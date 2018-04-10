 أبل تخطط لإطلاق جهاز بصري رقمي متطور عام 2020 | عالم المنوعات | DW | 28.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

أبل تخطط لإطلاق جهاز بصري رقمي متطور عام 2020

أطلقت شركة أبل التقنية الرائدة مشروعا لخوذة واقع افتراضي تمنح المستخدم عالما رقميا خاصا . وبحسب أبل فإن الجهاز لن يرتبط بالهاتف المحمول أو بكومبيوتر، كما أنه سيوفر عرضا بصريا فائق الدقة.

Symbolbild Virtual Reality in der Medizin (picture-alliance/AP Photo/E. Risberg)

تخطط أبل لأطلاق جهاز بصري رقمي لاسلكي (خوذة واقع افتراضي) سيشكل ثورة تقنية جديدة من أبل. ووفقا للموقع الإلكتروني المتخصص Cnet فإن الجهاز الجديد قادر على تشغيل العديد من التقنيات والبرمجيات المتطورة بالإضافة إلى عرض بصري بدقة تفوق أجهزة التلفاز الحديثة .

مختارات

أطلقت شركة آبل وفي حالة نادرة، "الإصدار الأحمر" من نسختي آيفون8 وآيفون بلاس8، بالإضافة إلى إصدارها أغلفة حمراء لمنتجات أخرى. تأتي هذه الخطوة ضمن شراكة مع منظمة خيرية، فما السر وراء اللون الأحمر؟ (10.04.2018)

كشف موقع بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطلعة في آبل، عن خطط الشركة لإطلاق ثلاثة هواتف جديدة خلال عام 2018. فما الجديد في هذه الهواتف؟ (27.02.2018)

ووفقا للموقع الإلكتروني فإن الجهاز لن يكون مشبوكا بالهاتف المحمول أيفون أو بجهاز كومبيوتر، بل سيكون جهازا قائما بذاته ويعتمد على الارتباط بشبكة الانترنت ولم تكشف الشركة المصنعة المزيد من التفاصيل.

وسيكون هذا الجهاز البصري قادر على نقل المستخدم إلى عالم رقمي خاص به عالي الدقة، بحيث سيتم التواصل مع الجهاز بصريا وسمعيا. وبالرغم من أن الوقت ما زال مبكرا من أجل الافصاح عن المزيد من الميزات إلا أن الشركة قالت إن الجهاز الذي أطلق عليه T288 لديه إمكانيات أكبر بكثير من أجهزة الآيفون الحالية وسيكون مزيجا بين تقنية الهاتف الآيفون والكومبيوتر اللوحي الآيباد.

واشتهرت أبل في تصميم واطلاق سماعات رأس متطورة، منها ما تم إطلاقه ومنها ما يخطط له في فترات لاحقة . وفي مرحلة السابقة أعلنت الشركة تطويرها لسماعات رأس تعمل بالصوت وهي مضادة للمطر والماء وسيتم اطلاقها عام 2019. ومع تباطؤ سوق الهاتف المحمول تحاول شركة أبل دخول مجالات أوسع تتعدى مجال الاتصال التقليدي. ووفقا لتوقعات الشركة الأمريكية فإن السوق الخاص بالأجهزة البصرية يعد مجالا واعدا للاستثمار اذ من المتوقع أن يتم بيع 22 مليون جهاز بصري  في العالم بحلول عام 2020 كما يتوقع أن يرتفع العدد خمسة أضعاف ليبلغ 120 مليون قطعة في الاعوام التي تليه.

ع.أ.ج/ ع.خ

  • AI robots perform exercises during CES 2018 in Las Vegas. (Reuters/S. Marcus)

    جولة في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم

    الروبوت صديق الأطفال والمسنين

    عقد المعرض التجاري للإكترونيات الاستهلاكية السنوي (CES) لأول مرة في مدينة نيويورك الأمريكية في عام 1967، ولكن في الـ20 السنة الأخيرة استقر المعرض في مدينة لاس فيغاس. ومن بين الابتكارات الجديدة التي عُرضت في المعرض هذا العام - روبوت Avatarmind's iPal Smart AI، الذي يقوم، كما هو مبين على الصورة، بالتمارين الرياضية. ومخصص الروبوت لمواساة الأطفال والمسنين.

  • People walk through the Watson Premier display to learn about IBM Watson at CES 2018 (Getty Images/AFP/D. McNew)

    جولة في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم

    الكمبيوتر الناطق!

