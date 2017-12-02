أسرة أمريكية تنجب 14 طفلاً .. وكلهم ذكور!

في واقعة غريبة من نوعها، رزقت أسرة أمريكية بطفلها الرابع عشر وسط ذهول العديد من الأصدقاء ووسائل الإعلام المحلية في ولاية ميشيجان الأمريكية. وكان جاي شواندت وزوجته كاتري شواندت قد عُرفا في وسائل الإعلام المحلية بكثرة الإنجاب، وخاصة الذكور، وأنها العائلة التي لا تنجب الإناث!
وتعيش الأسرة في ولاية ميشيجان، و تزوج كلاهما عام 1997، ويبلغ عمر أكبر أبنائهما 20 عاماً، حسب موقع "جلوبال نيوز" الأمريكي.
وقالت الأم كاتري إنها كانت تأمل أن يكون المولود الجديد أنثى، إلا أنهم فوجئوا بأنه ذكر. وأضافت أن الطفل بصحة جيدة، وأنه ولد قبل 5 أيام من موعد الولادة الطبيعية.
ولفتت ظاهرة إنجاب كاتري للذكور فقط دهشة في أوساط وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الولاية. وبحسب مختصين في علم الوراثة، فإنّ فرصة إنجاب 14 ذكراً على التوالي تبلغ نحو 0.2 في المائة فقط في العالم.
س.م/ ي.أ
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أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب
هايدي كلوم تنصح بالنوم 8 ساعات يومياً
هايدي لديها أربعة أطفال وعمرها 40 عاما، ورغم ذلك لازالت محافظة على رشاقتها، إذ تمارس الرياضة كثيرا. وتتتبع نظاما غذائيا متوازنا، فهي تقوم بطهي غذائها بنفسها معتمدة على المكونات الطازجة. أما بالنسبة للكربوهيدارت فتتناولها أثناء تأديتها للإعلانات التجارية. وتنصح بالنوم 8 ساعات يوميا. والاعتماد على الحركة كالإكثار من صعود الدرج والابتعاد عن المصاعد الكهربائية والاعتماد على الدراجة بدلا من السيارة.
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أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب
جوردان دان تمارس الرياضة يوميا
رغم أن عارضة الأزياء جوردان دان إنكليزية الأصل إلا أنها لا تبدأ وجبة الإفطار بتناول كوب الشاي التقليدي، بل تشرب الشاي الأخضر. وللمحافظة على جسم مشدود ورشيق وخال من الدهون، تقوم دان بممارسة الرياضة يوميا وبانتظام بمساعدة مدربها الشخصي.
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أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب
ميراندا كير تحب الركض واليوغا
استطاعت أن تظل ملاك فيكتوريا سيكريت المفضّل إلى حين تركت مجال عرض الأزياء. رشاقة جسدها لا توحي إطلاقا أن عارضة الأزياء ميراندا كير الاسترالية قد أنجبت طفلا. ويعود سر ذلك إلى اهتمامها الزائد بجسدها، فميراندا تمارس الرياضة كثيرا كالجري واليوغا لتدريب عضلاتها إضافة إلى اهتمامها الزائد بنظامها الغذائي. إذ تبدأ يومها بتناول الخضروات الخضراء الغنية بالمعادن والفيتامينات.
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أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب
نانسي عجرم تتبع نظاماً غذائياً صحياً
رغم إنجابها مرتين لا أنها نجحت في استعادة رشاقة جسدها بعد كل ولادة. فنانسي تعتبر الرياضة شيء أساسي في حياتها، وتحرص على ممارستها يوميا وبانتظام، إذ تمارس رياضة الجري واليوغا لتقوية عضلاتها. وإلى جانب الرياضة تتبع نانسي نظاما غذائيا صحيا، إذ تحرص على تناول الخضروات مثل السبانخ والبروكولي والخضروات الورقية لأنها مفيدة فهي تحتوي على الكالسيوم المفيد والمقوي للعظام وتبتعد عن تناول الحلوى.
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أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب
توبا بويوكوستين تكتفي باللعب مع طفليها!
لا تلتزم الممثلة التركية توبا بحمية معينة لكنها تتحرك كثيراً عند اهتمامها بطفليها التوأم وتلعب معهما كثيراً، وطبيعة جسمها ساعدتها في التخلص من الكيلوغرامات الزائدة بسرعة بعد الولادة واستعادة جسمها الرشيق والمشدود.
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أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب
روزي هنتنغتون وايتلي تشرب لترين من الماء يومياً
تهتم روزي بجسدها كثيرا فبحسب تصريحتها لمجلة غراتسيا أكدت روزي أنها تشرب لترين من الماء يوميا بعد استيقاظها لتحفيز عملية الأيض، إضافة إلى تناولها لترين ماء إضافيين أثناء اليوم. وتكثر من تناول الخضروات الخضراء. شرب الكثير من السوائل واتباع نظام غذائي متوازن لا يكفي للحصول على جسم رشيق حسب رأي روزي فهي تؤكد على ضرورة ممارسة الرياضة، إذ تذهب روزي بانتظام إلى مراكز اللياقة البدنية.
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أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب
غادة عبد الرازق تأكل ما تريد!
رغم أنها في السابعة والأربعين من العمر إلا إنها تتمتع بجسد مشدود ورشيق. وغادة لا تتبع نظاما غذائيا معينا، بل تأكل ما تريد لكن دون إسراف وتمارس الرياضة مثل الفروسية والسباحة من وقت لأخر بالإضافة إلى المشي.
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أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب
جيزيل بوندشين تحب الاسترخاء والتأمل
جيزيل بوندشين البرازيلية أم لطفلين، ورغم ذلك فإن رشاقة جسدها لا توحي بذلك. أما السبب فيعود إلى أن جيزيل نادرا ما تأخذ قسطا من الراحة في حياتها اليومية فهي تهتم بأطفالها ولديها مسؤوليات كثيرة تجاه عائلتها. ورغم ذلك تمارس الرياضة كثيرا وخاصة في الهواء الطلق. وتمارس جيزيل التأمل للاسترخاء والتخلص من الدهون. وتنصج جيزيل بعدم شرب الكثير من المشروبات الكحولية وإتباع نظام غذائي صحي.
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أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب
أدريانا ليما تمارس رياضة الملاكمة!
"للمحافظة على جسم مثالي مشدود ورشيق، لايمكن تحقيق ذلك بدون معاناة" هذا هو شعار عارضة الأزياء أندريا ليما. إذ تمارس رياضة الملاكمة بانتظام والقفز على الحبل أيضا. وترى أن القفز على الحبل مرهق جدا ويساعد على حرق الكثير من السعرات الحرارية. و تبتعد أدريانا عن تناول الوجبات السريعة والسكر.وتعتمد في غذائها على الأغذية الطازجة والمغذية وللقضاء على حالات الجوع الزائدة تنصح أدريانا بتناول التوت .
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أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب
نعومي كامبل لا تأكل الخبز ولا المعكرونة
في تسعينات القرن الماضي كانت نعومي كامبل تعد واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم وبالرغم من أنها تبلغ 40 عاما إلا أن سر جمال جسدها يعود لاهتمامها بغذائها. فهي تبتعد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على مادة الغلوتين، فهي لا تأكل الخبز والمعكرونة والحلويات. وهي نباتية في تغذيتها وحرّمت تناول الكحول. كما تقوم نعومي ثلاث مرات في السنة في إتباع حمية عصير الليمون الغذائية وتمارس رياضة اليوغا وتايشي.
الكاتب: دالين صلاحية