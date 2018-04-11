أبرز نقاط قوة وضعف أضلاع نصف نهائي أبطال أوروبا

شهد دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا مفاجئات من العيار الثقيل، إذ ودعت فرق كبيرة المسابقة الأوروبية العريقة من الباب الضيق، فيما حجزت أندية أخرى تأشيرة المرور إلى الدور المقبل، رغم أنها كانت خارج التوقعات.

وتأهلت رسميا أندية ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الإسباني، وليفربول الإنجليزي، وروما الإيطالي إلى نصف نهائي "الكأس ذات الأذنين"، في ظل توقعات باحتدام المنافسة بينهم على اللقب. وفيما يلي أبرز نقاط قوة وضعف الفرق الأربعة المتأهلة إلى دور نصف النهائي.

ريال مدريد..بطل النسخة الماضية

رونالدو يحتفل بتسجيل هدف التأهل.

يُواصل ريال مدريد مسيرته الناجحة في الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، إذ سيحاول "الميرنغي" الظفر بهذا الكأس للمرة الثالثة على التوالي، خاصة وأنه يمتلك تشكيلة مرصعة بأبرز نجوم كرة القدم، يتقدمهم أحسن لاعب في العالم كريستيانو رونالدو، فضلا عن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

واستطاع "الأبيض الملكي" إقصاء فرق قوية على غرار باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، بيد أن هزيمته أمام "السيدة العجوز" بـ3-1 أثارت بعض الشكوك حول قدرة ريال مدريد الحفاظ على لقبه، حيث ظهر جليا أن "الأبيض الملكي" يُعاني من مشاكل في الدفاع ووسط الميدان، حيث تراجع دور كاسيميرو كثيرا في افتكاك الكرة، بالمقارنة مع السنة الماضية. علاوة على ذلك، فإن أداء بيل وبنزيما لازال نقطة استفهام كبيرة.

بايرن ميونيخ..المتوهج مع هاينكيس

حجز البايرن بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

استعاد فريق بايرن ميونيخ عافيته، بعدما تعاقد مع المدرب يوب هاينكيس، الذي أعاد الفريق البافاري إلى سكة الانتصارات، عقب بداية صعبة في البوندسليغا. وحجز البايرن تأشيرة المرور إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه على فريق إشبيلية العنيد (2-1).

ويعج فريق بايرن ميونيخ بالعديد من اللاعبين، الذين يستطيعون شغل أكثر من مكان فوق المستطيل الأخضر، وهو ما يمنح المدرب هاينكيس مرونة تكتيكية أكبر تُساعده على التعامل مع حيثيات كل مباراة على حدة. كما أن المدرب الألماني من أشد المتحمسين للفوز بدوري أبطال أوروبا، إذ أكد أكثر من مرة رغبته في الوصول إلى النهائي الأوروبي.

في المقابل، لازال الفريق البافاري يٌعاني من الإصابات، التي ضربت الكثير من لاعبيه: مانويل نوير وخافي مارتينيز وخاميس رودريغيز ورافينيا، فضلا على ذلك، فشل الفريق في السنوات الأخيرة في تجاوز عقدة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما سُيحاول هاينكيس التغلب عليه في هذه السنة.

ليفربول..الباحث عن استعادة الأمجاد

أعاد يورغن كلوب البسمة إلى فريق ليفربول.

تطور فريق ليفربول كثيرا تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، إذ يُقدم "الريدز" كرة تعتمد على الضغط العالي على الخصم، واللعب الجماعي وتناقل الكرة بسرعة بين مختلق الخطوط، من أجل تسجيل الأهداف. كما يستفيد الفريق الإنجليزي من تألق النجم المصري محمد صلاح هذا الموسم، والذي يقترب بشكل كبير من حسم لقب هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقد تكون المشاكل في خط الدفاع وتذبذب مستوى الحارس لوريس كاريوس من أبرز المشاكل، التي يُعاني منها ليفربول، وربما تُكلفه كثيرا في هذا الموسم.

روما..حصان البطولة الأسود!

فجر روما مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على العملاق الإسباني برشلونة.

وفجر فريق العاصمة الإيطالية روما الجميع بتغلبه على برشلونة بثلاثية نظيفة، فقد أكد "ذئاب روما" أنهم فريق يُحسب له أيضا ألف حساب بقيادة المدرب دي فرانشيسكو، الذي زرع أجواء إيجابية داخل الفريق وساعده على استعادة بعض من بريقه المفقود. ويتوفر روما أيضا على دفاع قوي وحارس مرمى، يُعد من بين الأحسن في العالم حاليا. فيما يبقى نقص الخبرة من أبرز نقاط ضعف فريق روما هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا.