 أردوغان يتوعد بنقل حملة عفرين إلى كل الحدود مع سوريا | أخبار | DW | 19.03.2018
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أخبار

أردوغان يتوعد بنقل حملة عفرين إلى كل الحدود مع سوريا

لم يكتف الرئيس التركي بالسيطرة على عفرين بل توعد بأن توسع قواته نطاق عمليتها حتى الحدود العراقية. المتحدث باسمه أقر بوجود عمليات نهب حدثت ووعد بفتح تحقيق حولها. من جهتها طالبت دمشق أنقرة بسحب قواتها من عفرين فورا.
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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن الوضع الإنساني في مدينة عفرين السورية، بعد يوم من سيطرة القوات التركية عليها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين (19 آذار/ مارس 2018): "نحن أيضا قلقون حيال معلومات عن عمليات نهب داخل مدينة عفرين". وناشدت المتحدثة تركيا وروسيا والنظام السوري السماح لمنظمات الإغاثة الدولية بالوصول للسكان، وإعداد خطة لتوفير عودة آمنة لهم.

في غضون ذلك أعلنت تركيا أنها ستحقق في تقارير عن عمليات نهب قامت بها فصائل موالية لها سيطرت على مدينة عفرين الأحد. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن أنقرة تأخذ هذه التقارير "بشكل جدي" و"تحقق في هذه الحوادث عن قرب وستتخذ الإجراءات الضرورية بشكل واضح"، بدون أن يقدم تفاصيل عن ماهية هذه الإجراءات. وأضاف "بشكل واضح حدث ذلك (عمليات النهب)، بعض الفصائل على الأرجح لم تلتزم الأوامر التي أُعطيت لها من قادتها".
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أردوغان: سنواصل حتى يزال الممر بالكامل

وتوعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مجدداً بأن توسع قواته نطاق عمليتها "غصن الزيتون" لتشمل مدناً أخرى في شمال سوريا. وقال إن القوات التركية ستواصل هجومها على "وحدات حماية الشعب" الكردية على امتداد الحدود التركية مع سوريا وإذا تطلب الأمر في شمال العراق. وأضاف أردوغان أن تركيا ستستهدف كذلك منطقة تمتد نحو 400 كيلومتر إلى الشرق من القامشلي في شمال سوريا.

وقال أردوغان لحشد من القضاة وممثلي الادعاء في أنقرة "بالسيطرة على وسط مدينة عفرين أمس نكون قد اجتزنا أهم خطوة في عملية غصن الزيتون". وتابع "بعد ذلك سنواصل حتى منبج وعين العرب (كوبانى) وتل أبيض ورأس العين والقامشلي حتى يزال الممر بالكامل" مشيرا إلى مجموعة بلدات على الحدود السورية مع تركيا.

Syrien Türkei - Einnahme von Afrin durch türkisches Militär / FSA-Kämpfer (Imago/Depo Photos)

جنود أتراك يتجولون في شوارع عفرين بعد الاستيلاء عليها الأحد (18 آذار/ مارس 2018)

دمشق تندد بـ "احتلال" تركيا لعفرين

من جانبها نددت دمشق الاثنين بـ "احتلال" تركيا لعفرين، مطالبة إياها بالانسحاب منها، وأعلنت وزارة الخارجية السورية في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن أن "سوريا تدين الاحتلال التركي لعفرين وما يقترفه من جرائم وتطالب القوات الغازية بالانسحاب فوراً من الأراضي السورية التي احتلتها".

بينما دعت الجالية الكردية في ألمانيا (KGD) أوروبا إلى الوساطة بين أطراف النزاع في عفرين وقال "شاهيت باسار"، السكرتير العام للجالية الكردية في ألمانيا اليوم "إن أوروبا يمكنها كوسيط أن تقلل من تلك المعارك بسرعة كبيرة أو تضع لها نهاية، عن طريق توجيه إشارات إلى أنقرة والمطالبة بتأسيس نظام إدارة ذاتية ديمقراطية في شمال سوريا من جديد".

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    بدأت العملية العسكرية، التي يشنها النظام السوري والقوات الروسية ومجموعة من الميلشيات "الرديفة"، على الغوطة الشرقية منذ 18 شباط/ فبراير 2018.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    خلَّفت هذه العملية حتى الآن حوالي 1000 قتيل وأكثر من 500 جريح. كما "نزح" وتم "تهجير" آلاف المدنيين.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    شهد يوم الخميس 15 آذار/ مارس 2018 أكبر عملية "نزوح جماعي" منذ بدء التصعيد العسكري، من الغوطة الشرقية، حيث خرج في هذا اليوم 20 ألف مدني، وخاصةً من قرى حمورية وكفر بطنا، وذلك تزامناً مع تقدم ميداني لقوات النظام.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    أكد مصدر روسي أنه يوم الجمعة 16 آذا/ مارس 2018 فقط "غادر" ما يقارب من 500 مدني منطقة الغوطة المحيطة بالعاصمة السورية دمشق، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال وكبار السن.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    فشلت محاولات جمعيات ومنظمات الإنسانية إدخال المساعدات إلى الغوطة، التي تشهد حصاراً منذ عام 2013. تم ترحيل بعض العائلات الخارجة من الغوطة إلى الشمال السوري أو توزيعهم على مراكز إيواء داخل دمشق بحسب جهات رسمية سورية.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    يستمر "فرار" و"تهجير" المدنيين من منطقة عفرين شمال غرب سوريا، حيث تشن القوات التركية مع مقاتين من "الجيش السوري الحر" حملة عسكرية منذ كانون الثاني/ يناير 2018 تحت اسم "غصن الزيتون" ضد مقاتلين أكراد.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء المعلومات التي تتحدث عن مدنيين عالقين في عفرين، تمنعهم القوات الكردية من الفرار ويُستخدمون كـ"دروعٍ بشرية".

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    "نزح" الآلاف من منطقة عفرين منذ بدء الهجوم التركي، حيث باتت عفرين مطوقة بشكل شبه كامل باستثناء ممر وحيد يستخدمه المدنيون الذين يفرون بالآلاف إلى مناطق مجاورة.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    شهد الأسبوع الثاني من شهر آذار/ مارس فرار أكثر من ثلاثين ألف مدني من عفرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.


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