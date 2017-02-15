 ألمانيا.. الإسلام تحت الشبهة العامة حتى وإن ثبت العكس! | سياسة واقتصاد | DW | 14.04.2018
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سياسة واقتصاد

ألمانيا.. الإسلام تحت الشبهة العامة حتى وإن ثبت العكس!

في هذه الأيام تثير كل جريمة كبرى تقع في ألمانيا النقاش حول الإسلام، حتى وإن لم يكن لأي مسلم علاقة البتة بتلك الجريمة. الدهس الذي نفذه ألماني قبل أسبوع بمدينة مونستر آخر تلك الأمثلة. متى بدأ الاشتباه العام بالمسلمين؟

Symbolbild Islam in Deutschland (picture-alliance/Frank Rumpenhorst)

مصطفى ساجليم يعرف جارته منذ طفولته المبكرة. كانت السيدة الألمانية تتردد على بيت عائلته، وغيرت له ملابسه الداخلية عندما كان رضيعاً. وحتى وقت قريب كان التواصل بينهما مستمراً. واليوم تقاطع الجارة الألمانية مصطفى ولم تعد تتحدث معه. "بعد خلاف صغير حول مكان لركن السيارات قالت لي بأننا نحن المسلمين لا نحترم غير المؤمنين. منذ تلك اللحظة لم نعد نتواصل مع بعضنا البعض". مصطفى ساجليم ترعرع في بون وهو متزوج من ألمانية-سويدية. ولكن هذا لا يكفي ليكون الشخص ألمانياً؛ فالكثير ينظرون إليه على أنه ذلك المسلم، وبالتالي هو غريب.

ويحتل الجدل حول الإسلام حالياً عناوين الصحافة أكثر من أي موضوع آخر. والمثال الأخير عن ذلك وقع قبل أسبوع عندما دهس رجل بمدينة مونستر جمع من الناس بحافلة صغيرة، ما أسفر عن مقتل شخصين وجرح عشرين آخرين. وبعد ذلك قتل السائق نفسه. وبدون معرفة الخلفيات، فجر اليمين الشعبوي في مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً صاخباً. والتهمة هي أنه لن يتعلق الأمر إلا باعتداء إسلاموي. وادعت البرلمانية من حزب البديل من أجل ألمانيا بياتريكس فون شتورش في تغريدة أن لاجئاً هو المسؤول عن الجريمة. وعندما تبين أن المجرم هو رجل ألماني مضطرب نفسياً، قيل بأن المهاجم يقلد إرهابيين إسلامويين.

مختارات

بحسب رأي وزير الاقتصاد الألماني، فإن المهاجرين يساهمون كثيرا في ازدهار الاقتصاد الألماني. ليس ذلك فحسب، بل يؤيد ميركل بأن "الإسلام جزء من ألمانيا"، لكنه لن يتواني عن دعم وزير الداخلية في مكافحة "الإسلاموية والسلفية". (26.03.2018)

منذ تصريح وزير الداخلية زيهوفر بأن "الإسلام ليس جزءً من ألمانيا" والحديث لا يتوقف حول قوله الذي يخالفه سياسيون مسيحيون بما فيهم المستشارة ميركل. ويبدو أن الخلاف اتسع الآن بعد تصريحات جديدة لسياسيين مسيحيين بارزين. (31.03.2018)

وفي أيامنا هذا بات مثل هذا الخطاب نموذجياً ومكرساً في ألمانيا. فكيف هو تأثير هذا الجدل على المسلمين الذين يبلغ عددهم 4.5 مليون شخص في ألمانيا؟ ماذا يفكرون في الوهلة الأولى عندما تحصل جريمة نكراء مثل ما حصل في مونستر؟

الاشتباه العام يقود إلى "الانفصال" عن المجتمع

هناك ثلاثة ردود فعل تقليدية للمسلمين، يقول السياسي هالوك يلديز: "نتمنى أن لا يكون مسلماً. سيتم توظيف ذلك سياسياً وإعلامياً، يقول البعض. والمجموعة الثانية لا تعبأ بالاتهامات وتتجاهلها. ثم هناك أشخاص يتنصلون كلياً من ذلك ويقولون إن الأمر لا علاقة لي به من قريب ولا من بعيد".

يلديز يعرف المجموعات الثلاث جيداً، فالألماني من أصل تركي هو رئيس الحزب الصغير، "التحالف من أجل الابتكار والعدالة" BIG Partei الذي يدافع عن مصالح المسلمين واندماجهم الاجتماعي. ويلديز تقلقه لاسيما المجموعة الأخيرة: "هذه المجموعة انفصلت عن المجتمع أو تشعر أنه تم فصلها عن المجتمع". فبسبب الشبهة العامة لم يعد يشعر هؤلاء الناس ببساطة بالارتياح. والنتيجة هي أنهم "أقاموا حاجزاً كبيراً بينهم وبين المجتمع، وبالتالي انفصلوا كلياً عنه".

