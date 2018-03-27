ألمانياـ اختفاء طائرة بعد تمكن لصوص من سرقتها ليلاً

اعتاد المرء على سماع أخبار سرقة السيارات أو الدراجات أو أي أشياء أخرى، لكن سرقة طائرة بحالها، فهذه من الأمور الغريبة. ففي غيسن بولاية هيسن الألمانية أفادت الشرطة لموقع صحيفة بيلد الشعبية أن لصوصا سرقوا طائرة خاصة من نوع "ديناميك WT9".

وكانت الطائرة توجد بمرآب خاصة بالطائرات ويرجح المحققون أن اللصوص لم يحلقوا بالطائرة وإنما تمت إزالة أجنحتها وتم ضعها في شاحنة كبيرة جدا.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها، موجهة نداء للناس للإدلاء بمعلومات في حال إذا ما بلغتهم أي معلومات أو شاهدوا ما يفيد التحقيق.

وذكر موقع "يت راديو إف إف إتس" المحلي أن قيمة الطائرة، التي يرجح أنها سرقت مساء الثلاثاء الماضي أو مساء الأربعاء، الماضي، تقدر قيمتها بـ 150 ألف يورو.

ر.ن/ع.ج.م (DW)