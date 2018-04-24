 أربع قصص كروية مشهورة تصل إلى خواتيمها | عالم الرياضة | DW | 17.05.2018
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عالم الرياضة

أربع قصص كروية مشهورة تصل إلى خواتيمها

يُسدل الستار هذا الأسبوع رسميا عن العديد من الدوريات الأوروبية الكبيرة. وتميز الموسم الحالي بالعديد من الأحداث الفارقة في عالم الساحرة المستديرة. أبرز أربع قصص كروية مشهورة وصلت إلى مرحلة النهاية.

FC Barcelona player Andres Iniesta (picture-alliance/dpa/S. Lau)

الرسام إنييستا، أرشيف.

سيسدل الستار قريباً على أغلب الدوريات الأوروبية الكبيرة، إذ شهدت منافسات هذه السنة أحداثاً رياضية بارزة، ستبقى راسخة في ذاكرة متابعي الساحرة المستديرة، خاصة وأن نجوماً وفرقاً من طينة كبيرة، ستغيب عن المشهد الكروي في الموسم المقبل.

وبينما تراقصت بعض الجماهير فرحاً بنجوم ومدربين، ساهموا في صعود فرقها إلى منصات التتويج، والفوز بالعديد من الألقاب على مدار عدة سنوات، قررت شخصيات كروية مرموقة كتابة فصلها الأخير مع فرقها والبحث عن تحد جديد. موقع "سبورت كيدا" يُقدم أبرز أربع قصص كروية مشهورة وصلت إلى النهاية مع فرقها هذا الموسم.

مختارات

قبل عام من نهاية عقده مع أرسنال أعلن المدرب فينغر رحيله عن الفريق، تاركا المجال للتكهنات حول وجهته المقبلة. وهناك من يتحدث عن أنه قد يصبح المدرب صاحب أعلى أجر، وهناك من يتحدث عن أنه سيترك التدريب ويتجه للإدارة الرياضية. (28.04.2018)

رحيل "الرسام"

قبل ثلاثة أسابيع أعلن النجم الإسباني أندريس إنييستا رحيله رسميا عن فريق برشلونة الإسباني، الذي حمل قميصه لمدة 22 سنة. وأكد "الرسام" خلال المؤتمر الصحفي أن قصته مع الفريق الكتالوني قد وصلت إلى نهايتها.

وساهم الرسام إنييستا في تتويج "البلوغرانا" بالكثير من الألقاب المحلية والقارية، فضلا عن تسجيله هدف فوز إسبانيا بكأس العالم على حساب هولندا سنة 2010. ومن المتوقع أن ينتقل إنييستا إلى القارة اللآسيوية من أجل مواصلة مسيرته الكروية، خاصة في ظل اهتمام أندية صينية ويابانية بخدماته.

AS Roma v Juventus - Serie A Gianluigi Buffon (picture-alliance/NurPhoto/M. Ciambelli)

نهاية بوفون

 وضع الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون نهاية لمسيرته برفقة فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي دافع عن عرينه لمدة 17 سنة، فاز فيها بالعديد من الألقاب في عالم الساحرة المستديرة. وأكد بوفون (40 عاما) أن مباراة يوم السبت القادم، ستكون الأخيرة له مع "السيدة العجوز".

ولعب بوفون دورا كبيرا في تسيد فريق "السيدة العجوز" للدوري الإيطالي، كما أنه كان قريبا جدا من الفوز بدوري أبطال أوروبا معه في أكثر من مرة، بيد أن تفاصيل صغيرة حالت دون ذلك. ولم يفصح الدولي الإيطالي السابق عن مستقبله الكروي بعيدا عن يوفنتوس، إلا أنه أكد على تلقيه عدة عروض مهمة.

وداعية فينغر

بعد 22 سنة برفقة "المدفعجية"، سيغادر المدرب الفرنسي أرسين فينغر نهاية الموسم الحالي نادي أرسنال الإنجليزي، الذي يعتزم إجراء تغييرات كبيرة من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، واعتلاء منصات التتويج في قادم البطولات.

وتمكن فينغر من وضع اسم أرسنال على خريطة الأندية الكروية الكبيرة، كما أنه كان قريبا جدا من الفوز بدوري أبطال أوروبا سنة 2006، إلا أنه انهزم أمام العملاق الإسباني برشلونة. وأشار فينغر أنه لا يعرف مصيره بعد مغادرته لفريق أرسنال، بيد أنه أكد سيتولى منصبا خارج إنجلترا في حال عودته للتدريب مجددا.

Arsene Wenger (picture-alliance/empics/N. Potts)

سقوط هامبورغ

هبط فريق هامبورغ العريق للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم. وما يكسب هذا الخبر أهمية إضافية هو أن هامبورغ كان الفريق الوحيد، الذي لم ينزل من "البوندسليغا" منذ تأسيس الدوري الألماني في نسخته الحالية. وصارع هامبورغ كثيرا من أجل ضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى، حيث أفلت من الهبوط في العديد من المرات، بيد أنه فشل هذه المرة في النجاة بنفسه رغم الدعم الجماهيري الكبير، الذي يحظى به هذا النادي الألماني العريق.

Fussball 1. Bundesliga Hamburger SV - Borussia Moenchengladbach (picture-alliance/dpa/J. Kuppert)

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