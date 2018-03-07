 أحزاب ألمانية تتفهم ضرب سوريا وأخرى تنتقد | أخبار | DW | 14.04.2018
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أخبار

أحزاب ألمانية تتفهم ضرب سوريا وأخرى تنتقد

اختلفت ردود فعل الأحزاب والشخصيات السياسية الألمانية على الضربة الغربية في سوريا حسب موقعها في سدة الحكم أو في المعارضة، وكذلك حسب خلفياتها الايديولوجية وتحالفاتها الظرفية.

Deutschland - Symbolbild - Fahne (Imago/Müller-Stauffenberg)

قالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أندريا ناليس، اليوم السبت (14 نيسان/أبريل 2018) خلال مؤتمر محلي للحزب "هذا الموت والقتل في سوريا لن ينتهي إلا بحل دبلوماسي مع روسيا". وفي الوقت نفسه، أدانت ناليس استخدام محتمل لأسلحة كيماوية ضد المدنيين في سوريا، معتبرة ذلك جريمة حرب لا يمكن التغاضي عنها.

وفي المقابل، انتقدت ناليس إخفاق مجلس الأمن منذ سنوات في إنهاء الحرب في سوريا. وأكدت أنه يتعين على حزبها أن يحدد موقعه بوضوح كحزب يدعو  للسلام، مضيفة أن الطريق نحو السلام في سوريا لن يصبح ممهداً إلا بالمفاوضات مع روسيا.

مختارات

تباينت ردود الفعل العربية على الضربة الموجهة لسوريا: ففي حين أيدتها الرياض بشدة، أعربت القاهرة عن قلقها. هذا فيما اعتبرت بغداد أنها "فرصة جديدة لتمدد الإرهاب". والأسد يقول إنها ستزيد تصميم بلاده على "محاربة الإرهاب". (14.04.2018)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة كل الدول الأعضاء إلى "ضبط النفس" والامتناع عن كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد بعد الضربات الغربية في سوريا. هذا فيما أعلن الناتو عن دعمه وروسيا وإيران عن إدانتهما. (14.04.2018)

وزيرة الدفاع: له ما يبرره ومتناسب

ومن جانبها، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، عن اعتقادها بأن الهجوم له ما يبرره ومتناسب. وقالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشارة ميركل المسيحي الديمقراطي، إنه نظراً لبشاعة استخدام أسلحة كيماوية من قبل الرئيس السوري بشار الأسد "فإن مثل هذه الإجراءات الموجهة بشكل واضح لبرنامج الأسلحة الكيماوية للأسد، من قبل الدول الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، متناسبة وضرورية". وأضافت فون دير لاين أنها أحيطت علماً بالهجوم في الليلة الماضية من كل من فرنسا وأمريكا "والآن يجب فعل كل شيء من أجل إعادة إحياء العملية السياسية لمحادثات جنيف ومن أجل التوصل إلى نهاية لمعاناة الشعب في سوريا".

البديلالألماني: لا أدلة على وقوع هجوم "دوما الكيماوي"

وصف الكسندر غاولاند، زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا، الضربة التي وجهت لسوريا بأنها "متعجلة لاسيما وأنه ليس هناك أدلة ثابتة بعد على وقوع هجوم بالغاز السام على دوما". وأوضح أن "إمكانية التفكير في مثل هذه الضربة الانتقامية كان يجب أن يكون بعد التثبت من قوع هجوم بالغاز السام ومسؤولية الرئيس السوري بشار الأسد عنه".

واتهم غاولاند المستشارة انغيلا ميركل بفتور سياستها تجاه سوريا. وقال زعيم الحزب اليميني الشعبوي، اليوم السبت لـDW إن "موقف السيدة ميركل لا يزال كالمعتاد بنصف قلب وفقاً لشعار: اغسل فروي دون أن تبللني، وهذا لا يمكن أن يكون سياسة خارجية جيدة بالنسبة لألمانيا".
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الحزب الليبرالي يطالب بتحرك ألماني للسلام

بدوره طالب زعيم الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) كريستيان ليندنر، الحكومة الألمانية بالتحرك بمبادرة سلام في سوريا. وأضاف ليندنر في مؤتمر للحزب "استخدام السلاح الكيماوي في سوريا انتهاك للحضارة ويتوجب على المجتمع الدولي الرد عليه، لكني خائف من برميل البارود المدعو سوريا والذي أضحى منذ أمد بعيد ليست حرب أهلية فقط بل ساحة للصراعات الدولية".

