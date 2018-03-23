 أكثر من 700 مدني يغادرون الغوطة الشرقية | أخبار | DW | 24.03.2018
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أخبار

أكثر من 700 مدني يغادرون الغوطة الشرقية

خرج 700 شخص من المسلحين وعائلاتهم من جيب سيطرة فصيل "فيلق الرحمن" في جنوب الغوطة الشرقية، بموجب اتفاق مع الجانب الروسي. ليصل عدد المدنيين الذين غادروا الغوطة الشرقية حتى الآن إلى 105 آلاف مدني حسب مصادر روسية.

Syrien Ost-Ghouta (picture-alliance/dpa/Sana)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن أكثر من 105 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ أن بدأت القوات الحكومية هجوما قبل شهر لانتزاع السيطرة على المنطقة وأن 700 آخرين خرجوا اليوم السبت (24 آذار//ارس 2018).

وكان مراسل وكالة فرانس برس في مدينة عربين قد أفاد في وقت سابق اليوم السبت أن مدنيين ومقاتلين قد تجمعوا في جيب سيطرة فصيل "فيلق الرحمن" في جنوب الغوطة الشرقية في الشوارع منذ صباح السبت، بانتظار إجلائهم بموجب اتفاق مع الجانب الروسي. وأورد التلفزيون الرسمي السوري أمس الجمعة أن الاتفاق يقضي "بنقل نحو سبعة آلاف شخص من المسلحين وعائلاتهم من زملكا وعربين وعين ترما"، فضلاً عن أجزاء من حي جوبر الدمشقي المحاذي لها، وذلك "بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وخرائط الأنفاق".
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يوم في الجحيم - تقرير من الغوطة الشرقية

وللمرة الأولى منذ أسابيع، شهدت شوارع مدينة عربين السبت حركة كثيفة لمدنيين ومقاتلين منذ الصباح، في مشهد لم تألفه خلال الأسابيع الأخيرة مع تكثيف قوات النظام عملياتها على المنطقة، بحسب مراسل فرانس برس. وقال المراسل إن كثيرين من السكان بادروا إلى توضيب حاجياتهم وأغراضهم تمهيداً للرحيل تزامناً مع نقل سيارات إسعاف عددا من الجرحى من مدنيين وعسكريين إلى نقطة تجمع محددة في مدينة زملكا.

مختارات

وافق فصيل مقاتل آخر على الانسحاب من الغوطة الشرقية فيما تتواصل عملية الإخلاء لمقاتلين وأسرهم من المنطقة عقب عملية حصار وحملة عسكرية للجيش السوري مستمرة منذ حوالي شهر وأسفرت عن مقتل أكثر 1600 شخص. (23.03.2018)

قصف مكثف يستهدف مجدداً مناطق في الغوطة الشرقية وسط أنباء عن عزل قوات النظام لمدينتي حرستا ودوما عن باقي أنحاء الغوطة في ظلأ انباء عن مفاوضات جارية لإجلاء مقاتلي المعارضة، فيما حذرت واشنطن دمشق من استخدام الغازات السامة. (11.03.2018)

وتأتي عملية الإجلاء السبت غداة خروج مئات المقاتلين من فصيل حركة "أحرار الشام" على دفعتين من مدينة حرستا بناء على اتفاق مع الجانب الروسي. وخرج يوما الخميس والجمعة أكثر من أربعة آلاف شخص بينهم أكثر من 1400 مقاتل بحسب التلفزيون السوري الرسمي الذي أعلن مساء الجمعة "حرستا خالية من الوجود الإرهابي". ومكنت عملية الإجلاء هذه قوات النظام من توسيع نطاق سيطرتها لتشمل أكثر من تسعين في المئة من مساحة المنطقة التي كانت تحت سيطرة الفصائل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، دخلت القوات السورية اليوم السبت، مدينة حرستا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية، لتوسع بذلك سيطرة الحكومة في الجيب المعارض سابقا. وتتعرض الغوطة الشرقية منذ 18 شباط/فبراير الماضي لحملة عسكرية عنيفة لقوات النظام، تمكن الجيش السوري خلالها من تضييق الخناق بشدة تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاثة جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض. وبعد اتفاقي حرستا والجنوب، لا يزال مصير مدينة دوما، كبرى مدن المنطقة ومعقل "جيش الإسلام"، الفصيل الأقوى في الغوطة الشرقية، غير معروف مع استمرار المفاوضات بشأنها مع الجانب الروسي.

