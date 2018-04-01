 ألمانيا: المجلس الأعلى لليهود يدعو للتشدد ضد معادي السامية من الأجانب | سياسة واقتصاد | DW | 08.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

ألمانيا: المجلس الأعلى لليهود يدعو للتشدد ضد معادي السامية من الأجانب

دعا رئيس المجلس الأعلى لليهود في ألمانيا يوزيف شوستر إلى مزيد من التشدد مع الأجانب المعادين للسامية، فيما تستعد برلين إلى تعيين أول مفوض لمكافحة معاداة السامية بعد استحداث هذا المنصب في بداية هذا العام.

Josef Schuster Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Augsburger Synagoge (picture-alliance/dpa/S. Puchner)

رئيس المجلس يوزيف شوستر، رئيس المجلس الأعلى لليهود في ألمانيا (صورة من الأرشيف)

في ظل النقاش القائم حاليا في ألمانيا حول ارتكاب مهاجرين لجرائم معادية للسامية، دعا المجلس الأعلى لليهود إلى تشديد التعامل مع كل من يثبت في حقه ارتكاب مثل هذه الجرائم. وقال رئيس المجلس يوزيف شوستر في تصريحات خاصة لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (الثامن من أبريل/ نيسان 2018): "من يرغب في العيش هنا، يتعين عليه الامتثال لقيمنا وعاداتنا، ومن ليس مستعدا لقبول معاييرنا المجتمعية، يجب ألا يحصل على حق إقامة دائمة في هذا البلد".

وأكد شوستر أنه لا يزال يرى أن إقامة حوار بين اليهود والمسلمين يعد أمرا مهماً، ولكنه أشار إلى أن المسؤولية تقع بوضوح على الجمعيات الإسلامية. وقال رئيس المجلس الأعلى لليهود في ألمانيا: "لا يزال هناك كثير من المساجد في ألمانيا التي لا تعيش وفق القيم الغربية والتوافق الاجتماعي الألماني، وتتم فيها الدعوة لكراهية اليهود وإسرائيل".

مختارات

في سياق متصل، تعتزم ألمانيا حاليا تعيين الدبلوماسي فيليكس كلاين كأول مفوض لمكافحة معاداة السامية ، بحسب ما ذكرته صحيفة "فيلت أم زونتاغ". وتم استحداث هذا المنصب في كانون الثاني/يناير الماضي بعد أن أصدر البرلمان الألماني قرارًا لبذل مزيد من الجهد لمكافحة معاداة السامية.

ورُشح كلاين، الذي سيكون بمثابة نقطة اتصال بين الجماعات اليهودية والحكومة، لهذا المنصب من قبل المجلس المركزي لليهود في ألمانيا ومنظمات يهودية أخرى، وفقا للصحيفة.

ويعمل كلاين حاليا مبعوثا خاصا بوزارة الخارجية، حيث يتولى مسؤولية العلاقات مع المنظمات اليهودية الدولية، وتنسيق جهود الوزارة في مكافحة معاداة السامية.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    نبذ للكراهية ومطالبة بالعدالة

    تقول إيمان رايمان (يسار الصورة) رئيسة المجلس التنسيقي للمسلمين في مدينة برلين: "نطالب بالعدالة لإخواننا المسلمين في كل مكان وننتقد العنف والتطرف".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    دين المحبة والعدالة

    "ديننا دين السلام. والمسلم من سلم الإنسان من لسانه ويده"، كما يقول بكر ألبوغا، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    احترام ذوي المعتقدات الأخرى

    "الله يعلمنا في القرآن عدم الظلم واحترام ذوي المعتقدات الأخرى"، كما يقول بكر ألبوغا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    "ننتمي إلى المجتمع الألماني"

    وتضيف إيمان رايمان: "ننتمي إلى المجتمع الألماني ونعمل فيه وندفع الضرائب في ألمانيا ونسعى للمزيد من المساواة ومن حقوقنا كمسلمين في ألمانيا".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    تنديد بالتطرف

    وتستطرد إيمان رايمان: " نحن نندد بممارسات تنظيم الدولة الإسلامية الخاطئة. هذه الممارسات لها تأثير سلبي علينا كمسلمين في الغرب".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حوار بين مسلمين وغير مسلمين

    حوار بين مسلمين وغير مسلمين على هامش صلاة الجمعة.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    اعتداءات..منها حرق للمساجد

    منذ عام 2012 حتى عام 2014 "وقع أكثر من 80 هجوما على المساجد في ألمانيا"، وفق المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    "لحظة تُحرِّك المشاعر"

    "لحظة تحرك المشاعر" هكذا وصف نيكولاوس شنايدر رئيس الكنيسة الإنجيلية (يسار) اعتبار المسلمين نبذ التطرف من صلب دينهم. (ألبوغا: يمين).

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حضور سياسي وديني

    جانب من الحضور: نائبة رئيس البرلمان الألماني ونائبة رئيس الكنيسة الكاثوليكية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي ورئيس حزب الخضر ورئيس حزب اليسار.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حرية دينية في ألمانيا

    "أنا أشعر بالصدمة من وجود أحكام مسبقة ومعاداة للمسلمين في بلادنا"، كما يقول شنايدر، مشيرا إلى أن الحرية الدينية مضمونة للجميع في الدستور الألماني.

    الكاتب: علي المخلافي


مختارات

مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

عند 2000 مسجد بألمانيا تجمعت حشود المسلمين بعد صلاة الجمعة تحت شعار "الوقوف ضد الكراهية والظلم"، منددين بالعنف الممارس باسم الإسلام بالشرق الأوسط ومحتجين على الاعتداء على المساجد والكنُس في ألمانيا. DW رافقتهم في برلين. (19.09.2014)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Bestattung Kardinal Meisner im Kölner Dom

الكنائس الألمانية تحث على إعطاء الفرصة للاجئين ونبذ معاداة السامية 01.04.2018

دعا ممثلو الكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية في ألمانيا أتباعهم بمناسبة عيد الفصح إلى التكافل والتعايش في كنف مجتمع متماسك، وحثوا على نبد معاداة السامية وإعطاء الفرصة لحياة افضل للاجئين والترحيب بهم.

Deutschland Jüdische Schule

مطالب بتطبيق التبليغ الإجباري عن معاداة السامية بمدارس ألمانيا 01.04.2018

دعا قيادي في التحالف المسيحي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل إلى تطبيق التبليغ الإجباري عن أي حوادث مرتبطة بمعاداة السامية في المدارس، فيما حذر أسقف ألماني خلال خطبة عيد الفصح من احتدام معاداة السامية في أوروبا.

مسائيةDW : ظاهرة التطرف ومعاداة السامية بمدارس ألمانيا..ما حقيقتها؟ 29.03.2018

جدل في ألمانيا على خلفية تقاريرَ إعلامية عن انتشار ظاهرة التطرف الإسلاموي والمعاداة للسامية في المدارس الألمانية.. ما حجم هذه الظاهرة؟ وما أسبابها؟ وكيف تتعامل معها المؤسسات التربوية الألمانية؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  