 أكثر من 250 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية بالجزائر | أخبار | DW | 11.04.2018
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أخبار

أكثر من 250 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية بالجزائر

قال مسؤولون جزائريون إن أكثر من 250 شخصا بينهم أعضاء من جبهة البوليساريو لقوا حتفهم في تحطم طائرة عسكرية في حقل خارج العاصمة الجزائرية. وأكدت المصادر الرسمية أن عائلات عسكريين ضمن قتلى الطائرة المنكوبة أيضا.

Militärflugzeug in Algerien abgestürzt (Reuters/R. Boudina)

أكدت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر مقتل 257 شخصا في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية صباح اليوم الأربعاء (11 أبريل/ نيسان) بمطار بوفاريك العسكري القريب من العاصمة الجزائر. وقالت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إن "عدد الشهداء بلغ 247 مسافرا، و10 أفراد من طاقم الطائرة، فيما يعد أغلب الشهداء من الأفراد العسكريين إضافة إلى بعض عائلاتهم."

مختارات

بالرغم من أنه لم تعرف بعد أبعاد أسباب تحطمها، فإن مسؤولا إيرانيا أكد مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة التركية التي تحطمت في جنوب غربي إيران وعددهم أحد عشر شخصا. الطائرة كانت قادمة من الشارقة في طريقها إلى إسطنبول. (11.03.2018)

أعلنت وكالة ريا نوفوستي للأنباء نقلاً عن بيان لوزارة الدفاع الروسية مقتل 32 شخصاً إثر تحطم طائرة نقل روسية عند الهبوط في قاعدة حميميم في سوريا، مضيفة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سقوط الطائرة كما يبدو نجم عن خلل فني. (06.03.2018)

عاش ركاب طائرة نيجيرية حالة رعب حقيقية، السبب في ذلك هو سقوط باب الطائرة بشكل مفاجئ. واتهامات متبادلة بين ركاب الطائرة والشركة بشأن المسبب! (11.02.2018)

وأشار البيان إلى أن عملية إخلاء جثث الضحايا إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في العاصمة لا تزال متواصلة قصد تحديد هوياتهم. وذكر أن الطائرة سقطت بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك وداخل حقل زراعي خال من السكان أثناء رحلة من بوفاريك باتجاه مدينتي تندوف وبشار.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قطع زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية وانتقل على الفور إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف، حيث أمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل قال عضو في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر لقناة النهار التلفزيونية الخاصة، إن القتلى بينهم 26 عضوا من جبهة البوليساريو التي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية التي يطالب المغرب بالسيادة عليها في نزاع مستمر منذ فترة طويلة.

يشار إلى أن الطائرة هي من نوع " اليو شين" من صنع روسي.

هـ.د/ ي.ب (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

 

  • Flugzeugunglück in Russland September 2008 (AP)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الروسي في المقدمة

    حدث ذلك يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر 2008، إذ تحطمت طائرة روسية من طراز بوينغ 737-500، بالقرب من مدينة بيرم في منطقة الأورال. مات جراء ذلك 88 شخصا، ستة منهم أفراد طاقمها. الطائرة انفجرت في الجو قبل سقوطها، وكانت تديرها شركة الطيران الوطني الروسية إيروفلوت.

  • Boeing 737 der Turkish Airlines (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    تركيا تنعي طائراتها أيضا

    سقطت الطائرة التابعة للخطوط التركية من نوع بوينغ 800-737 في 25 فبراير/ شباط 2009. حيث تحطمت قريبا من مطار سكيبول في أمستردام بهولندا، بعد هبوط اضطراري للطائرة نتيجة توقف محركها عن الاشتغال. وصل عدد القتلى فيها 9 وتجاوز عدد الجرحى 86.

  • Bahia Bakari, einzige Überlebene des Flugzeugabsturzes vor den Komoren (AP)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة يمنية إلى جزر القمر

    طفلة واحدة استطاعت النجاة في هذه الرحلة، في حين لقي 152راكبا آخرا حتفهم. الرحلة انطلقت من مطار صنعاء الدولي في 30 يونيو/ حزيران 2009، وكانت متجهة إلى مطار الأمير سعيد ابراهيم بمدينة موروني في جزر القمر. لكنها لم تتمكن من الوصول إلى وجهتها وسقطت قبل وصولها إلى المطار.

