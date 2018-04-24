أغنية لبنانية ساخرة عن اللاجئين تثير استنكاراً واسعاً

بثت قناة لبنانية أغنية ساخرة حول اللاجئين السوريين أثارت جدلاً كبيراً لما ورد فيها من تلميحات عنصرية. "نحن صرنا المغتربين" خلفت استياء وجلبت على القناة اتهامات كثيرة. فكيف تراها أنت؟
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بث تلفزيون لبناني أغنية حول اللاجئين السوريين في لبنان لتثير جدلا كبيرا. "نحن صرنا المغتربين" خلفت استياء وجلبت على القناة اتهامات بالعنصرية، فكيف تراها أنت؟
انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي صفحة خدمية، تساعد اللاجئين على إيصال الهدايا إلى الأهل والأقارب في كل مكانٍ حول العالم. حيث تنقل هذه الصفحة الهدايا المادية والكثير من المشاعر التي لا تزال معلقة مع الوطن.
في اليوم الأول من زيارتهم إلى دمشق، نواب عن حزب "البديل" الشعبوي يشيدون بسوريا "طبيعية" و"آمنة"، وبالمفتي حسون أحد "دعاة التسامح"، بيد أن هؤلاء النواب تناسوا أنه ذات المفتي الذي توعد سابقا بإرسال إرهابيين إلى أوروبا.
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