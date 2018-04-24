 أغنية لبنانية ساخرة عن اللاجئين تثير استنكاراً واسعاً | سياسة واقتصاد | DW | 24.04.2018
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سياسة واقتصاد

أغنية لبنانية ساخرة عن اللاجئين تثير استنكاراً واسعاً

بثت قناة لبنانية أغنية ساخرة حول اللاجئين السوريين أثارت جدلاً كبيراً لما ورد فيها من تلميحات عنصرية. "نحن صرنا المغتربين" خلفت استياء وجلبت على القناة اتهامات كثيرة. فكيف تراها أنت؟
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"نحن صرنا المغتربين" فن ساخر أم عنصرية؟ أغنية تثير غضب السوريين

   

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"نحن صرنا المغتربين" فن ساخر أم عنصرية؟ أغنية تثير غضب السوريين  

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