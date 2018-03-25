 ألمانيا: الشرطة تتدخل لتفرقة حشد بالآلاف أمام مطعم! | عالم المنوعات | DW | 12.05.2018
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منوعات

ألمانيا: الشرطة تتدخل لتفرقة حشد بالآلاف أمام مطعم!

مطعم برغر ألماني جديد أراد إقامة حدث استثنائي بمناسبة افتتاحه، ولكنه لم يتوقع أن تؤدي الفكرة الفريدة من نوعها إلى حشد بالآلاف دفع شرطة مدينة فيسبادن إلى إيقاف المرور وإغلاق الشوارع المجاورة.

Deutschland Riesenandrang bei Burgerladen-Eröffnung in Wiesbaden (picture-alliance/dpa/Wiesbaden112/Ehresmann)

استدعيت عناصر الشرطة الألمانية في مدينة فيسبادن، عاصمة ولاية هيسن أمس، الجمعة (11 مايو/ أيار 2018) لتفرقة حشد من نحو لأربعة آلاف شخص تدفقوا على مطعم يقدم شطائر برغر رخيصة للغاية.

وقال منظمو الحدث، الذين أعلنوا عن حفل لموسيقى الراب وتقديم شطائر البرغر بسعر يبلغ سنتاً واحداً، أنهم لم يتوقعوا مثل هذا الحشد المهول من الناس في مناسبة افتتاح المحل.

من جهتها، أوضحت شرطة المدينة لصحيفة "فرانكفورته روندشاو" أنها اضطرت للتدخل بعد وصول آلاف الزبائن الذين أرادوا الوصول إلى شطائر البرغر الرخيصة، وأنها قامت بإغلاق شارع مجاور للمطعم من أجل إعادة توجيه عشاق البرغر.

وكان أحد مغني الراب المحليين "إنو 183"، والذي كان من المقرر أن يؤدي في الاحتفال، قد كتب على حسابه في موقع "إنستغرام" عقب وصول الشرطة: "لقد قلبنا فيسبادن رأساً على عقب".

وكان أصحاب المطعم قد توقعوا حضور نحو مائتي شخص فقط، ولكنهم اضطروا لوقف الاحتفال مبكراً بعد تدفق الآلاف.

ي.أ/ ع.أ. ج
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