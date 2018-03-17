أرقام محمد صلاح تُحرج العديد من الفرق الإنجليزية

يُقدم محمد صلاح أداء رائعا برفقة فريق ليفربول، الذي يحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ يتألق الدولي المصري بشكل واضح في الموسم الحالي، ويُساعد فريقه في حصد الكثير من النقاط داخل ملعبه وخارجه.
ويزور الفرعون المصري شباك الفرق المنافسة بشكل شبه دائم، حيث يُحلق وحيداً في صدارة هدافي "البريمييرليغ" برصيد 29 هدفاً، مبتعداً بخمسة أهداف عن أقرب منافسيه، نجم فريق توتنهام هاري كين .
وساهم توهج صلاح (25 عاماً) في تسليط الضوء عليه بشكل أكبر من طرف وسائل الإعلام، التي لا تكف عن عقد المقارنات بينه وبين باقي اللاعبين في عالم كرة القدم.
وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "ذا صن" أن أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم تتجاوز السجل التهديفي للعديد من الفرق الإنجليزية، التي تلعب في "البريمييرليغ".
وأوضح الموقع البريطاني أن صلاح هز الشباك 29 مرة، في حين سجل فريق سوانزي سيتي 25 هدفاً، وهو الذي يُصارع من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي، وأضاف أن مهاجم سوانزي سيتي جوردن أيو يتصدر هدافي الفريق برصيد ستة أهداف.
وتابع نفس المصدر أن نادي هيديرسفيلد تاون أحرز بدوره 25 هدفا في مجموع المباريات، التي لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز، مضيفا أن الفريق يقوم بعمل جيد تحت قيادة المدرب الألماني ديفيد فاغنر، بيد أنه يُعاني من عقم تهديفي واضح.
أما فريق وست بروميتش ألبيول، الذي يتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة فقط، فقد سجل في شباك الفرق المنافسة 25 هدفا في 32 مباراة لعبها، بينما سجل صلاح لوحده 29 هدفا في 31 مباراة خاضها حتى الآن بالدوري.
وأفاد موقع "ذا صن" أن برايتون بدوره لم تتجاوز الأهداف التي سجلها مجتمعة 28 هدفا، مضيفا أن مهاجم الفريق غلين موراي سجل وحده 11 هدفا.
وبحسب نفس المصدر، فإن أهداف محمد صلاح تُعادل ما سجله فريق بيرنلي، الذي يُصارع من أجل الحصول على مقعد يُخول له المشاركة في المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل. وتتساوى أهداف صلاح أيضا مع أهداف فريقي ستوك سيتي وساوثهامتون، حيث سجل كل منهما 29 هدفا لحد الآن.
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الكاتب: زمن البدري