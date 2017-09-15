أكبر الرجال سنا في العالم ياباني يبلغ من العمر 112 عاماً

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أمس الثلاثاء (العاشر من نيسان/أبريل 2018)، الياباني ماسازو نوناكا، البالغ من العمر 112 عاما، كأكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم. وحصل نوناكا - الذي يعيش في نُزُل تديره عائلته في جزيرة هوكايدو شمالي البلاد - على شهادة من إريكا أوجاوا، نائبة رئيس موسوعة غينيس في اليابان.

ويفضل حاليا نوناكا، الذي كان يمتلك في السابق نُزلا في بلدة أشورو، في قضاء بعض الوقت مع عائلته وأيضا في قراءة الصحف ومشاهدة التلفزيون وتناول الحلوى، بحسب ما ذكرته موسوعة غينيس. وكان نوناكا قد ولد في 25 من تموز/يوليو من عام 1905، قبل بضعة أشهر من نشر ألبرت أينشتاين مفهومه الخاص في النظرية النسبية.

نوناكا يحصل على شهادة من موسوعة غينيس كأكبر معمر في العالم

وفي عام 1931، تزوج نوناكا من هاتسونو وأنجب منها خمسة أطفال. ويشار إلى أن نوناكا لديه سبعة إخوة وأخت واحدة، يعيشون بالقرب منه في البلدة. وقد تم اعتماد نوناكا كأكبر رجل معمر في العالم، بعد وفاة المعمر السابق فرانسيسكو نونيز أوليفيرا، بإسبانيا، في كانون الثاني/يناير الماضي عن عمر يناهز 113 عاما.

ويشار إلى أن أكبر معمرة حية حاليا في العالم هي نابي تاجيما، البالغة من العمر 117 عاماً، والتي تقيم في مقاطعة كاجوشيما جنوبي اليابان، وفقا لـ"مجموعة أبحاث الشيخوخة" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وكانت تاجيما ولدت في الرابع من آب/أغسطس من عام 1900.

على صعيد متصل، توفيت عن 112 عاما المعمرة الألمانية ايدلغارد هوبر فون غيرسدورف التي يرجح أنها الأكبر سنا في ألمانيا، وذلك حسبما ذكرت ابنة أختها أمس الثلاثاء مشيرة إلى أن الوفاة حدثت أول أمس الاثنين مؤكدة بذلك تقارير إعلامية سابقة.

واحتفلت المعمرة الألمانية بعيد ميلادها الـ 112 في السابع من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي وسط أهلها ومع ضيوف شرف وأجابت خلال الحفل بهدوء عن أسئلة الصحفيين الذين دفعهم الفضول لمعرفة كثير من التفاصيل بشأن المعمرة الألمانية.

وشهدت ايدلغارد هوبر فون غيرسدورف الإمبراطورية الألمانية وجمهورية فايمار والعهد النازي وجمهورية ألمانيا الاتحادية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وإعادة توحيد شطري ألمانيا. وولدت المعمرة الألمانية عام 1905 في مدينة تورينغن في أسرة عسكرية وانتقلت في شبابها إلى مدينة كارلسروه.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)