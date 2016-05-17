أطباء أمريكيون ينجحون في زراعة أول قضيب في العالم

قال مسؤولون في مستشفى جونز هوبكنز في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية إنه أجريت أول عملية لزراعة قضيب كامل وصفن في العالم لجندي أصيب بعبوة ناسفة في أفغانستان.

وأعلنت المستشفى في بيان، أن فريقاً مكوناً من تسعة أطباء في جراحة التجميل وطبيب مسالك بولية أجروا العملية التي استمرت 14 ساعة يوم 26 مارس / آذار 2018 للجندي الذي لم تكشف جنسيته. ونشر المستشفى الأمريكي في صفحته على موقع تويتر تغريدة حول نجاح العملية وفيديو توضيحي يشرح خطواتها.

وقام فريق الأطباء الأمريكيين المشرف على العملية الفريدة من نوعها بزراعة قضيب كامل وصفن بدون خصيتين وجزء من جدار البطن من متبرع متوفى.

وأضاف الأطباء المشرفون على العملية أن الجندي، الذي رفض الكشف عن اسمه، تماثل للشفاء من العملية الجراحية.

ومن المتوقع أن يغادر المستشفى خلال هذا الأسبوع، حسبما نشر على موقع بتويتر نقلا عن الطبيب أندري لي.

وأوضح الطبيب أندرو لي، رئيس جراحة التجميل والترميم في كلية الطب بالمستشفى في البيان "نأمل أن تساعد الزراعة إعادة وظيفتي التبول والجنس إلى وضع قريب من الوضع العادي لهذا الشاب".

وقال الجندي الذي خضع للعميلة في ذات البيان "عندما أفقت لأول مرة بعد الجراحة شعرت أخيراً بوضع أكثر طبيعي.. وبنوع من الثقة أيضاً.. أخيرا أنا على ما يرام".

(ع.ع./رويترز)