القصة بدأت منذ أحداث أيلول/سبتمبر

متى كانت تلك اللحظة التاريخية التي بدأت فيها العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في ألمانيا بالتدهور؟ الاعتداء الإرهابي في وسط برلين في كانون الأول/ديسمبر 2016؟ حوادث التحرش الجنسي في ليلة رأس السنة 2015/16؟ بالنسبة لهالوك يلديز بدأ الوصم قبلها بكثير: "حتى الاعتداءات على مركز التجارة العالمي في 11 أيلول/ سبتمبر 2001، كنت أنا ذلك التركي اللطيف. ومنذ 12 أيلول/ سبتمبر 2001 لم أعد حتى مسلماً، بل مباشرة إسلاموياً".

Deutschland türkisch-islamische Gemeinde in Bonn (DW/O. Pieper)

مصطفى ساجليم وهالوك يلديز ومصطفى أوتشاك

وهناك شبهة عامة ثانية ضد الأتراك المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا؛ إذ يتم اعتبار الكثير منهم أنصاراً متحمسين للرئيس التركي اردوغان، ويتمتعون منذ سنوات بمزايا ألمانيا الديمقراطية، ويدعمون بالرغم من ذلك رجلاً استبدادياً.

"بعد أيام من الاستفتاء على الدستور في تركيا كنت عند طبيبي الذي أعرفه منذ زمن طويل. لم يبادرني بالتحية، بل سألني فقط: نعم أم لا؟، يتذكر يلديز. والسياسي لم يفهم شيئا في الوهلة الأولى بأن طبيبه يقصد الاستفتاء على النظام الرئاسي الذي يرغب اردوغان إقامته. "وقلت له بأنه لم يكن مسموحاً ليّ بالاستفتاء، لأنني أحمل الجنسية الألمانية وإنه يجب عليه المرة القادمة أن يحييني أولاً".

علاقة مضطربة جزئياً مع وسائل الإعلام

مصطفى أوتشاك رئيس الجالية الإسلامية التركية في بون لا يتوانَ عن انتقاد المسلمين أيضاً: "يجب علينا التحدث أكثر إلى وسائل الإعلام والتوجه إليها. نحن هنا نتحمل المسؤولية". ويبدو أن الكثيرين يتقوقعون، لأنهم يشعرون بمعاملة غير عادلة من قبل وسائل الإعلام. وهذا تبين خلال إعداد هذا التقرير؛ إذ أن الكثير من المساجد في بون وكولونيا، على سبيل المثال، لم تتعاون ولم ترد على طلبات إجراء مقابلات مع DW.

ويقول يلديز إن الحل قد يكون مثلاً في تقوية الحوار أكثر بين الأديان، إذ أنه ينشط منذ سنوات ضمن مبادرة في بون تحاول الجمع بين مسلمين ومسيحيين من أجل الحوار. "في الآونة الأخيرة حضر لقاءاتنا فقط 20 أو 30 شخصاً، وهذا ببساطة قليل". ويقول يلديز بأن هذا ينطبق على الساحة السياسية الكبيرة، حيث يعمل فقط قليل من الناس لتعزيز وتقوية أواصر العيش المشترك"، مردفاً أن الكثيرين أطلقوا بعد الاعتداءات الاتهامات ضد المسلمين. وأوضح أنه يجب احتقار تلك الاتهامات والعمل ضدها وإبداء التضامن بين جميع الأديان.

أوليفر بيبر/ م.أ.م

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    منذ عام 1997، تقام فعالية "يوم المسجد المفتوح" في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، والذي يصادف يوم الوحدة الألمانية. واختيار هذا اليوم بالذات لم يأت مصادفة، فالمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا يود في هذا اليوم أن يؤكد على "أن المسلمين جزء من الوحدة الألمانية بالإضافة إلى التعبير عن ارتباطهم بمجموع السكان في ألمانيا". وفي هذه السنة يتوقع أن يبلغ عدد زوار المساجد 100 ألف شخص.

  • Tag der Offenen Moschee in Berlin 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Paul Zinken)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    الجاليات الإسلامية تريد في هذا اليوم أن تقرب الزوار من الإسلام أكثر، واختارت المساجد كأفضل مكان للالتقاء، فالمساجد ليست مكاناً للصلاة فقط، بل ولعقد اللقاءات والندوات أيضاً.

  • Tag der offenen Moschee in Hürth (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    معظم المساجد تقدم جولات في هذا اليوم، وتظهر الصورة إحدى تلك الجولات في مسجد في بلدة هورت التابعة لمدينة كولونيا، حيث يتلقى الزوار معلومات عن العمارة والتاريخ والحياة اليومية في المساجد التي تعتبر أهم ملتقيات الجاليات الإسلامية في ألمانيا.

  • deutschland Tag der offenen Moschee (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    المسجد المركزي في مدينة دويسبورغ هو من أكبر المساجد في ألمانيا، وتم افتتاحه عام 2008. يشارك المسجد في نشاطات تدعم الاندماج في المدينة. في يوم المسجد المفتوح، يتيح المسجد لزواره، بالإضافة للجولة، فرصة مشاهدة صلاتي الظهر والعصر، بالإضافة إلى تقديم الشاي لهم.

  • Tag der offenen Moschee in Köln (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    يتعرف الزوار على الإسلام أكثر ابتداء من اتباع بعض القواعد البسيطة المتبعة في المساجد، حيث يخلعون أحذيتهم قبل الدخول إلى مكان الصلاة، كما يشاهدون كيف يتوضأ المسلمون. ويقوم المسجد المركزي في كولونيا بتوضيح بعض الطقوس والقواعد للزوار في يوم المسجد المفتوح.

  • Tag der offenen Moschee in Hamburg (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي أخذ اسمه من المسجد الأزرق في إسطنبول، لا يقع على البوسفور، بل على نهر ألستر! وهو رابع أكبر مسجد في ألمانيا. في العام الماضي وفي يوم المسجد المفتوح، رسم الفنان حسن روح العالمين "مذبحة كربلاء"، ذات الأهمية الكبيرة في المذهب الشيعي.

  • Katholikentag 2012 Moscheebesuch (picture-alliance/dpa)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    أبواب المساجد لا تفتح في يوم المسجد المفتوح فقط، وإنما هناك فرصة لتبادل الزيارات في يوم الكاثوليك أيضاً، كما في مسجد يافوز السلطان سليم بمانهايم، حيث قامت الراهبات وطالبات الدين من كنيسة مريم العذراء المقابلة للمسجد بجولة تعرفن فيها على الإسلام بشكل أقرب.

  • Tag der offenen Moschee in Frankfurt am Main (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    يحصل الناس أحياناً على بعض الهدايا الرمزية في هذا اليوم، كالصبي الصغير الذي يظهر في الصورة، والذي حصل على مَسبَحة في يوم المسجد المفتوح في منطقة بونامس بفرانكفورت.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    ويتيح يوم المسجد المفتوح للزوار مشاهدة المصلين عند تأدية الصلاة ولو لمرة واحدة. ورغم أنه لا يمكن للزوار دخول مكان الصلاة إلا أنهم يمكن أن يتابعوا الصلاة من أماكن تطل عليها، كما يظهر في الصورة.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    وبعد الجولة في يوم المسجد المفتوح، يمكن للزوار أن يستمتعوا بوجبات من جميع أنحاء العالم. وقد قدم مسجد شهيتليك (جامع الشهادة) في حي نويكولن ببرلين تشكيلة واسعة من الأطباق لزواره خلال السنوات الماضية.

  • Tag der Offenen Moschee in Hamburg 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Daniel Reinhardt)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    مسجد فضل عمر في هامبورغ والذي تم افتتاحه عام 1957 لديه شيء للجميع في يوم المسجد المفتوح، حيث تقام فيه ورشات عمل للرسم والخط العربي، بالإضافة إلى معرض يمكن فيه القيام بـ"رحلة عبر الزمن الإسلامي". كما يقدم الرعاية للأطفال، ومشروبات منعشة لراكبي الدراجات خلال استراحتهم.

  • Tag der offenen Moschee in Dresden (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    وفي مدينة دريسدن أيضاً تدعو المساجد الناس للتعرف على الإسلام وإلى التبادل الثقافي. وقد أطلق مسجد المصطفى في المدينة برنامجاً يتم فيه تقديم القهوة للزوار إضافة إلى محاضرات توضيحية عن الإسلام. هيلينا فايزه/ محي الدين حسين


مختارات

يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

في يوم الوحدة الألمانية المصادف الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، تفتح المساجد في ألمانيا أبوابها فيما يعرف بـ"يوم المسجد المفتوح"، في خطوة تهدف لتعريف الزوار بالإسلام عن كثب من خلال إقامة العديد من النشاطات. (02.10.2017)  

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