في حين دافعت الأمينة العام للحزب الديمقراطي الحر نيكولا بير عن الضربة وقالت في تصريح لـDW "كانت ضربة محدودة ومحسوبة بعناية وأظهرت للأسد وحلفائه أنه لا يمكن استخدام الغاز السام هكذا ببساطة ضد شعبه". غير أنها أردفت قائلة "لا يمكن وضع حد للحرب في سوريا بمثل تلك الطريقة. لا يمكن وقف المذبحة في سوريا إلا عبر الدبلوماسية، والتي بقيت إلى اليوم بلا نتيجة".

اليسار: مخالف للقانون الدولي

وفي المقابل أدانت رئيسة حزب اليسار الألماني، سارة فاغنكنشت، الضربة ووصفتها بأنها "مخالفة للقانون الدولي"، مطالبة الحكومة الألمانية في تصريح صحفي لصحيفة "هايلبرون شتيمه" بالنأي بنفسها بشكل واضح عن "دوس دول حلف الناتو على القانون الدولي بالأقدام".

كما شجب رئيس كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني ديتمر بارتش الضربة مكرر قول رئيسة الحزب في مقابلة معDW إنها "خرق للقانون الدولي". ولم يظهر بارتش تفهماً لما قد تسفر عنه الضربة عسكرياً، مركزاً اهتمامه أكثر على نتائجها المحتملة على كامل المنطقة، محذراً من تفاقم دوامة التصعيد وخطر الحرب في كامل المنطقة.

الخضر: الهدف لا يجب أن يكون الانتقام

أما رئيسة حزب الخضر آنالينا بيربوك فقالت إن الهدف لا يجب أن يكون "الانتقام"، بل "إيقاف" القتل الدائر منذ سنوات. واعتبرت بيربوك أنه "وبمقدار وحشية جرائم نظام الأسد، سيكون من الخطأ أن يكون الرد عليها بمزيد من التصعيد". 

ومن جانبه رأى السياسي في حزب الخضر أوميد نوريبور في إسراع الحكومة في إعلان عدم مشاركتها بالأمر العقلاني. وحذر في تصريح لـDW من التصعيد: "لا يوجد في القانون الدولي أساس تستند عليه الضربة، ما يعني إمكانية تصعيد كبير. وحتى أنه لم يتم انتظار نتائج التقييم الكاملة لمنظمة حظر السلاح الكيماوي". 

خ.س/ع.ج (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Syrien Militärschlag Flugzeug (Reuters/Twitter/French Military)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    ترامب ينفذ تهديداته

    نفذت الولايات المتحدة بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا هجمات جوية على سوريا فجر السبت (14 أبريل/ نيسان 2018). وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الضربات استهدفت ثلاث مناطق لها علاقة بإنتاج الأسلحة الكيماوية. وذلك بعد أسبوع من هجوم كيماوي محتمل على بلدة دوما وتهديد ترامب بتوجيه ضربة لسوريا، فقد اتهمت الدول الثلاث نظام الأسد بالوقوف وراء الهجوم.

  • Syrien - US-Militärschlag auf Damaskus (picture alliance/AP Photo/H. Ammar)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    أهداف تحيط بدمشق

    المواقع التي قُصفت تضمنت مطار الشراعي بغربي دمشق في منطقة الديماس قرب الحدود اللبنانية. كما أصاب الهجوم موقعا في مدينة مصياف ومستودعات للجيش في شرق القلمون ومنطقة الكسوة جنوبي دمشق وموقعا في منطقة جبل قاسيون المطلة على دمشق، حسب مصدر مقرب من النظام السوري.