  • Trauer nach Flugzeugabsturz in Russland (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    روسيا مرة أخرى

    كان أهم حادث جوي في عام 2011، حيث تحطمت طائرة من نوع ياك-42. وقتل حينها 43 شخصا. وكان على متن الطائرة فريق ومدربي "لوكوموتيف ياروسلافل" لهوكي الجليد، ووقعت هذه الحادثة بالقرب من مدينة ياروسلافل الروسية.

  • Tupolew Tu-154 (picture alliance / dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطائرة الداغستانية

    في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2010، تحطمت الطائرة الداغستانية من طراز توبوليف 154 وهي متوجهة من موسكو إلى محج قلعة (عاصمة جمهورية داغستان). راح ضحية الحادث شخصان، من بينهما شقيق رئيس جمهورية داغستان حينذاك، كما جرح العشرات من الركاب.

  • Symbolbild Malaysia Airlines Boeing 777-200 (picture alliance / dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    أعقد ألغاز حوادث الطيران في التاريخ

    انقطع الاتصال بالطائرة بعد اقلاعها بساعتين تقريبا وفقدت رحلة الطيران رقم 370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية. الطائرة من نوع بوينغ 777-200 إي أر. عرف عام 2014، بعام ألغاز حوادث الطيران في التاريخ. فالرحلة المنظمة بين كوالالمبور(ماليزيا) و بكين (الصين) لم تعرف طريق الوصول وكانت نهايتها غير معروفة لغاية الآن.

  • Absturz Germanwings-Maschine/Trümmerteile (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    انتحار أودى بالطيران الألماني

    لم يكتب للطائرة الألمانية من طراز إيرباص إيه 320 والتابعة لشركة " Germanwings" التابعة بدورها للخطوط الأم "Lufthansa"، طريق الوصول إلى وجهتها عام 2015. فقد تحطمت في جنوب فرنسا وبالتحديد في منطقة جبال الألب، مما تسبب في مقتل 150شخصا. أثبتت التحقيقات أن مساعد الطيار Andreas Lubiz أسقطها عمدا، إذ كان يعاني من مرض نفسي وقرر الانتحار وهو على متن الطائرة.

  • EgyptAir MS804 Wrackteil (picture-alliance/abaca)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة انتهت في البحر

    سقطت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران في البحر المتوسط يوم21 مايو/ أيار 2016، وعلى متنها 66 شخصا. الرحلة كانت قادمة من مطار شارل ديغول في باريس متوجهة نحو مطار القاهرة. ولم تعرف أسباب سقوط الطائرة حتى الحين.

  • Russland - Bergungsarbeiten nach Flugzeugabsturz (picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    حادث في روسيا أيضا...

    تحطمت طائرة خطوط ساراتوف الروسية يوم 11 شباط/ فبراير 2018 بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو وعلى متنها 71 شخصا. الرحلة، حسب ما نقلته الأخبار المحلية، انتهت في ضواحي موسكو ولم يكتب لها الوصول إلى وجهتها. وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة المحطمة من طراز "أن148".

  • Iran Flugzeugabsturz (Farsnews)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الإيراني

    صباح الأحد (18 فبراير/ شباط 2018) تحطمت طائرة إيرانية في محافظة أصفهان وسط إيران على بعد نحو 480 كلم جنوب طهران، وكان على متنها أكثر من 50 راكبا. وتعمل فرق الإنقاذ الإيرانية منذ سقوط الطائرة على تحديد موقع حطامها، غير أن الثلوج والتضاريس الجبلية عاقت جهود البحث ولم يعثر على أي شيء لغاية الآن. إعداد: مريم مرغيش.


مختارات

حوادث في السماء حيرت من في الأرض

هي أسوأ حوادث طيران شهدها العقد الأخير. منها من قتل كل ركابها ومنها من لم يتم العثور عليهم أبدا. بالصور، بعض حوادث طائرات لم يكتب لركابها الوصول إلى وجهتهم. (19.02.2018)  

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