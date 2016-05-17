 أطباء أمريكيون ينجحون في زراعة أول قضيب في العالم | عالم المنوعات | DW | 24.04.2018
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منوعات

أطباء أمريكيون ينجحون في زراعة أول قضيب في العالم

نجح فريق طبي أمريكي في إجراء أول عملية زراعة قضيب وصفن في العالم. وأجريت العملية لجندي أمريكي فقد قضيبه بعد إصابته بعبوة ناسفة في أفغانستان.

USA Baltimore - Ärzteteam der Johns Hopkins Universität haben einem Soldat Penis und Hodensack transplantiert (picture-alliance/dpa/Johns Hopkins Medicine)

قال مسؤولون في مستشفى جونز هوبكنز في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية إنه أجريت أول عملية لزراعة قضيب كامل وصفن في العالم لجندي أصيب بعبوة ناسفة في أفغانستان.

وأعلنت المستشفى في بيان، أن فريقاً مكوناً من تسعة أطباء في جراحة التجميل وطبيب مسالك بولية أجروا العملية التي استمرت 14 ساعة يوم 26 مارس / آذار 2018 للجندي الذي لم تكشف جنسيته.  ونشر المستشفى الأمريكي في صفحته على موقع تويتر تغريدة حول نجاح العملية وفيديو توضيحي يشرح خطواتها. 

وقام فريق الأطباء الأمريكيين المشرف على العملية الفريدة من نوعها بزراعة قضيب كامل وصفن بدون خصيتين وجزء من جدار البطن من متبرع متوفى.

وأضاف الأطباء المشرفون على العملية أن الجندي، الذي رفض الكشف عن اسمه، تماثل للشفاء من العملية الجراحية.

مختارات

نجح أطباء في الهند في استئصال أكبر ورم دماغي في العالم بلغ وزنه 1,8 كيلوغراماً في عملية جراحية استغرقت حوالي 7 ساعات. وكان المريض يعاني من ورم في رأسه تضخم في السنوات الأخيرة حتى أصبح بحجم رأس إضافي. (22.02.2018)

ومن المتوقع أن يغادر المستشفى خلال هذا الأسبوع، حسبما نشر على موقع بتويتر نقلا عن الطبيب أندري لي.  

وأوضح الطبيب أندرو لي، رئيس جراحة التجميل والترميم في كلية الطب بالمستشفى في البيان "نأمل أن تساعد الزراعة إعادة وظيفتي التبول والجنس إلى وضع قريب من الوضع العادي لهذا الشاب".

وقال الجندي الذي خضع للعميلة في ذات البيان "عندما أفقت لأول مرة بعد الجراحة شعرت أخيراً بوضع أكثر طبيعي.. وبنوع من الثقة أيضاً.. أخيرا أنا على ما يرام".

(ع.ع./رويترز)

  • Brust, Operation, Verkleinerung

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز العاشر: تصغير الصدر

    تعاني بعض النساء من كبر الصدر الذي يسبب لهن آلاما في الظهر وفي الرقبة وآلاما في العمود الفقري. لذلك يفضل بعضهن إجراء عملية جراحية لتصغير الثدي. ويعمل الأطباء على قطع أجزاء من شحوم وأنسجة الثدي لتصغيره.

  • Nasenkorrektur, Nase, Pflaster

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الثامن: تصحيح الأنف

    قد تكون عملية تصحيح الأنف من أكثر العمليات التجميلية التي تعطي أثرا وتغييرا واضحا على الوجه. إذ يؤثر شكل الأنف على الانطباع الأول عن الشخص المقابل، وخاصة عندما يكون شكل الأنف أو حجمه مميزا نوعا ما. عملية تصحيح الأنف ليست بالعميلة السهلة وتحتاج إلى مهارة خاصة، وفي الكثير من الأحيان لا تؤدي إلى النتائج المبتغاة منها. لذلك لا يفضلها الكثير من الناس ولا ينصح بها الأطباء إلا نادرا.

