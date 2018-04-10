ألمانيا: اعتداء جماعي على إريتريين

أوضحت الشرطة الألمانية مساء أمس الخميس (19 أبريل/نيسان 2018) أن إريتريين أصبيا بجروح طفيفة عقب الاعتداء، الذي تعرضا إليه، وأضافت أن الضحيتين مرا بدراجتهما بالقرب من مجموعة مكونة من ستة مخمورين، الذين قاموا بعد ذلك بتحريض كلبين على مهاجمتهما.

ولم يقف الأمر عند ذلك، إذ قام رجلان وامرأة من نفس المجموعة بملاحقة الضحيتين، حيث وجه اثنان منهما ضربات في الرأس للإيتريين، ثم أخذ بعد ذلك أحد المعتدين دراجتي الإيتريين وألقاهما في بركة. إلى ذلك قام عناصر من هذه المجموعة بتوجه إهانات عنصرية للإيتريين، عندما وصلت الشرطة الألمانية إلى عين المكان.

ر.م/ط.أ ( د ب أ)