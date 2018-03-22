أردوغان يعلن أن تل رفعت هي الهدف التالي للعملية العسكرية | أخبار | DW | 25.03.2018

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد (25 مارس/آذار)، أن مدينة تل رفعت شمال سوريا ستكون الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية بعد السيطرة على عفرين من المقاتلين الأكراد. وقال أردوغان في مدينة طرابزون على البحر الأسود "بإذن الله سنضمن أن تحقق هذه العملية هدفها بعد السيطرة على تل رفعت خلال فترة قصيرة".

وكانت تل رفعت تحت سيطرة الجيش السوري الحر حتى هجوم وحدات حماية الشعب الكردية على المنطقة أواخر 2015 وأوائل 2016. وتظاهر قبل أيام نازحون من أهالي تل رفعت مطالبين الجيش الحر بطرد الوحدات الكردية منها وإعادتهم إلى بيوتهم.

وفي 20 كانون الثاني/يناير بدأت أنقرة هجوما جويا وبريا على منطقة عفرين في سوريا للقضاء على وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية، في حين تعتبرها واشنطن عنصراً أساسياً في القتال ضد تنظيم "داعش".

وفي 18 آذار/مارس تمكنت القوات التركية ومعارضون سوريون موالون لها من السيطرة على كامل عفرين وانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مركز المدينة بدون قتال. وتعتبر السيطرة على عفرين خطوة كبيرة بالنسبة لتركيا التي تسعى إلى إحكام سيطرتها على حدودها مع شمال سوريا. ولمح أردوغان مرارا إلى أن الحملة العسكرية التركية في سوريا يمكن أن تمتد حتى مدينة القامشلي في أقصى شرق سوريا والتي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد.

كما أعلن أردوغان أن العمليات العسكرية بدأت في سنجار شمالي العراق ضد حزب العمال الكردستاني (ب ك ك). وأضاف: "قلنا إننا سندخُل سنجار أيضًا، والآن بدأت العمليات العسكرية هناك". وكان الرئيس التركي قد هدد الاثنين الماضي بأن بلاده قد توسع عملياتها العسكرية ضد المتشددين الأكراد في مناطق أخرى بشمال سوريا وشمال العراق. وعقب تهديد أردوغان بمهاجمة سنجار، أعلن عناصر حزب العمال الكردستاني يوم الجمعة الماضي إنهم سينسحبون من المدينة.

ف.ي/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)