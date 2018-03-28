أربعة قرارات تمهد لنهاية قصة كونتي مع تشيلسي

في موسمه الأول مع تشيلسي، استطاع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي تحقيق نجاح باهر مع الفريق اللندني، الذي تسيد الموسم الماضي واحد من أكثر الدوريات صعوبة في عالم الساحرة المستديرة، بيد أن توهج كونتي خفت بشكل كبير هذا الموسم، وتقهقر الفريق في جدول ترتيب "البريميرليغ"، بل حتى أن مشاركته في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا أصبحت في موضع خطر.
موقع "سبورتس كيدا" يُقدم أربعة قرارات، أدت إلى تراجع النادي اللندني تحت قيادة هذا المدرب المحنك.
خلاف مع إدارة النادي
قبل صافرة انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، دخل أنطونيو كونتي في خلاف علني مع إدارة النادي اللندني، إذ أكد المدرب الإيطالي أنه غير راضٍ على سياسية النادي فيما يخص التعاقدات التي كان يُعول عليها كونتي، من أجل مواصلة سيطرته على محليا.
وشدد كونتي آنذاك على رغبته في ضم المهاجم روميو لوكاكو، و فيرناندو يورنتي وظهير يوفنتوس أليكس ساندرو، بيد أن إدارة "البلوز" لم تُحقق رغبات كونتي، فصرح بعدها "أعتقد أن النادي يُحدد سوق الانتقالات، فواجبي هنا هو محاولة تحسين سوق الانتقالات" وأضاف: "ومن بداية الصيف يُحدد النادي مع أي لاعب سنتعاقد".
الاستغناء عن ماتيتش
فرط تشيلسي في نيمانيا ماتيتش، الذي يُعتبر حسب الكثير من المراقبين واحد من أحسن لاعبي العالم في قطع الكرات وضبط إيقاع المباراة. وشكل الدولي الصربي أثناء لعبه بقميص "البلوز" ثنائيا قويا مع الفرنسي كانتي، وساهما بشكل كبير في تتويج النادي اللندني بالدوري الإنجليزي، الذي استغنى في بداية الموسم عن خدمات ماتيتش بشكل غريب، لصالح منافسه المباشر مانشستر يونايتد.
شبح الإقالة يهدد كونتي
المواجهة مع مورينيو
دخل أنطونيو كونتي في مواجهة مباشرة مع مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، الذي يجيد دور المواجهة بامتياز. وحظيت المواجهة بين المدربين بتغطية خاصة من قبل وسائل الإعلام البريطانية، التي كانت تتلقف أي تصريح من هنا أو هناك من أجل تسليط الضوء بشكل كبير على المواجهة بينهما، حسب العديد من المراقبين. كما أن المواجهة مع مورينيو استنزفت على ما يبدو الكثير من طاقات كونتي، وصرفت تفكيره عن العديد من المباريات الحاسمة سواء على المستوى المحلي أو القاري.
قرارات تدريبية خاطئة
لم يسلم العديد من نجوم تشيلسي من قرارات كونتي التدريبية، فقد أجلس المدرب الإيطالي المهاجم الإسباني دييغو كوستا على دكة البدلاء ودخل في شنآن معه، وهو ما اضطره إلى مغادرة "البلوز" صوب فريقه السابق أتلتيكو مدريد. علاوة على ذلك، فإن قرارات المدرب الإيطالي طالت أيضا مدافع الفريق لويس، الذي جلس هذا الموسم كثيرا على دكة البدلاء.
يُشار إلى أنطونيو كونتي سيغادر بنسبة كبيرة فريق تشيلسي نهاية الموسم، فيما تشير بعض التقارير الصحفية أن مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري، قد يتولى قيادة سفينة "البلوز" في الموسم القادم.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري