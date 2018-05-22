أتلتيكو مدريد يعثر على خليفة غريزمان في الكالتشيو

يبدو أن إدارة أتلتيكو مدريد الإسباني بدأت تستعد لكل الاحتمالات الممكنة، بما فيها رحيل أنطوان غريزمان، الذي من المُقرر أن يعلن قريبا قراره النهائي إما بالبقاء مع "الروخيبلانكوس" أو حمل قميص برشلونة بداية من الموسم القادم.

وتضغط جماهير نادي العاصمة الإسبانية بقوة، من أجل إقناع النجم الفرنسي بمواصلة مسيرته الكروية مع أتلتيكو مدريد، الذي يتمسك بغريزمان، خاصة بعدما قاده إلى التتويج بالدوري الأوروبي على حساب مارسيليا الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد.

وأشار موقع "سبورت" أن أتلتيكو مدريد حدد خليفة أنطوان غريزمان، في حال ما إذا قرر الانتقال إلى برشلونة، وأضاف الموقع الفرنسي أن إدارة الفريق الإسباني استقرت على مهاجم فريق نابولي الإيطالي درايس ميرتينز من أجل تعويض رحيل غريزمان.

وأوضح موقع "سبورت" أن إدارة أتلتيكو مدريد معجبة كثيرا بالدولي البلجيكي، الذي سجل هذا الموسم 18 هدفا في الدوري الإيطالي لكرة القدم ومرر ست تمريرات حاسمة لباقي زملائه في الفريق.

هذا، وكان درايس ميرتينز قد أثار مؤخرا الشكوك حول استمراره برفقة وصيف الدوري الإيطالي، إذ ذكر موقع "إيطاليا سبورت بريس" أن ميرتينز يقترب من الرحيل، وذلك بعدما وجه رسالة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، يشكر فيه جماهير النادي على تشجيعها للفريق طيلة الموسم.

يُشار إلى أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، يطمح هو الآخر في الحصول على خدمات درايس ميرتينز، فيما تُقدر قيمة اللاعب المالية بحوالي 32 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت".