 ألمانيا: العثور على جثة مشرد مقطوعة الرأس في مقبرة | أخبار | DW | 28.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا: العثور على جثة مشرد مقطوعة الرأس في مقبرة

تتناقل وسائل الإعلام الألمانية قصة مروعة في مدينة كوبلنز بغرب ألمانيا. فقد عثرت الشرطة على جثة مشرد مقطوعة الرأس في مقبرة المدينة. الشرطة قالت إنها تحقق في الجريمة دون تقديم معلومات إضافية حول دوافعها.

Friedhof Koblenz (Imago/Imagebroker)

صورة من الأرشيف لمقبرة مدينة كوبلنز.

كشفت شرطة مدينة كوبلنز غرب ألمانيا أن رجلا مشرداً عثر عليه مقتولاً يوم الجمعة الماضية. وحسب الشرطة فإن الجثة وجدت في مقبرة المدينة الرئيسية وهي مقطوعة الرأس. ونقلت مواقع إعلامية ألمانية مختلفة مثل "شبيغل أونلاين" و"بيلد" وغيرها اليوم الأربعاء (28 أذار/ مارس 2018) عن لجنة تحقيق خاصة قولها إن المشرد (59) عاماً كان ضحية جريمة عنف.

وحسب هذه المواقع الإعلامية فإن الشرطة الألمانية لم تقدم معلومات إضافية حول الجريمة ودوافعها كما أنها لم تلق القبض حتى الآن على أي مشتبه به.

وذكر موقع "شبيغل أونلاين" أن المشرد كان يقضي وقته طيلة اليوم في شوارع المدينة وقرب محطة القطارات الرئيسية، ويبيت ليلته في المقبرة، كما أنه قد شوهد يوم الخميس حياً في المدينة.

وطلبت الشرطة ممن يتعرف على القتيل أو أي معلومات تفيد التحقيق الاتصال لغرض كشف ملابسات الحادث.

ع.خ/ أ.ح (DW)

 

مختارات

ألمانيا- أقصى عقوبة للاجئ أفغاني اغتصب طالبة ثم قتلها

قضت محكمة ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية بتوقيع عقوبة السجن المؤبد بحق اللاجئ الأفغاني حسين ك. بعد إدانته في قضية اغتصاب وقتل هزت ألمانيا وتسببت في نقاشات حامية حول اللاجئين في ألمانيا. (22.03.2018)  

ألمانيا: تفاصيل جديدة عن مقتل لاجئة سورية كما يرويها زوجها الحالي!

من موقع حادثة مقتل لاجئة سورية، يكشف زوجها الحالي وشهود عيان تفاصيل جديدة عن الحادثة التي خلفت صدمة كبيرة في ألمانيا. مقدم برنامج شباب توك جعفر عبد الكريم زار موقع الجريمة واستطلع آراء الزوج والأصدقاء والجيران. (04.03.2018)  

نهاية أسبوع "دامية" في ألمانيا بعد شجارات بالسكاكين

ذكرت تقارير ألمانية أن نهاية الأسبوع المنصرم شهدت عدة عمليات طعن بالسكاكين، من ضمنها طعن لاجئ سوري امرأة ألمانية، وطعن سوري آخر مواطن له، بالإضافة إلى معركة بالسكاكين والسواطير والعصي بين عائلتين عراقية ولبنانية. (26.03.2018)  

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  