من جانب آخر، لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة، وسط مدينة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم السبت. وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "سبعة أشخصا قتلوا وأصيب أكثر من 25 آخرين في انفجار سيارة أمام المستشفى المركزي في مدينة إدلب ".

ز.أ.ب/ه.د (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    بدأت العملية العسكرية، التي يشنها النظام السوري والقوات الروسية ومجموعة من الميلشيات "الرديفة"، على الغوطة الشرقية منذ 18 شباط/ فبراير 2018.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    خلَّفت هذه العملية حتى الآن حوالي 1000 قتيل وأكثر من 500 جريح. كما "نزح" وتم "تهجير" آلاف المدنيين.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    شهد يوم الخميس 15 آذار/ مارس 2018 أكبر عملية "نزوح جماعي" منذ بدء التصعيد العسكري، من الغوطة الشرقية، حيث خرج في هذا اليوم 20 ألف مدني، وخاصةً من قرى حمورية وكفر بطنا، وذلك تزامناً مع تقدم ميداني لقوات النظام.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    أكد مصدر روسي أنه يوم الجمعة 16 آذا/ مارس 2018 فقط "غادر" ما يقارب من 500 مدني منطقة الغوطة المحيطة بالعاصمة السورية دمشق، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال وكبار السن.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    فشلت محاولات جمعيات ومنظمات الإنسانية إدخال المساعدات إلى الغوطة، التي تشهد حصاراً منذ عام 2013. تم ترحيل بعض العائلات الخارجة من الغوطة إلى الشمال السوري أو توزيعهم على مراكز إيواء داخل دمشق بحسب جهات رسمية سورية.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    يستمر "فرار" و"تهجير" المدنيين من منطقة عفرين شمال غرب سوريا، حيث تشن القوات التركية مع مقاتين من "الجيش السوري الحر" حملة عسكرية منذ كانون الثاني/ يناير 2018 تحت اسم "غصن الزيتون" ضد مقاتلين أكراد.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء المعلومات التي تتحدث عن مدنيين عالقين في عفرين، تمنعهم القوات الكردية من الفرار ويُستخدمون كـ"دروعٍ بشرية".

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    "نزح" الآلاف من منطقة عفرين منذ بدء الهجوم التركي، حيث باتت عفرين مطوقة بشكل شبه كامل باستثناء ممر وحيد يستخدمه المدنيون الذين يفرون بالآلاف إلى مناطق مجاورة.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    شهد الأسبوع الثاني من شهر آذار/ مارس فرار أكثر من ثلاثين ألف مدني من عفرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.


مختارات

الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

طغى الدم على الذكرى السنوية السابعة لانطلاق الاحتجاجات السلمية في سوريا، التي حوّلت إلى حرب أهلية أتت على الأخضر واليابس. الغوطة الشرقية ومنطقة عفرين شهدتا "نزوح" و"تهجير" الآلاف في النصف الأول من شهر آذار/مارس الجاري. (16.03.2018)  

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يوم في الجحيم - تقرير من الغوطة الشرقية  

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وافق فصيل مقاتل آخر على الانسحاب من الغوطة الشرقية فيما تتواصل عملية الإخلاء لمقاتلين وأسرهم من المنطقة عقب عملية حصار وحملة عسكرية للجيش السوري مستمرة منذ حوالي شهر وأسفرت عن مقتل أكثر 1600 شخص.

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طارق، سوري يعيش في دوما ويقول إن حياته في الغوطة الشرقية تشبه لعبة الروليت الروسية. لكن رب العائلة يرفض إبعاده خارج جحيم القنابل، لأنه لا يثق بنية الحكومة في دمشق. أمال الرجل في الحياة تتضاءل في انتظار منقذ من الخارج.

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