    أعلنت شركة مايكروسوفت، عام 2012، عن تخليها عن المشاركة في معرض CES السنوي، على عكس صناع عمالقة الكمبيوتر الأخريين، مثل IBM، التي عرضت كمبيوتر "IBM Watson" الذي يقوم بالرد على أسئلة الزوار بصوت يحاكي صوت الإنسان.

  • Attendees try out the Panasonic MAJ7 massage chair during the 2018 CES (Reuters/S. Marcus)

    جولة في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم

    كرسي التدليك

    حضر معرض CES في عام 2017 أكثر من 184 ألف زائر وشاركت أكثر من 4000 شركة في فعاليات المعرض. ويتيح المعرض للزوار فرصة تجريب المنتجات التقنية الجديدة، من ضمنها كرسي التدليكMAJ7 من شركة Panasonic.

  • A man operates a drone using his mobile phone at CES 2018. (Reuters/S. Marcus)

    جولة في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم

    طائرات بدون طيار

    كشف منظمو المعرض عن المنتجات المشاركة هذا العام، وبلغ عددها قرابة 20 ألف. ومن بين المنتجات الجديدة التي تم الكشف عنها - طائرات بدون طيار، مثل الطائرة في الصورة، التى يديرها شيفنغ تشن من الصين. ويقول تشن إنه يستخدم الآي فون للتحكم بها.

  • A humanoid robot sits on a motorcycle at the CES in Las Vegas (Reuters/S. Marcus)

    جولة في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم

    روبوت دراجة نارية

    تشهد الروبوتات مكاناً خاصاً في معرض CES السنوي، والتي تهدف إلى "تغير طريقة حياتنا بواسطة الآلات الذكية المستقلة"، من ضمنها روبوت هيومانويد دراجة نارية MOTOBOTS. ولكن يرى بعض النقاد أن العديد من التقنيات المعروضة ليست لديها فائدة عملية في العالم الحقيقي.

  • A two-seat Mercedes on display at CES 2018 in Las Vegas (Reuters/S. Marcus)

    جولة في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم

    السيارة الهجينة

    إضافة إلى الروبوتات، ركز المعرض على تكنولوجيا السيارات، مثل السيارات المبتكرة والسيارات الذاتية القيادة وكذلك السيارات الكهربائية. ولفت إنتباه الزوار في المعرض، سيارة Mercedes-AMG من مشروع ONE الهجينة، التي تستخدم تقنية سيارات سباق الفورمولا وان وتبلغ تكلفتها حوالي 2.3 مليون يورو.

  • A showgoer tries out the Flying Dino ride using a Samsung VR headset at CES in Las Vegas. (Reuters/R. Wilking)

    جولة في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم

    إبهار الزوار

    نظمت الكثير من شركات التكنولوجيا أحداث خاصة بها في المعرض لتعزيز منتجاتها الرئيسية، التي بدورها ساهمت في جعل المعرض أكثر إبهارا للزوار.


مختارات

جولة في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم

افتُتح في لاس فيغاس الأمريكية أكبر معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في العالم - معرض "CES 2018" السنوي، الذي يشتهر بعرض أحدث الابتكارات العالمية. وتجري فعاليات المعرض في فترة مابين 9-12 يناير/ كانون الثاني. (10.01.2018)  

مواضيع ذات صلة

Apple Iphone8 Red

لهذا السبب قررت آبل إصدار آيفون باللون الأحمر! 10.04.2018

أطلقت شركة آبل وفي حالة نادرة، "الإصدار الأحمر" من نسختي آيفون8 وآيفون بلاس8، بالإضافة إلى إصدارها أغلفة حمراء لمنتجات أخرى. تأتي هذه الخطوة ضمن شراكة مع منظمة خيرية، فما السر وراء اللون الأحمر؟

Australien Erste Kunden kaufen iPhone X

آبل تخطط لإطلاق ثلاثة أجهزة آيفون جديدة في 2018 27.02.2018

كشف موقع بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطلعة في آبل، عن خطط الشركة لإطلاق ثلاثة هواتف جديدة خلال عام 2018. فما الجديد في هذه الهواتف؟

Rückseite Smartphone iPhone 6

أبل تضيف خصائص تتعلق بالبطاريات بعد جدل حول برمجيات تبطئ الأداء 25.01.2018

بعد جدل كبير أثارته أحدى خصائص أجهزة أيفون والتي تؤدي إلى ضعف أداء الهاتف، قررت شركة أبل وقف تلك الخاصية وإصدار تحديث جديد بعد رفع دعاوى قضائية ضدها من طرف المستخدمين.

Themenbild Facebook

 