ألمانيا: العثور على جثة مشرد مقطوعة الرأس في مقبرة

تتناقل وسائل الإعلام الألمانية قصة مروعة في مدينة كوبلنز بغرب ألمانيا. فقد عثرت الشرطة على جثة مشرد مقطوعة الرأس في مقبرة المدينة. الشرطة قالت إنها تحقق في الجريمة دون تقديم معلومات إضافية حول دوافعها.
كشفت شرطة مدينة كوبلنز غرب ألمانيا أن رجلا مشرداً عثر عليه مقتولاً يوم الجمعة الماضية. وحسب الشرطة فإن الجثة وجدت في مقبرة المدينة الرئيسية وهي مقطوعة الرأس. ونقلت مواقع إعلامية ألمانية مختلفة مثل "شبيغل أونلاين" و"بيلد" وغيرها اليوم الأربعاء (28 أذار/ مارس 2018) عن لجنة تحقيق خاصة قولها إن المشرد (59) عاماً كان ضحية جريمة عنف.
وحسب هذه المواقع الإعلامية فإن الشرطة الألمانية لم تقدم معلومات إضافية حول الجريمة ودوافعها كما أنها لم تلق القبض حتى الآن على أي مشتبه به.
وذكر موقع "شبيغل أونلاين" أن المشرد كان يقضي وقته طيلة اليوم في شوارع المدينة وقرب محطة القطارات الرئيسية، ويبيت ليلته في المقبرة، كما أنه قد شوهد يوم الخميس حياً في المدينة.
وطلبت الشرطة ممن يتعرف على القتيل أو أي معلومات تفيد التحقيق الاتصال لغرض كشف ملابسات الحادث.
ع.خ/ أ.ح (DW)
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