  • Syrien Damaskus Militärschlag (Imago/Xinhua/A. Safarjalani)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    ضرب المركز الرئيسي للأبحاث الكيماوية

    قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن الهجوم أصاب أيضا منشأة للأبحاث العلمية في دمشق حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن المنشأة تستخدم في تطوير وإنتاج واختبار أسلحة كيماوية وبيولوجية. بينما قالت باريس إن الضربات استهدفت المركز الرئيسي للأبحاث الكيماوية وموقعي إنتاج في سوريا.

  • Syrien Damaskus Proteste nach Militärschlag (Reuters/O. Sanadiki)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    أعلام سوريا وإيران وروسيا في شوارع دمشق

    عندما طلع النهار على دمشق خرج المتظاهرون حاملين الأعلام السورية والروسية والإيرانية وصور الأسد. ونددت الخارجية السورية بـ"العدوان البربري الغاشم". بينما قالت الخارجية الإيرانية في بيان إن الولايات المتحدة وحلفاءها، الذين قاموا بالعمل العسكري ضد سوريا "رغم غياب أي أدلة مؤكدة... سيتحملون المسؤولية عن تداعيات سياسة المغامرة على مستوى المنطقة وما يتجاوزها".

  • USA - Trump ordnet Militärschlag auf Syrien an (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    ترامب: ضربات دقيقة

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض أن هذه الضربات هي قصاص لاستخدام حكومة الأسد الأسلحة الكيماوية ضد شعبها. وأضاف "إنها ليست أفعال إنسان وإنما جرائم ارتكبها وحش" وأوضح ترامب أنها "ضربات دقيقة" قصدت أهدافا لها علاقة ببرنامج الأسلحة الكيماوية للأسد.

  • Syrien - Militärschlag - Emmanuel Macron (Reuters/Twitter/Emmanuel Macron)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    فرنسا أبلغت روسيا قبل الضربات

    قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن الجيش الفرنسي استهدف المركز الرئيسي للبحوث الكيماوية في سوريا ومنشأتين أخريين وإن باريس أخطرت روسيا قبل تنفيذ الضربات. وكانت الوزيرة تتحدث بعد ساعات من إصدار الرئيس إيمانويل ماكرون أمرا بتدخل عسكري في سوريا مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وأضافت للصحفيين "لا نتطلع لمواجهة ونرفض أي منطق للتصعيد. وهذا هو السبب في أننا وحلفاءنا تأكدنا من تنبيه الروس مسبقا".

  • Symbolbild Kreml Moskau Russland Regierung (AFP/Getty Images/M. Antonov)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    اعتراض "عدد كبير" من الصواريخ

    أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة وحلفاءها أطلقوا أكثر من مئة صاروخ على سوريا، مشيرة إلى أن القوات السورية اعترضت "عددا كبيرا" منها. وقال فلاديمير دجاباروف الذي يتولى منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، إن موسكو ستدعو على الأرجح لاجتماع في مجلس الأمن الدولي لمناقشة الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية والفرنسية على سوريا.

  • Infografik Opfer des Syrienkonfliktes ARA

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    سبع سنوات ولانهاية في الأفق

    دخلت الأزمة السورية عامها الثامن في (مارس/ آذار 2018)، ولا تبدو نهاية في الأفق. ورغم استرجاع بشار الأسد لمناطق كثيرة من أيادي المعارضة وتنظيمات أخرى متطرفة وإرهابية، إلا أنه لا يستطيع بسط نفوذه على بلده. ويقدر ضحايا الحرب السورية حتى الآن بنحو 480 ألف قتيل من كافة الجبهات، بينهم 19 ألف طفل، كما نزح 11 مليون شخص، وبلغ عدد اللاجئين خارج سوريا 5.5 مليون سوري. إعداد: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

بعد أسبوع من وقوع هجوم في دوما، يفترض أن يكون النظام السوري استخدم خلاله أسلحة كيماوية، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب قيام قوات بلاده بالتعاون مع فرنسا وانجلترا بضرب أهداف "دقيقة" لها علاقة ببرنامج الأسلحة الكيماوية للأسد. (14.04.2018)  

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