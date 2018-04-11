أكثر من 250 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية بالجزائر

أكدت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر مقتل 257 شخصا في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية صباح اليوم الأربعاء (11 أبريل/ نيسان) بمطار بوفاريك العسكري القريب من العاصمة الجزائر. وقالت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إن "عدد الشهداء بلغ 247 مسافرا، و10 أفراد من طاقم الطائرة، فيما يعد أغلب الشهداء من الأفراد العسكريين إضافة إلى بعض عائلاتهم."

وأشار البيان إلى أن عملية إخلاء جثث الضحايا إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في العاصمة لا تزال متواصلة قصد تحديد هوياتهم. وذكر أن الطائرة سقطت بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك وداخل حقل زراعي خال من السكان أثناء رحلة من بوفاريك باتجاه مدينتي تندوف وبشار.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قطع زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية وانتقل على الفور إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف، حيث أمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل قال عضو في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر لقناة النهار التلفزيونية الخاصة، إن القتلى بينهم 26 عضوا من جبهة البوليساريو التي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية التي يطالب المغرب بالسيادة عليها في نزاع مستمر منذ فترة طويلة.

يشار إلى أن الطائرة هي من نوع " اليو شين" من صنع روسي.

هـ.د/ ي.ب (د ب أ، أ ف ب، رويترز)