  • Symbolbild volle Lippen, Lippenstift, rote Lippen

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز السابع: تصحيح الشفاه

    على الرغم من أن العملية التجميلية لتصحيح الشفاه ليست شائعة في الكثير من البلدان، لكنها حلت في المركز السابع في ألمانيا. وترغب النساء عبر هذه العملية بتكبير الشفاه وجعلها كاملة. ويمكن عمل ذلك عبر حسصوها بحمض الهيالورونيك، لكن الشفاه تدوم كبيرة بهذا الحمض لفترة قصيرة فقط. في حين ينجح التدخل الجراحي غالبا، وذلك عبر زرع السيلكون أو زرع خلايا تؤخذ من النسيج الضام للجسم ووضعها في الشفاه.

  • Symbolbild Bauchfett

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز السادس: شد البطن

    عملية شد ترهلات البطن تعتمد على إزالة الدهون الفائضة في منطقة أسفل البطن. وتعاني النساء بعد الحمل من هذه الأعراض. أو الأشخاص الذين يفقدون الكثير من الوزن، أو تنتج بسبب تقدم العمر. غالبا ما تجرى العملية عبر فتح فتحة صغيرة ومن ثم إدخال جهاز خاص لقطع الدهون والجلد.

  • Symbolbild Brust Brust OP Operation Brustkrebs nackte Brust Frau

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الخامس: شد الصدر

    أما شد الصدر فهي عملية شائعة جدا في ألمانيا، إذ ترغب الكثير من النساء بصدر مشدود وجذاب بعيدا عن الترهلات التي تصيب الصدر إثر تقدم العمر وفقدانه لليونته، وتنتج الترهلات كذلك بعد حمل المرأة لأكثر من مرة. ويمكن أن يرجع الصدر بفضل عملية الشد إلى الحجم المثالي.

  • Symbolbild Vorbereitung Facelift Gesichtsoperation

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الرابع: شد الوجه

    يتطلب لشد الوجه إجراء عملية جراحية كاملة للوجه وللرقبة ولجبهة الوجه. لكن توجد بعض التحذيرات من هذه العملية، إذ يبدو بعض الأشخاص بعد العملية كأنهم يرتدون قناعا يغطي وجهم بالكامل. لذلك يستعاض عن عملية شد الوجه في الوقت الحاضر بإجراء عمليات صغيرة تختص بجزء معين من الوجه.

  • Symbolbild Fettabsaugen Markierung

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الثالث: شفط الدهون

    قد تعد عملية شفط الدهون واحدة من أكثر عمليات التجميل رواجا في العالم، وليس في ألمانيا فحسب. ويلجأ الكثير من الناس لهذه العملية ليس من أجل إنقاص الوزن فحسب، بل من أجل تقليل الدهون في الجسم، وخاصة تلك التي لا يمكن إزالتها عبر ممارسة الرياضة والحمية.

  • Lidstraffung Operation Schönheitschirugie

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الثاني: شد الجفن

    الجفون المرتخية تأتي للبشر مع تقدم العمر وانخفاض مرونة البشرة، وتنتج كذلك بسبب الإرهاق والتعب. ويصاب بها الرجال والنساء على حد سواء. ويعمل الأطباء أثناء العملية على فتح فتحتين صغيريتين في الجفن لإزالة الخلايا النسيجية الميتة.

  • Brustimplantate, Brust, Vergrößerung

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الأول: تكبير الصدر

    أكثر عملية تجميلية أجريت في ألمانيا كانت عملية تكبير الصدر. ورغم فضائح السليكون المستخدم في تكبير الصدر مازالت هذه العملية الأكثر رواجا في ألمانيا وفي العالم، فيما يفضل النساء في الوقت الحاضر استخدام دهون الجسم الطبيعية في تكبير الصدر بدلا عن السليكون. الكاتب: ماريتا برينكمان/ زمن البدري


مختارات

حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

تُجرى كل عام نحو 10 ملايين عملية تجميل في العالم. وفي ألمانيا يتدخل الأطباء جراحيا في أكثر من 200 ألف عملية تجميل. فما هي عمليات التجميل الأكثر شيوعا في ألمانيا؟ (16.11.2016)  

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