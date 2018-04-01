ألمانيا: المجلس الأعلى لليهود يدعو للتشدد ضد معادي السامية من الأجانب

في ظل النقاش القائم حاليا في ألمانيا حول ارتكاب مهاجرين لجرائم معادية للسامية، دعا المجلس الأعلى لليهود إلى تشديد التعامل مع كل من يثبت في حقه ارتكاب مثل هذه الجرائم. وقال رئيس المجلس يوزيف شوستر في تصريحات خاصة لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (الثامن من أبريل/ نيسان 2018): "من يرغب في العيش هنا، يتعين عليه الامتثال لقيمنا وعاداتنا، ومن ليس مستعدا لقبول معاييرنا المجتمعية، يجب ألا يحصل على حق إقامة دائمة في هذا البلد".

وأكد شوستر أنه لا يزال يرى أن إقامة حوار بين اليهود والمسلمين يعد أمرا مهماً، ولكنه أشار إلى أن المسؤولية تقع بوضوح على الجمعيات الإسلامية. وقال رئيس المجلس الأعلى لليهود في ألمانيا: "لا يزال هناك كثير من المساجد في ألمانيا التي لا تعيش وفق القيم الغربية والتوافق الاجتماعي الألماني، وتتم فيها الدعوة لكراهية اليهود وإسرائيل".

في سياق متصل، تعتزم ألمانيا حاليا تعيين الدبلوماسي فيليكس كلاين كأول مفوض لمكافحة معاداة السامية ، بحسب ما ذكرته صحيفة "فيلت أم زونتاغ". وتم استحداث هذا المنصب في كانون الثاني/يناير الماضي بعد أن أصدر البرلمان الألماني قرارًا لبذل مزيد من الجهد لمكافحة معاداة السامية.

ورُشح كلاين، الذي سيكون بمثابة نقطة اتصال بين الجماعات اليهودية والحكومة، لهذا المنصب من قبل المجلس المركزي لليهود في ألمانيا ومنظمات يهودية أخرى، وفقا للصحيفة.

ويعمل كلاين حاليا مبعوثا خاصا بوزارة الخارجية، حيث يتولى مسؤولية العلاقات مع المنظمات اليهودية الدولية، وتنسيق جهود الوزارة في مكافحة معاداة السامية.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)