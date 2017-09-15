 أكبر الرجال سنا في العالم ياباني يبلغ من العمر 112 عاماً | عالم المنوعات | DW | 11.04.2018
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منوعات

أكبر الرجال سنا في العالم ياباني يبلغ من العمر 112 عاماً

بعد وفاة الإسباني فرانسيسكو نونيز أوليفيرا عن عمر يناهز 113 عاما في يناير الماضي، اعتمدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الياباني ماسازو نوناكا الذي يبلغ من العمر 112 عاما كأكبر معمر على قيد الحياة حالياً في العالم.

Japan - Ältester Mann der Welt (picture-alliance/AP/Kyodo News/M. Takei)

ماسازو نوناكا

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أمس الثلاثاء (العاشر من نيسان/أبريل 2018)، الياباني ماسازو نوناكا، البالغ من العمر 112 عاما، كأكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم. وحصل نوناكا - الذي يعيش في نُزُل تديره عائلته في جزيرة هوكايدو شمالي البلاد - على شهادة من إريكا أوجاوا، نائبة رئيس موسوعة غينيس في اليابان.

ويفضل حاليا نوناكا، الذي كان يمتلك في السابق نُزلا في بلدة أشورو، في قضاء بعض الوقت مع عائلته وأيضا في قراءة الصحف ومشاهدة التلفزيون وتناول الحلوى، بحسب ما ذكرته موسوعة غينيس. وكان نوناكا قد ولد في 25 من تموز/يوليو من عام 1905، قبل بضعة أشهر من نشر ألبرت أينشتاين مفهومه الخاص في النظرية النسبية.

Japan Masazo Nonaka ist mit 112 Jahren der älteste Mann der Welt (Reuters/Kyodo)

نوناكا يحصل على شهادة من موسوعة غينيس كأكبر معمر في العالم

وفي عام 1931، تزوج نوناكا من هاتسونو وأنجب منها خمسة أطفال. ويشار إلى أن نوناكا لديه سبعة إخوة وأخت واحدة، يعيشون بالقرب منه في البلدة. وقد تم اعتماد نوناكا كأكبر رجل معمر في العالم، بعد وفاة المعمر السابق فرانسيسكو نونيز أوليفيرا، بإسبانيا، في كانون الثاني/يناير الماضي عن عمر يناهز 113 عاما.

ويشار إلى أن أكبر معمرة حية حاليا في العالم هي نابي تاجيما، البالغة من العمر 117 عاماً، والتي تقيم في مقاطعة كاجوشيما جنوبي اليابان، وفقا لـ"مجموعة أبحاث الشيخوخة" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وكانت تاجيما ولدت في الرابع من آب/أغسطس من عام 1900.

على صعيد متصل، توفيت عن 112 عاما المعمرة الألمانية ايدلغارد هوبر فون غيرسدورف التي يرجح أنها الأكبر سنا في ألمانيا، وذلك حسبما ذكرت ابنة أختها أمس الثلاثاء مشيرة إلى أن الوفاة حدثت أول أمس الاثنين مؤكدة بذلك تقارير إعلامية سابقة.

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يقام في متحف بيلفيدير في فيينا معرض حول التقدم في العمر تحت شعار "فخر الشيخوخة". وتعرض في المتحف لوحات لنجوم وشخصيات عادية بهدف تغيير الصور النمطية حول الشيخوخة. (05.12.2017)

واحتفلت المعمرة الألمانية بعيد ميلادها الـ 112 في السابع من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي وسط أهلها ومع ضيوف شرف وأجابت خلال الحفل بهدوء عن أسئلة الصحفيين الذين دفعهم الفضول لمعرفة كثير من التفاصيل بشأن المعمرة الألمانية.

وشهدت ايدلغارد هوبر فون غيرسدورف الإمبراطورية الألمانية وجمهورية فايمار والعهد النازي وجمهورية ألمانيا الاتحادية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وإعادة توحيد شطري ألمانيا. وولدت المعمرة الألمانية عام 1905 في مدينة تورينغن في أسرة عسكرية وانتقلت في شبابها إلى مدينة كارلسروه.

 ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)

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    ينصح الخبراء بتقديم موعد النوم لمدة 30 دقيقة كل يوم، فقلة النوم تعني الإسراع في ظهور آثار العجز والتقدم في العمر.

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    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تناول اللبن (الزبادي) يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري، ويمكن تقطيع الفواكه الطازجة على الزبادي لمن لا يحب طعمه، أو خلطه بالعسل.

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    تجاهل المصعد الموجود في مدخل بيتك أو مكان عملك، واصعد السلالم فكل حركة إضافية تفيد الجسم وتبعد عنك السمنة.

  • 25.06.2014 DW fit und gesund richtig atmen

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    راقب طريقة تنفسك وإذا وجدتها سريعة وسطحية، فاعلم أن هذا يساهم في زيادة التوتر. لذا عليك تغيير الأمر فورا. أفضل طريقة هي التنفس ببطء وبعمق فذلك يساعد على الاسترخاء.

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    الطقس سيء ويوم العمل متعب؟ حاول بالرغم من ذلك أن تضحك فالبعض يقول إن "كل دقيقة ضحك تطيل عمر الإنسان ساعة".

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    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    قلل من وقت مشاهدة التلفاز واستخدام الكمبيوتر ساعة يوميا. وقم خلال هذه الساعة بالمشي في الهواء الطلق فهذا يساعد في حرق السعرات الحرارية وتصفية الذهن. الكاتب: ابتسام فوزي


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