثر مدينة أمانا في ألمانيا كانت مدينة بيليفيلد الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. ويسكن المدينة نحو 330 ألف نسمة وتقع وسط مناطق زراعية شاسعة.

  • Augsburg

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    أما المركز الثاني فكان من نصيب مدينة أوغسبورغ الواقعة في ولاية بافاريا. وتعد المدينة مقرا للكثير من الشركات التجارية المهمة في ألمانيا مثل سيمنس. يسكن المدينة أكثر من 280 ألف نسمة وكان معدل الجريمة فيها قد وصل العام الماضي إلى 8385 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Hitzewelle in Deutschland

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    المدينة الأكثر أمانا في ألمانيا هي مدينة ميونيخ التي قفزت إلى المركز الأول بمعدل جريمة وصل إلى 7828 حالة لكل 100 ألف شخص. ميونيخ هي المدينة الثالثة في ألمانيا حسب عدد السكان، إذ يسكنها نحو1,5 مليون نسمة، وهي عاصمة ولاية بافاريا ويزورها أكثر من 3 ملايين سائح سنويا، بالإضافة إلى كونها مدينة تاريخية واقتصادية مهمة في ألمانيا. الصورة من الحديقة الانكليزية في المدينة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أكثر المدن أمانا في ألمانيا

لم ترتفع معدلات الجريمة هذا العام كثيرا مقارنة بالعام الماضي في ألمانيا. واستطاعت مدن كبيرة تحقيق أمان أكبر لسكانها من مدن أخرى صغيرة نسبيا. قائمة أكثر المدن أمانا تضم مدنا فقيرة وأخرى غنية جدا، تعرفوا عليها في صور. (03.06.2016)  

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