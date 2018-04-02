أربعة عوامل تُرجح كفة برشلونة أمام روما العنيد

تعود اليوم الثلاثاء (الثالث من أبريل/نيسان 2018) عجلة مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى الدوران من جديد، إذ يشهد دور ربع النهائي مواجهات حارقة بين أبرز الفرق الأوروبية، التي تسعى إلى التتويج بـ"الكأس ذات الأذنين"، والوقوف على منصة التتويج نهاية هذا الموسم.

ويستقبل نادي برشلونة الإسباني الأربعاء (الرابع من أبريل/نيسان 2018) نظيره روما الإيطالي على ملعب "الكامب نو" في مواجهة، تبدو حسب بعض المراقبين، في متناول الفريق الكتالوني، الذي يُقدم هذا الموسم أداء رائعا تحت قيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، فيما يٌعول ذئاب روما على عنصر المفاجئة من أجل حجز تأشيرة المرور إلى الدور نصف النهائي في أعرق المسابقات الأوروبية.

وفيما يلي أربعة عوامل تُرجح كفة فريق برشلونة أمام نادي العاصمة الإيطالية روما:

أفضلية الاستقبال

ستقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "الكامب نو" قلعة الفريق الكتالوني، إذ يملك فريق برشلونة سجلا رائعا فوق أرضية هذا الملعب التاريخي. ويشير موقع "سبورتس كيدا" أن برشلونة لم ينهزم على أرض ميدانه في أخر 25 مباراة من دوري أبطال أوروبا (منذ سنة 2013)، فضلا عن تحقيقه الفوز بنتائج مريحة في دوري المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وعلى حساب فرق كبيرة على غرار وصيف النسخة الماضية فريق يوفنتوس الإيطالي بـ 3-0.

هجوم مرعب

هجوم برشلونة المُرعب، صورة أرشيفية.

ويمتلك الفريق الكتالوني هجوما مرعبا يقوده هداف الدوري الإسباني ليونيل ميسي، فقد هز الفائز بخمس كرات ذهبية الشباك في هذا الموسم 35 مرة، حسب ما نقل موقع "ترانسفير ماركت"، كما استعاد مهاجم الفريق لويس سواريز حاسته التهديفية وسجل 24 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، فيما ينتظر دفاع روما مهمة صعبة في إيقاف هجوم برشلونة الذي يُوصف بـ "المُرعب".

عثمان ديمبيلي

بعد بداية متواضعة وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، استطاع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي استرجاع بعض من تألقه المعهود، الذي ظهر به مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند، فقد بدأ جناح برشلونة في التأقلم بشكل أكبر مع منظومة لعب الفريق الكتالوني، التي تعتمد على اللعب الجماعي، وتناقل الكرة بشكل سريع بين مختلف الخطوط، علاوة على ذلك، فإن ديمبيلي ساهم بدوره في تأهل برشلونة إلى دوري الربع على حساب فريق تشيلسي اللندني، حيث سجل الهدف الثاني وقدم أداء جيدا طيلة أطوار المباراة.

إدين دجيكو الخطر الأكبر على دفاع الفريق الكتالوني، أرشيف.

خبرة برشلونة

تعود الفريق الكتالوني على الوصول إلى الأدوار المتقدمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فقد وصل برشلونة إلى دوري الربع في 11 مرة متتالية، فيما يصل فريق روما إلى هذا الدور المتقدم للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وسيستفيد الفريق الكتالوني من الخبرة، التي راكمها في هذا البطولة الأوروبية من أجل التعامل الجيد مع أطوار المباراة، وتسييرها بطريقة تُساعده على حجز تأشيرة المرور إلى الدور نصف النهائي.