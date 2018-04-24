أغنية لبنانية ساخرة عن اللاجئين تثير استنكاراً واسعاً

هدايا اللاجئين تعبر القارات بفضل مواقع التواصل الاجتماعي

انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي صفحة خدمية، تساعد اللاجئين على إيصال الهدايا إلى الأهل والأقارب في كل مكانٍ حول العالم. حيث تنقل هذه الصفحة الهدايا المادية والكثير من المشاعر التي لا تزال معلقة مع الوطن.