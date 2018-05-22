أسطورة البرازيل ريفالدو يهمس في أذن محمد صلاح!

يواصل محمد صلاح حصد إعجاب العديد من نجوم الساحرة المستديرة، فالنجم المصري يُقدم موسما رائعا برفقة فريق ليفربول، الذي تنتظره مباراة فاصلة نهاية هذا الأسبوع أمام ريال مدريد، من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا، أعرق المسابقات الكروية في "القارة العجوز".

وتشير تقارير صحفية متطابقة أن عدة أندية أوروبية كبيرة، ترغب في التعاقد مع الفرعون المصري في فترة الانتقالات القادمة، خاصة بعدما أثبت علو كعبه على المستطيل الأخضر كواحد من أحسن اللاعبين في هذا الموسم.

وفي هذا الصدد، قال أيقونة الكرة البرازيلية ريفالدو إنه يأمل في أن يتعاقد برشلونة مع نجم ليفربول محمد صلاح، وأضاف في تصريحات صحفية نقلها موقع "ديلي ميل" البريطاني، أن النجم المصري قريب من الوصول إلى مستوى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وأوضح ريفالدو، الذي ظهر بقميص برشلونة في 157 مباراة، أن محمد صلاح لاعب رائع وبإمكانه تغيير كفة المباراة في أي لحظة، مضيفا أن النجم المصري يستطيع الوصول إلى مستوى ميسي ورونالدو، لكن ذلك لن يكون بالأمر الهين، بسبب صعوبة المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل الفائز بكأس العالم مع منتخب البرازيل سنة 2002 أنه، يتحتم على صلاح مواصلة العمل والثبات على نفس المستوى الرائع، الذي يقدمه على أرض الملعب، على غرار ما يفعله رونالدو وميسي منذ 10 سنوات.

يُشار إلى أن محمد صلاح (25 عاما)، هز الشباك في 44 مرة في كل المنافسات الكروية، التي شارك فيها هذا الموسم، وتبلغ قيمة النجم المصري المالية حاليا حوالي 80 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت".

بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية محمد صلاح من نصر إلى نصر من نصر الى نصر يتقدم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح خطوة أخرى بانتخابه أفضل لاعب في انكلترا هذا الموسم. وقد وُصف بأن "كلّ كرة يلمسها تبدو أنها تسكن الشباك"، وبالفعل فقد سجل صلاح 41 هدفا في كل مسابقات هذا الموسم.

بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية محمد صلاح مع ليفربول ضد روما سجل محمد صلاح، الذي انضم إلى ليفربول قادما من روما، واحد وأربعين هدفا في مسابقات هذا الموسم ليقود ناديه بلا هوادة إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. بعد غد الثلاثاء محمد صلاح سيواجه ناديه الإيطالي السابق في لقاء الذهاب ما سيشكل تحديا كبيرا لقدراته.

بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية من لا يحب صلاح؟ تعشقه الجماهير في ملعب آنفيلد، ويسمونه "مو صالا" وألفوا له أناشيد يتغنون فيها بسرعته ومهارته وحتى الأطفال في ليفربول يرسمونه في كراساتهم. وهناك من يرسم لحية على وجهه ويرتدي باروكة تشبه شعر صلاح. ويقول عنه الألماني ماركوس شتاينهوفر، زميله السابق في بازل السويسري: "لا يملك المرء إلا أن يحب صلاح". ويضيف حسبما نقلت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية" "مو بشوش بطبعه وراسخ ومتواضع".

بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية سويسرا جعلت الحلم ممكنا لو ظل صلاح في مصر لبقي كعشرات المواهب المصرية الأخرى التي لم تتخط شهرتها إفريقيا والعالم العربي. لكن القدر كتب له طريقا آخر. فبعد تألقه مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد لندن تعاقد معه بازل في موسم 2013/2012، ففاز معه بالدوري وبلقب أفضل لاعب في سويسرا، ليرحل إلى تشيلسي الإنجليزي في شتاء 2014. لكنه لم يجد الفرصة لدى مورينيو فذهب في شتاء 2015 على سبيل الإعارة لفيورنتينا الإيطالي.

بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية إيطاليا طريق العودة لإنجلترا حلم البرمييرليغ بقي مع صلاح، الذي تألق في فيورنتينا، ليصبح معشوق الجماهير، غير أنه فضل بعدها التعاقد مع روما في صيف 2015. وبقى به موسمين وظهر بقوة كهداف وصانع أهداف. حيث سجل في الدوري 29 هدفا خلال 65 مباراة خاضها بقميص ذئاب العاصمة الإيطالية. ثم تعاقد معه ليفربول في يونيو/ حزيران 2017 مقابل 42 مليون يورو، بناء على رغبة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي كان يريد إعطاء خط هجومه المزيد من السرعة.

بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية لا يحتاجه ليفربول؟ كانت صفقة صلاح حينها ثاني أغلى صفقة في تاريخ ليفربول وبسببها لام البعض على كلوب، مثلما فعل الناقد الرياضي ماكسيمليان شميكل، الذي كتب بموقع "غول" بالألمانية إن صلاح لاعب رائع غير أن التعاقد معه "لا فائدة منه نظرا لوجود كوتينيو ومانيه وفيرمينو، ثم إن مشكلة ليفربول في الدفاع وليس الهجوم". ولا نعلم إن كان صلاح قد قرأ كلام شميكل أو غيره من منتقدي الصفقة إلا أن رده على المشككين جاء سريعا وبقوة.

بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية البداية من ميونيخ كانت بطولة "كأس أودي" الودية في ميونيخ الظهور الرسمي الأول لصلاح بقميص ليفربول، لكن باللون الأبيض. حيث نجح الوافد الجديد في تشكيل خطورة على مرمى بايرن ميونيخ في عقر داره وسجل الهدف الثاني في اللقاء، الذي انتهى بفوز ليفربول على الفريق البافاري 3- صفر في أول أغسطس/ آب 2017. ولتشهد عاصمة بافاريا ميلاد النجم المصري مع ليفربول.

بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية يورغن كلوب يمنحه الحرية في روما كان المدرب سباليتي يمدح صلاح يوما وينتقده يوماً آخر، لكن يورغن كلوب، وهو من أقرب المدربين لقلوب اللاعبين في الأندية التي دربها، فَهم صلاح جيدا ومنحه الحرية في التحرك في الجناح الأيمن، ليظهر النجم الشاب وكأنه تخلص من قيود كانت تكبل ساقيه وتمنعه من إظهار مهاراته الفطرية في الجري والمراوغة. لقد فك كلوب أغلاله. ويقول المدرب الألماني: "صلاح مهم لنا حتى لو لم يسجل لأننا نبني خططنا عليه".

بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية ملك مصري يركض عبر الجناح يقول الألماني ماركوس شتاينهوفر زميله السابق في بازل "في موقف رجل لرجل يكون صلاح سريعا بشكل لا يصدق.. وارتكاب أخطاء ضده هو غالبا الإمكانية الوحيدة (لإيقافه) لكن لا يمكن أن يفعل معه لاعب ذلك الأمر 100 مرة في مباراة واحدة". ويغني له جماهير ليفربول "مو صلاح .. ملك مصري.. يركض عبر الجناح.." وقال عنه محمد أبوتريكه إن صلاح حرم مصر من ميدالية أوليمبية في سباقات الجري، بسبب اختياره أن يصبح لاعب كرة قدم.

بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية التعاون بدلا من التنافس في أول مباراة له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، في 12 أغسطس/ آب 2017، نجح صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة انتهت بالتعادل مع واتفورد 3-3. وبقي على هذا الأمر يسجل ويصنع في كل مباراة تقريبا بالتعاون مع تشمبرلين وفيرمينو ومانيه وكوتينيو، قبل أن يرحل الأخير إلى برشلونة. ووصلت أهدافه حتى الجولة 32 من البرميير ليغ 29 هدفاً، كما صنع 10 أهداف لزملائه، الذين يشكل معهم ثنائيات رائعة.

بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية الصراع مع هاري كين ظل صلاح حتى بداية مارس/ آذار 2018 يتبادل مع هاري كين، نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، اعتلاء صدارة هدافي البرمييرليغ قبل أن يحسم صلاح المسألة في الجولات التالية ويصل لـ29 هدفا، متفوقا على كين بخمسة أهداف، وهو فارق ليس قليلا، بالنظر إلى المنافسة بينهما طوال الموسم. ولو نجح صلاح في مواصلة التهديف في الجولات الست المتبقية فسيحقق أرقاما قياسية خالدة غير تلك التي حطمها بالفعل.

بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية بأقدام صلاح تتحطم الأرقام أمام صلاح فرصة ليكسر حاجز 34 هدفا في الموسم الصامد منذ التسعينات باسمي آلان شيرر وأندريو كول. وتساوى صلاح مع رقم دروغبا كأفضل هداف إفريقي في موسم واحد بالبرمييرليغ (29 هدفاً). لكنه حطم أرقاما أخرى فقد تخطى فيرناندو توريس، كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في أول موسم مع ليفربول (33 هدفا في موسم 2007/2008). وقبلها حطم رقم لويس سواريز، الذي سجل مع ليفربول 31 هدفاً في موسم 2013/2014 قبل انتقاله لبرشلونة.

بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية صراع ذهبي مع ميسي ورونالدو بأهدافه في الدوري الإنجليزي (29 هدفا) وكأس الرابطة الإنجليزية (هدف) ودوري أبطال أوروبا (7 أهداف + هدف في التصفيات) يكون لدى صلاح 38 هدفا وبذلك يدخل في منافسة على الحذاء الذهبي لهداف أوروبا هذا الموسم، مع رونالدو صاحب الـ39 هدفا (دوري إسباني وأبطال أوروبا وسوبر أوروبي) وميسي الذي سجل 36 هدفا في دوري إسبانيا وكأس الملك وأبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وفق احصائيات موقع ترانسفير ماركت.

بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية ملك إفريقيا ورئيساً لمصر! كان موسم 2017/ 2018 عام السعد على صلاح ومنتخب مصر. فقد قاده صلاح في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، للصعود لكأس العالم لأول مرة منذ 1990. كما توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، متفوقا على مانيه وأوباميانغ. وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنه عند فرز بطاقات الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في مارس/ آذار 2018، تم العثور على أكثر من مليون بطاقة كتب الناخبون عليها اسم محمد صلاح كخيار لهم. صلاح شرارة. الكاتب: صلاح شرارة





