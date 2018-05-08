ألمانياـ أطباء يمنعون ترحيل لاجئة حامل إلى إيطاليا

منع أطباء عاملون في مستشفى مدينة أرنشتات في ولاية تورنغن الألمانية الشرطة من ترحيل لاجئة حامل بسبب مخاطر الحمل. وكانت الشرطة قد حاولت مساء الأربعاء الماضي (التاسع من أيار/مايو 2018) ترحيل المرأة التي تنحدر من نيجيريا وتسفيرها إلى إيطاليا، حسب ما أفاد "مجلس اللاجئين في تورنغن" أمس الخميس.

وأكدت إدارة مستشفيات منطقة "إلم" التي تضم مستشفى مدينة أرنشتات. وقالت كريستينا فيشر نائبة مدير مستشفيات منطقة "إلم" إن قوات الشرطة "أتت مع طبيبة لترحيل المرأة". لكن الأطباء منعوا ترحيلها بسبب حالتها الصحية غير المستقرة. وبقيت المرأة بعد ذلك في المستشفى لتلقي العلاج. ولم تدلِ إدارة المستشفى بمعلومات إضافية عن صحة المرأة أو إذا ما كانت تعاني من أمراض إضافية، وذلك حفاظا على سرية معلومات المريض. أما دائرة الأجانب في منطقة "إلم" فلم تكن متواجدة اليوم الجمعة للرد على تفاصيل هذه الواقعة.

وينص اتفاق دبلن على أن البلد التابع للاتحاد الأوربي الذي يدخله طالب اللجوء لأول مرة هو المخول في النظر في طلب لجوئه. وفي هذه الحالة كانت إيطاليا مسؤولة في النظر في قضية لجوء المرأة النيجيرية.

من جانبه، انتقد "مجلس اللاجئين في تورنغن" بشدة تصرف السلطات الألمانية والشرطة في هذه الواقعة. وقال المجلس في تصريح :" نجد إنه من غير الإنساني على الإطلاق أن ترحل امرأة حامل، ورغم القيود الطبية الشديدة تتم محاولة إخراجها في منتصف الليل من المستشفى".

فيما ذكر متحدث باسم الشرطة إن قوات الشرطة توجهت أولا إلى مركز اللجوء الذي تعيش فيه المرأة، ثم بعد معرفتهم بانتقالها للمستشفى للعلاج توجهت الشرطة للمستشفى. وأضاف المتحدث:" عندما اتضح أن المرأة لا يمكن نقلها تم إلغاء العملية".

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)