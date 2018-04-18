ألمانيا - السماح للجمهور بارتداء الصليب النازي خلال مسرحية "كفاحي"

أكد المدعي العام الألماني أن القانون الألماني لا يمنع الاستخدام المخطط له لرموز الصليب المعقوف النازي خلال عرض مسرحي لـ "كفاحي" للكاتب المسرحي والممثل جورج تابوري في مدينة كونستانس في أقصى جنوب غرب ألمانيا.

وأعلن المدعي العام اليوم (الأربعاء 18 أبريل / نيسان) أن استخدام رموز الصليب المعقوف النازي يدخل في إطار مفهوم حرية الفن. ولهذا السبب ـ يضيف المدعي العامـ لن يتم إجراء تحقيق أولي ضد المسؤول عن مسرح المدينة بسبب العرض المسرحي المثير للجدل.

وأعلن مسرح كونستانس أنه سيتيح إمكانية الدخول المجاني للزوار الذين يتعهدون بارتداء رمز الصليب المعقوف داخل المسرح. أما الأشخاص الذين سيشترون التذاكر فسيحصلون على تذكرة تحمل نجمة داود كرمز للتضامن مع ضحايا النازية في ألمانيا.

وتعرض هذا العرض الفني، الذي ينتظر أن يبدأ يوم الجمعة (20 أبريل / نيسان)، لانتقاد حاد. وصرح الادعاء العام الألماني في وقت سابق أنه تلقى بلاغات ضد العرض المسرحي "كفاحي" بسبب استخدامه الصليب المعقوف للنازيين.

وأثار كتاب "كفاحي" للزعيم النازي أدولف هتلر سجالاً واسعاً في ألمانيا بسبب إعادة نشر نسخة علمية منه معلَقا عليها من هيئة من الخبراء المعنيين، وذلك بعد انقضاء مدة الملكية الفكرية التي كانت حكراً على ولاية بافاريا.

ع.ع/ف.ي (د ب أ)