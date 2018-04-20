ألمانيا: الشرطة تطلق النار على كاميروني هدد مارة بسكين

أطلقت الشرطة الألمانية الرصاص على رجل منحدر من الكاميرون صباح اليوم الجمعة (20 أبريل/نيسان 2018)، بعدما هدد مارة في أحد أحياء مدينة هامبورغ بسكين. وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم نقل الرجل (24 عاما) إلى المستشفى، بعدما أصيب في ساقه برصاص الشرطة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة أن البيانات الأولية، تشير إلى إصابة الرجل بمرض نفسي. وبحسب البيانات، فإن الرجل كان يسير في أحد شوارع حي "فاندسبك" في مدينة هامبورغ صباح اليوم الجمعة، وهدد المارة بسكين. وبحسب نفس المصدر، أطلقت الشرطة رصاصة تحذيرية بمجرد وصولها إلى المكان المتواجد فيه الرجل، بيد أن الرجل توجه نحو أفراد الشرطة "مهددا" إياهم بالسكين، ما دفع أحد رجال الشرطة إلى إطلاق النار على ساقه. وبحسب البيانات، لم يُصب أحد بجروح سوى المهاجم.

ر.م/ط.أ ( د ب أ)