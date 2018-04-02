 أربعة عوامل تُرجح كفة برشلونة أمام روما العنيد | عالم الرياضة | DW | 03.04.2018
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عالم الرياضة

أربعة عوامل تُرجح كفة برشلونة أمام روما العنيد

تتجه أنظار الساحرة المستديرة الأربعاء إلى ملعب "الكامب نو"، الذي يحتضن مباراة قوية بين فريق برشلونة الإسباني ونظيره روما الإيطالي برسم ربع دوري أبطال أوروبا، لكن لصالح أي من الفريقين تميل الكفة؟

UEFA Champions League Achtelfinale | FC Barcelona - FC Chelsea | 3. TOR Barcelona (Reuters/A. Gea)

جماهير برشلونة تُعول على تألق ميسي، صورة من الأرشيف.

تعود اليوم الثلاثاء (الثالث من أبريل/نيسان 2018) عجلة مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى الدوران من جديد، إذ يشهد دور ربع النهائي مواجهات حارقة بين أبرز الفرق الأوروبية، التي تسعى إلى التتويج بـ"الكأس ذات الأذنين"، والوقوف على منصة التتويج نهاية هذا الموسم.

مختارات

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية من بينها ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر موسمين مع وصيفه يوفنتوس الايطالي. (16.03.2018)

في السنوات القليلة الماضية، كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعاني من مشكلة التقيؤ التي كان المشاهد الرياضي شاهدا عليها في بعض مباريات فريقه برشلونة أو منتخب بلاده. ميسي كشف أسباب هذه المشكلة وكيف نجح في تجاوزها. (21.03.2018)

ويستقبل نادي برشلونة الإسباني الأربعاء (الرابع من أبريل/نيسان 2018) نظيره روما الإيطالي على ملعب "الكامب نو" في مواجهة، تبدو حسب بعض المراقبين، في متناول الفريق الكتالوني، الذي يُقدم هذا الموسم أداء رائعا تحت قيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، فيما يٌعول ذئاب روما على عنصر المفاجئة من أجل حجز تأشيرة المرور إلى الدور نصف النهائي في أعرق المسابقات الأوروبية.

وفيما يلي أربعة عوامل تُرجح كفة فريق برشلونة أمام نادي العاصمة الإيطالية روما:

أفضلية الاستقبال

ستقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "الكامب نو" قلعة الفريق الكتالوني، إذ يملك فريق برشلونة سجلا رائعا فوق أرضية هذا الملعب التاريخي. ويشير موقع "سبورتس كيدا" أن برشلونة لم ينهزم على أرض ميدانه في أخر 25 مباراة من دوري أبطال أوروبا (منذ سنة 2013)، فضلا عن تحقيقه الفوز بنتائج مريحة في دوري المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وعلى حساب فرق كبيرة على غرار وصيف النسخة الماضية فريق يوفنتوس الإيطالي بـ 3-0.

هجوم مرعب

Champions League - FC Barcelona vs Juventus (Reuters/S. Vera)

هجوم برشلونة المُرعب، صورة أرشيفية.

ويمتلك الفريق الكتالوني هجوما مرعبا يقوده هداف الدوري الإسباني ليونيل ميسي، فقد هز الفائز بخمس كرات ذهبية الشباك في هذا الموسم 35 مرة، حسب ما نقل موقع "ترانسفير ماركت"، كما استعاد مهاجم الفريق لويس سواريز حاسته التهديفية وسجل 24 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، فيما ينتظر دفاع روما مهمة صعبة في إيقاف هجوم برشلونة الذي يُوصف بـ "المُرعب".

عثمان ديمبيلي

بعد بداية متواضعة وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، استطاع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي استرجاع بعض من تألقه المعهود، الذي ظهر به مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند، فقد بدأ جناح برشلونة في التأقلم بشكل أكبر مع منظومة لعب الفريق الكتالوني، التي تعتمد على اللعب الجماعي، وتناقل الكرة بشكل سريع بين مختلف الخطوط، علاوة على ذلك، فإن ديمبيلي ساهم بدوره في تأهل برشلونة إلى دوري الربع على حساب فريق تشيلسي اللندني، حيث سجل الهدف الثاني وقدم أداء جيدا طيلة أطوار المباراة.

Fußball Champions League Schachtar Donezk - AS Rom (Reuters/G. Garanich)

إدين دجيكو الخطر الأكبر على دفاع الفريق الكتالوني، أرشيف.

خبرة برشلونة

تعود الفريق الكتالوني على الوصول إلى الأدوار المتقدمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فقد وصل برشلونة إلى دوري الربع في 11 مرة متتالية، فيما يصل فريق روما إلى هذا الدور المتقدم للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وسيستفيد الفريق الكتالوني من الخبرة، التي راكمها في هذا البطولة الأوروبية من أجل التعامل الجيد مع أطوار المباراة، وتسييرها بطريقة تُساعده على حجز تأشيرة المرور إلى الدور نصف النهائي.

  • Spanien Barcelona Skulptur Goldfisch (picture-alliance/Arco Images/J. de Cuveland)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.

  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.

  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مختارات

"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

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